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 Политика Украины
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 Вилкул и Шуфрич хотят отменить обращение Рады о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина"

Депутаты утверждают, что решение о санкциях было принято с нарушением процедуры: проект разрабатывал не профильный комитет, а отдельные депутаты, и во время голосования в зале кнопкодавили.

Народные депутаты от "Оппоблока" инициируют отмену обращения о введении санкций против учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента от 4 октября 2018 года о принятии в целом проекта постановлении №9157 о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne".

Авторы зарегистрированного в тот же день проекта постановления №9157-п – народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич – предлагают отменить решение Верховной Рады о принятии проекта постановления №9157.

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Народные депутаты обосновывают свое предложение тем, что это постановление было принято с нарушением Конституции Украины и регламента работы Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительно записке к документу, проект постановления №9157 для рассмотрения в зале заседаний парламента готовил не основной комитет, а народные депутаты Украины – члены разных комитетов. Такая процедура, по мнению авторов проекта постановления, не соответствует регламенту Верховной Рады.

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Авторы проекта постановления также отмечают, что во время голосования были зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов, о чем свидетельствует видеофиксация.

Напомним, в четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3089836
 
 
 Топ комментарии
 
Обнаглел, давно ему по ноздрям не били...
Вилкул и Шуфрич хотят отменить обращение Рады о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 1227
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Бутусов всячески поддерживает незаконное преследование независимой прессы и ТВ им. Мураева- Фирташа- Ахметова! Бутусов призывает на баррикады, дабы защитить завоевания Партии Регионов!
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засуетились бесы, значит решение правильное. свобода слова не имеет ничего общего с запоребриковой пропагандой.
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тот самый шлюхрич, который кум клячка?
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Хотеть не вредно - вредно не хотеть! Вилкул и Шуфрич хотят отменить обращение Рады о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 5665
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Igor Lutsenko

4 год ·

ТОТАЛЬНЕ МОВЧАННЯ З ПРИВОДУ СЕМОЧКО
Ось уже третій день, як несамовито мовчить Порошенко.
У ЗМІ з'явилася досить наочна інформація про величезні та загадкові статки одного з керівників головного розвідувального відомства країни. А також про те, що його родина має громадянство країни-агресора.

І три дні - мертвого, наймертвішого мовчання.
Мовчить поголовно вся піар-прислуга Порошенка - віп-блогери, армія тролів та придворні ЗМІ. Прихильники президента розгублені.
Свідомість провладної коаліції не працює без темників. А тут темників не поступає - і виявляється, що самостійно весь цей штучний конструкт провладної пропаганди нездатен функціонувати.
Мовчить сам Семочко. Мовчить СБУ, мовчить Служба зовнішньої розвідки.
Ані пари з вуст.
Чи є якесь розслідування, бодай службове?
Чи все нормально, так і треба?
(звернувся в СБУ та НАБУ із заявою про злочин)
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У Семочко было сильное тягло . Вопрос кто это тягло? КТО ВЫТЯНУЛ ТАКОГО КАДРА НА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ? Это может Сева могилевич😀😀😀?
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А зачем? Бо рашке нужна информация из первых рук . Вывод - Петя лох
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Ватан так он зам начальника. И там много непоняток вобще у меня сомнение есть ли мальчик. Помоему фейк про сбитый боинг Су-25 и то убедительней выглядит!
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Как " ватан" ватану сообщу- НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ В РУКОВОДСТВО РАЗВЕДКОЙ ЧЕЛОВЕКА С РОДСТВЕННИКАМИ - гражданами РФ. До тебя , ватан, это доходит?
Потому Петя - лох. И жто мягко сказано
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И тут вспоминается тот факт, что СБУ уничтожили дело Севы по приказу Турчинова в последние дни его прибывания у власти.
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Мне на днях в Вене один человек сказал, что без Севы в Украине даже собаки не пукают.
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Есть также подозрения, что и Гелетей его человек. Бывший министр обороны, на минуточку.
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Не смешите мои старые помидоры.Енти каналы будут работать,но под контролем мальдивского.Это же не Шустер.Монополизация всего,что открывает рот.Лудше Сёмочко на повестку дня вынесли.Разведку возглавляет человек мальдивского с погонялом в ФСБ.
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"Авторы проекта постановления также отмечают, что во время голосования были зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов, о чем свидетельствует видеофиксация."
Источник: https://censor.net.ua/n3089836

Вот просто интересно, сколько принятых дупутатами нормативных актов останется действительными, если эту замечательную инициативу применить КО ВСЕМ голосованиям?
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В россии удаляют с YouTube новую песню Слепакова про Петрова и Боширова

https://vidos.top/ru/v/1804264
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ох и давно эти два организма кладбище прогуливают..
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Молодцы. Дело выиграшное. Как раз момент пропиариться. Все равно Йованович поставит Петю на место. Свобода слова, однако.
А Йуле теперь после такого голосования только на 5 канал и на Прямый ходить выступать. Лохонулась Йуля.
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Чикатилло заявил шо следствие по его делу велось с нарушениями рыг-ла-Мента и потребовал отмену всякого судебного расследования и преследования в отношении себя
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Вилкула, Шуфрич, Бойко и других так называемых оппозицинеров или врагов Украины больше всего принимали на "112 Украина". Их не было на фронте, среди волонтеров, они не ходили в окопы, не желали видеть быт защитников Украины. Они грелись на "112 Украина". Здесь они любили свои бредовые идеи нести в массы, старались украинское оболгать, несли мысли Кремля и это в условия войны, острого противостояния развивающейся демократической Украины и фашисткой РФ. Поэтому поддерживаю решение ВР о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВилкул и Шуфрич хотят отменить обращение Рады о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина"
 
 
 
 
 
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