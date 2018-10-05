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 Политика Украины
  1997  8
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 НАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозсуда

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины, который подозревается в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят санкционированные обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда в рамках расследования уголовного производства в отношении возможного незаконного обогащения, внесения в декларацию недостоверных данных, получения средств, полученных преступным путем", - сообщили агентству в пресс-службе НАБУ, не уточнив при этом, о ком из судей идет речь.

Источник: https://censor.net.ua/n3089844
 
   
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Можна у всіх суддів проводити. І не тільки господарського суду. Не помиляться в 99%. Рехформовані ж.
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удивительно...
и что ж там за сволочь посмела... незаконно обогатиться?
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имя неизвестной для НАБУ судьи - Елена Яценко, и похоже не туда занесла... перепутала кабинеты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проводит обыски у судьи Высшего хозсуда
 
 
 
 
 
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