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Все про:инфаркт (33) смерть (5363) баскетбол (75) Хижняк (2)

 Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк

На 45-м году жизни умер один из наиболее узнаваемых баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт. Информации о том, где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком, пока нет.

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Григорий Хижняк ро­дил­ся 16 июля 1974 года в Николаеве. Амплуа в баскетболе: центровой (рост 216 см). Хижняк за карьеру поиграл в чемпионатах ведущих баскетбольных стран – в Испании, Греции, России, Литве. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам: в среднем – 3,2 "горшка" за игру. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "Днепр-Азот". С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу "Будивельника".

Источник: https://censor.net.ua/n3089850
 
 
 Топ комментарии
 
Сверхнарузки дают о себе знать. Физическая нагрузка очень полезна, но в меру
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жизнь,конечно,сложная штука,но почему,блеать,не омское рыгло волков?
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Сало сила - спорт могила!!!
Спортсмена шкода.
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Мда, спортсмени рано йдуть з життя.Парадокс.
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Сверхнарузки дают о себе знать. Физическая нагрузка очень полезна, но в меру
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более того, после сверхнагрузок...перейти на обычный ритм - сердце в шоке!
(вот поэтому и нельзя сразу сбавлять темп, а некоторые начинают адреналин искусственно стимулировать разными... злоупотреблениями... что тоже не очень)
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хворому спорт не поможе, а здоровому він і так не треба )
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Це ще раз доказує, що спорт це не здоров'я, а насилля над організмом...
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Жаль чоловіка. Спорт найвищих досягнень і здоров'я - речі несумісні. Інша справа фізкультура.
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між спортом і фізкультурою така ж тонка грань, як між еротикою і порно. )
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Трудно качается кровь при таком росте.Искренне жаль.При таком росте,если хочешь прожить полноценной жизнью нужно приседать в быстром ритме не менее 100 раз каждый день.Кровь к сердцу снизу прокачивается с помощью сокращения мышц, иначе у сердца перегруз.
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2 года назад часто видел его -- веселый, энергичный, приветливый... Ох, как жаль.
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жизнь,конечно,сложная штука,но почему,блеать,не омское рыгло волков?
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Сало сила - спорт могила!!!
Спортсмена шкода.
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хоча хто його знає, чи краще віддати Богу душу в 80, немічним беззубим старим в памперсі.
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Блискучий гравець та неперевершений шоумен на майданчику, інтелектуал та справжній патріот України в житті. Подивіться, як він запалював

https://www.youtube.com/watch?v=1YuI70EVp0g

Послухайте, що розповідав

https://www.youtube.com/watch?v=jTlpMIUyg4U

А тут він дає інтерв`ю литовською та англійською. В Жальгирісі зараз сумують разом зі спортивною Україною...
https://www.youtube.com/watch?v=veWa1mYJyzE

Світла Пам`ять
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк
 
 
 
 
 
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