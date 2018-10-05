 Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт. Информации о том, где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком, пока нет.
Григорий Хижняк родился 16 июля 1974 года в Николаеве. Амплуа в баскетболе: центровой (рост 216 см). Хижняк за карьеру поиграл в чемпионатах ведущих баскетбольных стран – в Испании, Греции, России, Литве. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам: в среднем – 3,2 "горшка" за игру. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.
По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "Днепр-Азот". С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу "Будивельника".
(вот поэтому и нельзя сразу сбавлять темп, а некоторые начинают адреналин искусственно стимулировать разными... злоупотреблениями... что тоже не очень)
Светлая память.
Спортсмена шкода.
https://www.youtube.com/watch?v=1YuI70EVp0g
Послухайте, що розповідав
https://www.youtube.com/watch?v=jTlpMIUyg4U
А тут він дає інтерв`ю литовською та англійською. В Жальгирісі зараз сумують разом зі спортивною Україною...
https://www.youtube.com/watch?v=veWa1mYJyzE
Світла Пам`ять
https://www.facebook.com/greg.khizhnyak/posts/1127806460727151?__xts__[0]=68.ARBUDKI_1hcfMNRr06PFmBovJxU_zZ9Yblojo9ssS1G9xc7_hxXvCBNCM72SDEIGRTTNHRf5uelRA1LGFqbbuLqpmFwii-OUOcGQvGvRniZfyX-UCmr4BYbuma87SXGg4KTQju20WaDibnzDWjwNy1ShJPFPaTTBDDfLI86pinbrd1F_nbodGg&__tn__=-R