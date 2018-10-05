 НАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозсуда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят санкционированные обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда в рамках расследования уголовного производства в отношении возможного незаконного обогащения, внесения в декларацию недостоверных данных, получения средств, полученных преступным путем", - сообщили агентству в пресс-службе НАБУ, не уточнив при этом, о ком из судей идет речь.