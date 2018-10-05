 Умер известный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт. Информации о том, где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком, пока нет.

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Григорий Хижняк ро­дил­ся 16 июля 1974 года в Николаеве. Амплуа в баскетболе: центровой (рост 216 см). Хижняк за карьеру поиграл в чемпионатах ведущих баскетбольных стран – в Испании, Греции, России, Литве. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам: в среднем – 3,2 "горшка" за игру. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "Днепр-Азот". С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу "Будивельника".