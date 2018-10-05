 Президент Интерпола Хунвэй бесследно исчез в Китае

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской полиции. По их информации, следственные действия начаты после получения заявления о его исчезновении.
Как передает Europe1, 64-летний мужчина 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации: непонятно, где находится мужчина и жив ли он.
Указывается, что о пропаже Хунвэя сообщила властям жена. Женщина проживает вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.
Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.
Про "карлссона" ВООБЩЕ МОЛЧУ.
Может еще и ЮВТ оправдаете при нарушении правил пропуска через границу? Ну вперед. Расскажите мне хоть одно дело доведенное "карлссоном" до конца?. Тол что в Одессе долбить нужно и ментов и ВКЗЕД и ВБКОЗ, "К" питаннь немає. Я просто больше владею информацией, чем Ви зі своїми голословніми заявами. Іноді включайте свій мозок.
- патриотизм;
- КМ (компрматериалы);
- доверительные отношения;
- технические средства;
-оперативное документирование
- подкуп, оплата услуг?
Что вы выбираете, как основу вербовки для Вас?
столько сколько мусора из европы закапывают в китае
интерполу не вывезти
китайци хорошо усвоили уроки комморы
нет человека - нет проблем
Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук."
с ноября 2016 года -
Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук."