 За последние два года количество тех, кто уходит из армии, увеличилось почти в 10 раз, - Генштаб ВСУ

За последние два года количество тех, кто уходит из армии, увеличилось в 10 раз. Для обороноспособности страны это может стать катастрофой. Почему вооруженные силы теряют людей и как исправить ситуацию, разбиралась BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
В мае 2014 года на волне патриотического подъема Богдан Муха из Луцка ушел добровольцем на контракт в вооруженные силы Украины. Три года спустя он уволился из армии уже совсем в другом настроении.
41-летний юрист и бывший милиционер говорит, что в украинской армии столкнулся с многочисленными злоупотреблениями, нарушением своих прав и даже побоями.
"Это был сплошной совок, невежество, игнорирование моих прав и свобод, - жалуется Богдан Муха. - Нас ставили в позицию, что мы должны своего командира в задницу целовать, чтобы он нас куда-то отпустил".
Уволившись, Богдан Муха пополнил когорту других недовольных, количество которых растет ежегодно.
Как сообщили в Генштабе, в 2016 году ряды вооруженных сил покинули 2,6 тыс. военнослужащих, а в 2017-м их количество выросло почти в 10 раз - до 20,1 тыс. Это чуть меньше 10% всего состава украинской армии .
В этом году отток может возрасти. За первое полугодие уже уволились 9,5 тыс. человек.
Минобороны приводит еще большие цифры. По их данным, 11 тыс. уволились за январь-июнь 2018 года. Еще более 18 тыс. военных заявили, что намерены уволиться до конца года.
"Отток в 30 тысяч в год - это катастрофа, - говорит военный эксперт и экс-офицер Генштаба Олег Жданов. - Мы можем в декабре получить военные части, которые будут оценивать как ограниченно боеспособные или небоеспособные".
Уже сейчас, по его данным, укомплектованность воинских частей в среднем составляет 60%.
В 2016 году бойцы 53-й бригады подняли скандал: они жаловались, что четверо суток жили под открытым небом почти без еды. Воду добывали, топя снег, а в бане были больше месяца назад.
В Генштабе говорят, что чаще всего контрактники жалуются на низкую зарплату, отсутствие служебного или постоянного жилья, устаревшее вооружение и технику, а также плохую, а порой вообще отсутствующую инфраструктуру в отдаленных гарнизонах.
Впрочем, контрактники, с которыми пообщалось издание, говорят, что денежное обеспечение хоть и важное, но не определяющее.
Гораздо больше личный состав деморализует произвол командиров, советские подходы и несоблюдение даже тех прав, которые гарантированы контрактом.
Богдан Муха вспоминает, как в 2016 году 14-ю бригаду, в составе которой он служил, вывели из зоны боевых действий. Только не в пункт постоянной дислокации, а на полигон, где в течение пяти месяцев бойцов держали в чистом поле.
По словам бывшего военного, вопреки контракту у бойцов не было ни выходных, ни нормированного рабочего дня. Большинство из них не отпускали к семьям, которых они не видели уже несколько месяцев.
Когда Богдан Муха попытался пожаловаться на горячую правительственную линию, а затем обратился в суд, стало только хуже - руководство выносило ему выговоры, несколько месяцев подряд урезало зарплату, а потом бойца перевели в другую воинскую часть с плохой характеристикой.
В конце концов, он уволился. Но утверждает, что хотел бы продолжить службу, причем на передовой. Только не рядовым, а офицером. Только вот переаттестовывать бывшего майора милиции с высшим образованием, по его словам, отказываются.
"Мне 40 лет, я мужик, у меня сын, а я должен сидеть, как школьник, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по чьей-то указке. И это не в зоне боевых действий, а на полигоне", - возмущается он.
После возвращения из зоны боевых действий военнослужащих подолгу держат на полигонах в плохих бытовых условиях, жалуются контрактники.
В 2016-2018 годах вопрос о том, как уволиться, занимал первое место среди всех обращений военнослужащих на горячую линию общественной организации "Юридическая сотня", говорит юрист организации Антон Красов.
Причиной напряженности стали пробелы в законодательстве. Только в июне 2018 года вступил в силу закон, который упорядочил процедуру увольнения военнослужащих. До этого уволиться было крайне проблематично. Причем, касалось это не только бессрочных контрактов до конца особого периода, но и контрактов на определенный срок.
"Процесс увольнения был приостановлен вплоть до июля 2018 года, - объясняет Красов. - Военнослужащие, которые отслужили сроки своих контрактов, переслужили по 20, 25, а то и 30 месяцев. Они жили и воевали в ежедневном ожидании, абсолютной неясности относительно сроков увольнения и своей дальнейшей жизни".
Бывший контрактник Сергей, который просит не называть своей фамилии, говорит, что уволиться в прошлом году он смог только благодаря контузии.
Его коллеги, которым не удавалось уйти по состоянию здоровья, сознательно добивались дисциплинарных взысканий, чтобы уволиться из-за служебного несоответствия.
Некоторые шли даже на уголовные преступления - самовольное покидание воинской части. В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 3,2 тыс. таких правонарушений. Это на 36% больше, чем в предыдущем, 2016 году.
"Если есть удостоверение участника боевых действий, они подпадают под амнистию, - объясняет Сергей. - Правда, все равно дают два года условно, но зато на свободе и не в армии".
Такой отток кадров - логичен, говорит Сергей, который пришел в армию в 2016 году после существенного повышения зарплат военным. Тогда доходы в армии выросли в 2,5-3 раза. К примеру, рядовой вне зоны АТО стал получать минимум 7 тыс. грн вместо 2,3 тыс.
"Люди, которые купились на большую зарплату, красивые билборды и победные сюжеты телеканалов, обнаружили, что армия далеко не такая, как по телевизору, - говорит Сергей. - На самом деле, условия скотские, а где-то в Польше на заработках можно получать намного больше".
Гарантированные контрактом выплаты, в частности "подъемные", бывший военнослужащий пытается выбить из государства уже 2,5 года.
По его словам, даже на свою зарплату военные не могут рассчитывать - в своем подразделении он столкнулся с поборами со стороны высших чинов.
Руководители якобы сначала угрожали подчиненным выговорами и финансовыми взысканиями, а затем "соглашались" отказаться от выговора, если бойцы заплатят им лично по 2 тыс. грн.
Подразделение Сергея, по его словам, полтора года не имело пункта постоянной дислокации. Люди жили в палатках на холоде, вещи постоянно грызли мыши, даже питание получали с перебоями.
Жаловаться было бессмысленно. Сергей вспоминает, как один из рядовых пожаловался на горячую линию из-за того, что на их пост не привозили продукты.
"В результате нам привезли хлеб, но солдата, который позвонил, отправили на дежурство и держали на морозе -20, пока он не стал писаться из-за воспаления мочевого пузыря", - возмущается экс-контрактник.
Петр Порошенко проверяет, как идет строительство военного городка 137-го отдельного батальона морской пехоты в Одесской области.
Военное руководство из-за оттока кадров бьет тревогу, ведь это влияет на боеспособность армии.
"Мы вынуждены набирать новых контрактников, проводить полный цикл их подготовки, а через определенный срок они снова увольняются. Нам нужно держать мощное ядро вооруженных сил, тогда это будет способствовать усилению способности армии", - объяснял в интервью BBC News Украина начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.
Удерживать кадры власть надеется повышением зарплат и различными социальными преимуществами. В частности, Совет нацбезопасности согласовал, что со следующего года минимальная зарплата военных вырастет до 10 тыс. грн в месяц.
Правда, ранее в Генштабе просили больше. По подсчетам ведомства, базовое денежное довольствие должно вырасти как минимум вдвое - до 15 тыс. грн.
Также должна заработать процедура выплаты компенсации за аренду жилья для солдат и сержантов на контракте. Сейчас такая компенсация предусмотрена только для офицеров.
Кроме того, президент Петр Порошенко обещал в следующем году обеспечить жильем более 20 тыс. контрактников.
Но этого недостаточно, говорит Олег Жданов. Нужно менять всю систему - строить новую армию с новой правовой базой.
"Мало перевести на украинский советский устав, по которому у рядового нет прав, а есть только обязанности, - поясняет эксперт. - Я уже молчу, что вы не найдете контрактника, перед которым бы государство на 100% выполнило свои обязательства согласно контракту".
Потерю военных с боевым опытом эксперты называют катастрофой.
Украинская армия за последние четыре года научилась хорошо воевать, но не научилась жить мирной жизнью, особенно в пунктах постоянной дислокации, говорит военный эксперт Алексей Арестович.
Отсутствие обновленной, четко прописанной системы взаимодействия подчиненных и руководства порождает непонимание и конфликты поколений, отмечает он. В результате "новенькие" называют армию "совком", а командиры работают по старым схемам, скрываясь от недовольных за бумагами и совещаниями.
Особенно возмущаются те, кто имеет боевой опыт.
"Если контрактник - боец, который два года ездил в танке на "передке", то сейчас мести плац ему не в кайф, - объясняет Арестович. - Все эти бумаги, ведение документооборота, рутина в пункте постоянной дислокации, для людей - это очень тяжелая психологическая ломка. И они уходят".
Для профессиональной армии потеря людей, которые прошли АТО, - особенно большая проблема, подтверждает Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
"Наиболее критичный отток среднего звена с боевым опытом. Ведь опыт, который добыли кровью, сейчас может уйти в песок", - объясняет он.
Чтобы достичь успеха, украинская армия должна стать настоящей профессией на долгие годы, а не временной подработкой, говорит военный эксперт Алексей Арестович
Эксперты признают, что 250 тыс. военных - слишком большая армия для скромного оборонного бюджета Украины, который сейчас составляет чуть больше 2,5 млрд евро.
Для сравнения, европейским странам 100 тыс. личного состава обходится примерно в 10 млрд евро. То есть, украинский оборонный бюджет должен составлять 25 млрд евро.
Украина могла бы сократить свои войска, по меньшей мере, на 30%, одновременно улучшив обеспечение тех, кто остался, говорит Згурец.
Но для этого придется динамично проводить реформы. В частности, автоматизировать боевое управление и взять на вооружение новые образцы ракетных средств поражения, которые должны компенсировать меньшую численность армии в случае наступления России.
Кроме того, профессиональный уровень тех военных, которые останутся, должен существенно возрасти. "Мы сегодня не можем дать нашим солдатам дороги, технологические образцы вооружений, - поясняет эксперт. - Кадры слишком мимолетны, они игнорируют меры безопасности и не хотят изучать сложное оружие. Мы имеем проблему даже с использованием минометов".
Реформы должны сделать службу в армии профессией с карьерными перспективами даже для рядовых и сержантов, когда контракты подписывают на 5-10 лет.
"Это должно стать настоящей профессией, которая дает положение в обществе, а не возможность перебиться между клубникой в Польше и строительством в Подмосковье, - объясняет Арестович. - Если мы будем реформировать армию в том же темпе, как и все общество, мы ее потеряем".
Хіба сильні армії воюють на території своєї країни?
1. Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
NB. Многие страны не решались на такой шаг, традиционно ориентируясь на позицию США. Сейчас прогнозирую цепную реакцию вплоть до закрепления этой дипломатической победы на уровне ООН. Геноцид - это преступление без срока давности, и назван его конкретный виновник.
2. Ещё про ООН. Думаю, вот-вот будет запущен механизм лишения РФ места в Совбезе, и основную роль в этом процессе должна сыграть Украина. Поясню как юрист.
Согласно уставу ООН, никаких способов преодоления вето Эрэфии нет. Невозможно также её исключение из СБ. Но в готовности быть задействованным следующий сценарий.
Россия, заняв место СССР в 1991 году, грубо нарушила устав ООН. Она провозгласила себя государством-продолжателем СССР, а такой юридической конструкции нет. СССР и РФ - два разных субъекта международного права и два разных государства. Тут нет континуитета, ибо Россия является продолжателем РСФСР. В отношении СССР все бывшие советские республики являются правопреемниками.
Но не так всё просто. Совет глав государств СНГ (абсолютно левая структура) 21 декабря 1991 года принимает решение о том, что страны содружества поддерживают РФ в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН и Совбезе. Решение чисто политическое и не есть международным договором. Кроме того, соглашение подписали 11 государств СНГ, за исключением Грузии. А такого рода документы должны приниматься единогласно.
Итак, речь идет не об исключении, а именно о непризнании России в качестве члена ООН, потому что она заняла место СССР неправомерно, с нарушением устава организации. Кстати, в уставе ООН до сих пор написано, что в Совбезе состоит СССР (ст. 23). Там о России вообще ни слова.
Сейчас Украина может предпринять следующее.
Выступить с официальным заявлением, что отзывает свою подпись под решением Совета стран СНГ, поскольку РФ не выполнила свои обязательства, о которых идет речь в документе, и нарушила устав ООН. Сюда же присовокупить все её преступления последних лет. Также должно быть указано, что соглашение имело политический характер, и что оно не приобрело юрсилы, поскольку его не подписала Грузия. Чего все ждут? Думаю, уговаривают Китай, остальные будут "за".
А теперь следите за руками рационализаторов:
Годовые бюджеты (млрд): Walmart - $482; Samsung - $305; Volkswagen - $245; Apple - $234; Toyota - $227; России - $211.
Хорошо бы в СБ ООН вместо экономического карлика России ввести, скажем, Samsung. Думаю, решения принимали бы консенсусом, и вето накладывали бы разве что на новые Sony.
3. Синод Элладской церкви отказался обсуждать вопрос об украинской автокефалии.
NB. Сейчас все, кто лоялен к РПЦ, не решаются брать грех на душу и тупо самоустраняются от этого процесса. Что касается путинских кэгэбистов в рясах, то их агонию полностью отражают 5 стадий реакции на приближение смерти, описанные психологом Кюблер-Россом: отрицание, гнев, торги, депрессия, принятие. Сейчас они на стадии буйной депрессии. Та и хрен с ними, ибо Бог с нами.
4. США обвинили в кибератаках семерых сотрудников ГРУ РФ, а Нидерланды выслали очередных четверых россиян.
NB. Это повод для очередных санкций, но "убило" другое. Среди прочего, у одного из россиян нашли чек из такси, который подтверждает, что он ехал от войсковой части 26165 (одно из подразделений ГРУ) в аэропорт Шереметьево. Ну не тупые? Ким Филби переворачивается в гробу и полностью разделяет моё мнение о том, что деградация спецслужб - зеркальное отражение деградации государства. Дальше только лапти и петух из говна.
Тётя Роза:
- Изя, за что русские так ненавидят американцев, ведь те о них даже не вспоминают.
- Именно за это, Сёма.
5. Рада на год продлила "особый статус" Донбасса и попросила СНБО ввести санкции против "112 Украина" и NewsOne.
NB. Первое решение нам нужно было для продления международных санкций. Второе доказало, что социум путём прямого обращения к парламенту в состоянии заставить руководство страны почувствовать разницу между свободой слова и свободой лжи. А также провести законодательную грань между двумя древнейшими профессиями. Закончится война - амнистируем.
6. Глава МИД Венгрии Сийярто пообещал пожаловаться США на Украину.
NB. Феерично! На что надеется сей выпускник МГИМО (незавербованных студентов этого вуза не бывает априори) после того, как получил от Госдепа ДВА китайских предупреждения именно за блокирование сотрудничества Украины с Альянсом?
Для нас Закон об образовании - вопрос национальной безопасности, а всё, что может Будапешт - приостановить участие Киева в ПРОТОКОЛЬНЫХ встречах НАТО. Пускай... Практическая интеграция Украины в Альянс проходит на других площадках и без участия Венгрии. А когда дело дойдёт до юридического оформления, или падишах умрёт или ишак сдохнет. Что касается защиты граждан Украины, то делать это должен исключительно Киев вне зависимости от их национальности. А то Будапешт "дозащищался" до того, что в Ужгороде 70% призывников не пришли в военкоматы. Давно стоило продемонстрировать железные яйца в этом вопросе.
7. Садовый признался, что не станет объединяться с другими кандидатами на выборах.
NB. Так никто и не захочет иметь дело с человеком, который ассоциируется исключительно с мусором и бесноватым вомбатом. С человеком, партия которого НЕ голосовала за признание голодомора геноцидом и заявляла о незаконности пребывания ВСУ на Донбассе. Впрочем, чем больше на этом этапе садовых-бубенчиков-тячевских подштанцев, тем проще основному кандидату. Жгите ещё!)
8. Тимошенко провела несколько тайных встреч с Пинчуком.
NB. Эта дама ничего не делает просто так. Давно уже не секрет, что Вакарчук - эксклюзивный политпроект кучминского зятя. Предполагаю, что ведутся переговоры о том, чтобы "народный певец" выдвинул свою кандидатуру в президенты, а в нужный момент снял её в пользу самки богомола. Она надеется, что такой сценарий добавит ей пару-тройку процентов и выведет во второй тур. Впрочем, дальше ей ловить нечего - с гарантированным отрывом в 6-8% победит Порох. ИМХО.
Сегодня два замечательных праздника - Всемирный день учителя и Всемирный день улыбки. Всем учителям терпения, здоровья и оптимизма! Что касается второго праздника, то его рождением мир обязан американскому художнику Харви Бэллу. Ничем примечательным его творчество не отличалось. Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать запоминающийся символ - визитную карточку компании. Харви не долго думал и предложил то, что сейчас все называют «смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу 50 долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания - через несколько месяцев было выпущено десятки тысяч значков! Что было дальше, вы знаете.)
А ще 5.10.1921 - маленьке українське диво «Щедрик» вперше виконаний на концерті у Carnegie Hall в Нью-Йорку.
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На світлині Ярослава Дзюбіна не ЦАХАЛ й не ЗС США! Це посмішка "зубожілої, голої та босої" армії України. Шануймося, посміхаймося та робимо своє!
Helgi Sharp
https://ibigdan.livejournal.com/22645193.html
Свободные духом они были..., и потенциальные шатуны....
Но вот совковая армия рабов не хочет служить и воевать....
Турчинов и Порошенко, ау !!! - сбацайте какую нибудь патриотическую песенку по этому поводу...