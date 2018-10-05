 Порошенко пообещал ввести изучение болгарского языка в школах Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал выступая в школе г. Болград Одесской области в пятницу.

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"В Запорожье дадим поручение, чтобы открыть или основать в отдельных классах изучение болгарского языка - чем больше ты знаешь языков, тем больше ты готов к европейской жизни", - отметил глава государства.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. "У нас есть договоренность, что Болгария будет нашим адвокатом, проводником и локомотивом", - заявил Порошенко.

Согласно результатам переписи населения 2001 года, в Украине проживает 205 тысяч этнических болгар, в том числе 151 тысяча в Одесской и 27 тысяч в Запорожской области (преимущественно в южных районах).

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Как сообщалось, в пятницу Порошенко встречается с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Одессе.

Борисов предложил открыть болгарскую школу в Одессе. Президент Украины поддержал эту инициативу и предложил также открыть в Софии Украинский культурный центр.