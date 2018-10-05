 Порошенко пообещал ввести изучение болгарского языка в школах Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал выступая в школе г. Болград Одесской области в пятницу.
"В Запорожье дадим поручение, чтобы открыть или основать в отдельных классах изучение болгарского языка - чем больше ты знаешь языков, тем больше ты готов к европейской жизни", - отметил глава государства.
Глава государства также выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. "У нас есть договоренность, что Болгария будет нашим адвокатом, проводником и локомотивом", - заявил Порошенко.
Согласно результатам переписи населения 2001 года, в Украине проживает 205 тысяч этнических болгар, в том числе 151 тысяча в Одесской и 27 тысяч в Запорожской области (преимущественно в южных районах).
Как сообщалось, в пятницу Порошенко встречается с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Одессе.
Борисов предложил открыть болгарскую школу в Одессе. Президент Украины поддержал эту инициативу и предложил также открыть в Софии Украинский культурный центр.
вообще у сивого крыша поехала...
Закарпатье пример, его планомерно уводят из Украины
Ці хлопці не думають головами - з кожного з таких інонаціональних анклавів потенційно може розпочатися війна... Але чого їм хвилюватися - своїх синів вони туди не пошлють...