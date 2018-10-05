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Все про:Интерпол (406) исчезновение (227) Китай (958)

 Президент Интерпола Хунвэй бесследно исчез в Китае

Во Франции начато расследование о пропаже президента Интерпола Мэн Хунвэя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской полиции. По их информации, следственные действия начаты после получения заявления о его исчезновении.

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Как передает Europe1, 64-летний мужчина 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации: непонятно, где находится мужчина и жив ли он.

Указывается, что о пропаже Хунвэя сообщила властям жена. Женщина проживает вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Источник: https://censor.net.ua/n3089838
 
 
 Топ комментарии
 
Исчез бы он в Африке, ещё пол-беды. А так, попробуй найти Хунвэя в Китае. Они ж там все Хунвеи и все китайцы..
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С таким интерполовцем не удивительно, что русня требует и получает Тумгоева. Но украинское СБУ, получается, даром хлеб свой еcт, раз такого фактa не узрили, отдавая человека на пытки врагу своей страны.
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Интерпол должен обьявить в розыск Интерпола начальника Интерпола Президент Інтерполу Хунвей безслідно зник у Китаї - Цензор.НЕТ 4166
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С таким интерполовцем не удивительно, что русня требует и получает Тумгоева. Но украинское СБУ, получается, даром хлеб свой еcт, раз такого фактa не узрили, отдавая человека на пытки врагу своей страны.
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Дохрена о "конторе" ЗНАЕТЕ? Ну так вперед "дармовой хлебушек" ПОЕСТЬ. Уроды есть в любой структуре.
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судя по тому, как гладенько прошла депортация Саакашвили и выдача Тумгоева, кацаполюбивые уроды всё еще рулят.
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Про Тумгоева много знаете? Лично общались? С теми с кем он воевал так же общались?
Про "карлссона" ВООБЩЕ МОЛЧУ.
Может еще и ЮВТ оправдаете при нарушении правил пропуска через границу? Ну вперед. Расскажите мне хоть одно дело доведенное "карлссоном" до конца?. Тол что в Одессе долбить нужно и ментов и ВКЗЕД и ВБКОЗ, "К" питаннь немає. Я просто больше владею информацией, чем Ви зі своїми голословніми заявами. Іноді включайте свій мозок.
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Ну так поделитесь информацией. Что же вы такую ценную инфу в сундуке держите.
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Леди. Насколько Вам известно инфа добівается:
- патриотизм;
- КМ (компрматериалы);
- доверительные отношения;
- технические средства;
-оперативное документирование
- подкуп, оплата услуг?
Что вы выбираете, как основу вербовки для Вас? Президент Інтерполу Хунвей безслідно зник у Китаї - Цензор.НЕТ 5312
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Ну всё - игла нашла на диске проторенную барыгоботскую дорожку и понеслось.... Президент Інтерполу Хунвей безслідно зник у Китаї - Цензор.НЕТ 9032
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phantom4- Раз вы много "знаете" о Тумгоеве, то значит вчитываетесь в ФСБешную дезу о нем и ИГИЛ и следуете мышебратским инструкциям. q.e.d.
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Исчез бы он в Африке, ещё пол-беды. А так, попробуй найти Хунвэя в Китае. Они ж там все Хунвеи и все китайцы..
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разобрали на атомы
столько сколько мусора из европы закапывают в китае
интерполу не вывезти
китайци хорошо усвоили уроки комморы
нет человека - нет проблем
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Хотят переименовать организацию в ИнтерМент.
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Наверно раша хочет сунуть в Интерпол своего
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Первая женщина у Интерпола уже была. Теперь у него - первый китаец. А что дальше - может первого мафиози назначить?
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Мабуть це так. БО.... "с ноября 2016 года -
Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук."
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Пипец Индии. Если это не фейк то я думал что индусы умнее. Эта система только относительно тиходные цели умеет сбивать ну плюс ещё санкции США!
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Це я скрін з кацапського маілСру зробив.
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Дьявол - в деталях. Индия "покупает" эти комплексы за кредит, выданный самими же мокшанами, кредит на овердох#я лет и расплачиваться по нему Индия будет не деньгами, а пальмовым маслом.
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Ну может не контракт подписали а протокол о намерениях. Или вобще фейк как про Зотова . Вот не вериться мне что Индия ставшая стратегическим партнером США которой разрешены покупки вплоть до ф-22 решила так обосраться и попасть на санкции!
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Хунвэй. Если бы у меня было такое имечко, я бы тоже исчез, чтобы ни с кем в Мариуполе не встречаться.
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Андрюха, стесняюсь спросить... самокат, который электро, у тебя не китаец? Президент Інтерполу Хунвей безслідно зник у Китаї - Цензор.НЕТ 9015
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Нет. Этот- Тайвань. А начинали выпуск в Южной Корее.
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В Интерполе президент Хун Вэй, в Кацапстане президент Хуй Ло - все захватили китайцы ! Президент Інтерполу Хунвей безслідно зник у Китаї - Цензор.НЕТ 1644
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Зрада Порошенко на нары! Куды дывився алкоголик Луценко!
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Ви про Сейшели чи Мальдіви ,чи може,про сліпий траст?
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Да да и про Липетский траст и Панамскую фабрику в том числе!
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шукайте в Солзбері,біля шпілів-вілів
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с ноября 2016 года -
Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук."
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Интерпол должен обьявить в розыск Интерпола начальника Интерпола
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Опять плешивая кремлепришмандрвка постаралась, или бородатая шлюха рамзан...
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Китайцы скажут "инсульт", "потерял память", "умер", "кремировали".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрезидент Интерпола Хунвэй бесследно исчез в Китае
 
 
 
 
 
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