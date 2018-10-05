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 Политика Украины
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 Порошенко пообещал ввести изучение болгарского языка в школах Запорожской области

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение изучения болгарского языка в отдельных классах некоторых школ Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал выступая в школе г. Болград Одесской области в пятницу.

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"В Запорожье дадим поручение, чтобы открыть или основать в отдельных классах изучение болгарского языка - чем больше ты знаешь языков, тем больше ты готов к европейской жизни", - отметил глава государства.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. "У нас есть договоренность, что Болгария будет нашим адвокатом, проводником и локомотивом", - заявил Порошенко.

Согласно результатам переписи населения 2001 года, в Украине проживает 205 тысяч этнических болгар, в том числе 151 тысяча в Одесской и 27 тысяч в Запорожской области (преимущественно в южных районах).

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Как сообщалось, в пятницу Порошенко встречается с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Одессе.

Борисов предложил открыть болгарскую школу в Одессе. Президент Украины поддержал эту инициативу и предложил также открыть в Софии Украинский культурный центр.

Источник: https://censor.net.ua/n3089855
 
   
 Топ комментарии
 
сумасойти....
вообще у сивого крыша поехала...
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пообицяв бы украинский ввести в закарпатти!
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Во, первый раз слышу, о такой популярности болгарского языка, в Запорожской области. А откуда там болгары появились?! Завтра там буду, кстати, непременно поспрошаю.
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сумасойти....
вообще у сивого крыша поехала...
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Это не должно финансироваться из бюджета.
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Почему же? Из местного - пожалуйста
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а я пообіцяв жінці ввечері сміття винести )
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Во, первый раз слышу, о такой популярности болгарского языка, в Запорожской области. А откуда там болгары появились?! Завтра там буду, кстати, непременно поспрошаю.
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Андрей, на самом деле там много болгарских сел вокруг Приморска, Ботиево. И это не смешно, слышать это из пасти гаранта конституции. Пусть эта падаль потом попробует отказать болгарам в Одесской обл. и еще более 130 национальностям той же Одесской обл.
Закарпатье пример, его планомерно уводят из Украины
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Я завтра буду в Новомлиновке и Республике. Вроде как от моря- не очень далеко. Поспрошаю, о болгарах. Я, много раз бывавший в Запорожской области, особенно в приморских селах, реально, впервые услышал о болгарах. А о болгарках- так даже не представляю.
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пообицяв бы украинский ввести в закарпатти!
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Пеця болгарский с молдавским перепутал???)))
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Давно пора. Еще татарский не забудьте, это родной язык Рената Леонидовича. И еще надо где то греческий ввести, только пока не знаю где.
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Та, это просто, могу подсказать: Мариуполь и окрестности. У нас вон, даже Центральную площадь, на днях, переименовали в Греческую. Тока я своей жене ничего не скажу, ладно? Бо она у меня реальная гречанка, ещё начнет политические требования выдвигать...
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Я бы еще понял изучение польского, может пригодится, но болгарский то зачем.
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придурок. Эта скотина скотилась на дно, покупая таким образом голоса болгар Приазовского района Запорожской области
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а я думала, что Польша есть адвокатом, локомотивом и т.д. Языки должны не навязываться, а выбираться учениками,
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Пане Президенте...та приберіть вже з Офіційного Сайту Президента України версію державною мовою Російської Федерації!
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Груба помилка. Раніше він пообіцяв президенту Болгарії не розформовувати Болградський район на Одещині під т.з. адмін-територіальну реформу - анклав компактного проживання болгарів (в основі своїй сепарів -україноненависників). Тепер обіцяє увести болгарську мову для вивчення у школах. Хоч би відвідав хоч одну сільську школу Болградського району та звернувся до учнів українською - побачив би "німе кіно", як і у Береговському районі Закарпаття, чи у Герцаївському на Буковині (цей район взагалі Президент Ющенко штучно зліпив з румунських сіл...).
Ці хлопці не думають головами - з кожного з таких інонаціональних анклавів потенційно може розпочатися війна... Але чого їм хвилюватися - своїх синів вони туди не пошлють...


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Вымирающая нация ,братушек с трудом 5 миллионов наберется,уж лучше учите английский,и еще раз английский.
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гнойная свинья щедро раздает обещания которые ему ничего не стоят)))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пообещал ввести изучение болгарского языка в школах Запорожской области
 
 
 
 
 
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