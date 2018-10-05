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Все про:голодовка (696) Денисова (297) Сенцов (869)

 Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой. В РФ только словесно, без медицинских справок уверяли, что состояние его здоровья удовлетворительное. Неправда. Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически. С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться", - заявила она.

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"Выход из голодания. Этот процесс еще более сложный и страшный, чем само голодание. И я глубоко убеждена, что в РФ не обеспечивают ему надлежащее медицинское сопровождение. Я и раньше требовала предоставить ему высококвалифицированных специалистов, но Кремль этого не сделал. Призываю РФ сохранить жизнь украинца! Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы. Я требую от РФ ускорить процесс моего допуска к Олегу Сенцову. Мне надо лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Если надо, то я хоть сегодня уеду в колонию в Лабытнанги", - резюмировала она.

Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, - Денисова 01

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У него развилась гипоксия, тюремщики намерены кормить Олега принудительно, - адвокат Динзе о Сенцове

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089847
 
 
 Топ комментарии
 
а что Украина ЕЩЕ могла сделать, если в кацапии сатана правит балом?
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взять в заложники метртветчука за неуплату налогов и все....
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Молодець. Попереду боротьба. Щасти тобі, Олеже !

"Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова".
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Так и не дождался помощи, не от Украины, не от остальных ......, лишь бы жив остался.
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а что Украина ЕЩЕ могла сделать, если в кацапии сатана правит балом?
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да бросьте вы меня троллить, если имя его знаете, то откуда!?
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взять в заложники метртветчука за неуплату налогов и все....
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"Отказался от голодовки..." в случае, если ему на обед приготовят на гриле заднюю ногу Путина
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Так припинив, чи його годують примусово?
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Молодець. Попереду боротьба. Щасти тобі, Олеже !

"Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова".
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Поест и дальше продолжит.
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это пока ничего не означает!
достоверных сведений нет
пока не увидят самого Олега, не услышат от него эту новость - нельзя верить брехунам
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Боббі Сендс; нар.9 березня 1954 -пом.5 травня 1981) - ірландський активіст, член Тимчасової Ірландської республіканської армії, депутат Британського парламенту. Помер у ході голодування під час перебування у в'язниці Мейз.Був лідером голодного протесту 1981 року, в якому ірландські республіканські ув'язнені протестували проти позбавлення їх Спеціального статусу політичного в'язня (англ. Special Category Status). Під час протесту його було обрано у парламент Великої Британії кандидатом від руху Анти Ейч-Блок.[3][4] Його смерть і смерть інших дев'яти протестувальників спричинила новий сплеск діяльності Тимчасової ІРА. Репортажі міжнародних ЗМІ привернули увагу як до голодних протестів, так і республіканського руху в цілому.[5] (Ось що таке справжнє голодування !)
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Правильно сделал, слишком затянули, посмотрите в медучебниках сколько живёт человек при мокрой и сухой голодовке ....всем по барабану голодает он или нет, вспоминают о нём наши командиры тогда, когда нечего сказать, а очень хочется.
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Денисова начинает напоминать Геращенку.Що у той везде провал, типа-произошел обмен заложниками-это хорошо.По секрету они рассказали,что их насиловали-это плохо.И самое худшее что я об этом всем рассказала..
Тип того.
Шо у этой.Прекратил голодовку.Это край!Да какой там нахер!За краем!!
Дибильная.Человек понял,что ничего не выходит,решил сберечь силы на будущее.Ну хотелось бы верить,что помогут диетологи.
Нет!!!!Голодать это фигня!!!Вот выход-это что то страшное!!

Все,голодовка оконченна,Балух пойдет на досрочное,Гриба и журналиста непонятно какой газеты туда никто ехать не просил.
Денисову можно увольнять
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В знак протеста И.Геращенко сегодня отказалась от полдника!
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заплутана історія якась виходить, розібратися тут хто є хто дуже важко, як вибори в верховну Раду, все замасковано.
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Да просто понял что смысла дальше мучатся нет, его можно понять.
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Теперь завещание надо переписывать , спектакль свой ставить, вновь приветствовать с кем простился...Столько дней голодовки , что можно подумать о двойнике как у пу...
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Навіщо він взагалі починав голодування якщо не мав твердого наміру вмерти але не капітулювати ? Тепер ніхто не буде реагувати на оголошення голодування бо вже знають, що "поголодують-поголодують" і капітулюють. Сєнцов - не Боббі Сендс ...
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Олег, надо не прерывать, а передавать, Геращенкам (обоим), Порошенкам.. Push-Up Челлендж
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, - Денисова
 
 
 
 
 
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