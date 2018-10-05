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Все про:Меркель (1563) Яценюк (7664)

 Украина на повестке дня персонально у канцлера Германии, - Яценюк встретился с Меркель

В пятницу, 5 октября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Берлине встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

По завершении встречи он сообщил журналистам, что одной из главных тем обсуждения был вопрос экономического сотрудничества между двумя странами, сообщили в пресс-службе НФ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Федеральный канцлер Германии "была и остается не просто сторонником Украины, а человеком, который реально поддерживает нас".

Он напомнил, что 1 ноября Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев: "Украина на повестке дня персонально канцлера Германии. Ее решение поехать в Киев является свидетельством того, что она поддерживает Украину ".

Лидер "Народного фронта" отметил, что 29 ноября в Германии состоится большой бизнес-форум между Украиной и Германией. Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Ангела Меркель "лично обратилась с тем, чтобы Украина была достойно представлена ​​на этом бизнес-форуме". Он напомнил, что Германия является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: "То, что немецкий бизнес вкладывает деньги в зеленую энергетику в Украине, в создание новых заводов для автомобильной промышленности, является свидетельством того, что это не просто политические разговоры", - сказал Арсений Яценюк, добавив, что этим немецкий бизнес непосредственно создает рабочие места. Кроме того, отметил он, товарооборот между Украиной и Германией вырос на 25%.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждались и вопросы программы финансово-экономической помощи для Украины и сотрудничества с Международным валютным фондом. Арсений Яценюк напомнил, что во время его пребывания на должности главы правительства Украина сократила внешние долги на 6 миллиардов долларов. В то же время общий объем программы с МВФ был 17,5 миллиарда долларов, а Украиной получено только 8.

"Позиция Германии в Совете директоров Международного валютного фонда очень важна для того, чтобы соглашение было наконец подписано", - сказал Арсений Яценюк, подчеркнув, что это позволит продолжить путь реформ, по которому идет Украина в последние четыре года.

"Впервые в истории Украины западное большинство держится вместе четыре с половиной года. Несмотря на то, что у меня были "трения" с Президентом Порошенко, мы нашли в себе силы для того, чтобы ради страны не развалить зыбкую политическую стабильность. Чтобы из минус 14% ВВП сделать 3% роста. Мы нашли в себе силы, чтобы не допустить страну до банкротства, ведь мы пришли, когда страна была разрушена", - сказал он.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году на счетах Госказначейства было 108 000 гривен: "Когда я ушел, на счетах правительства у нас уже было 4 миллиарда долларов".

"Проведение бизнес-форума между Украиной и Германией - это четкий шаг к тому, как экономически помочь Украине. Решение немецкого бизнеса по инвестициям в украинскую экономику тоже является ярким примером поддержки нашего государства", - добавил Арсений Яценюк.

Во время визита в Берлин лидер "Народного фронта" встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером, руководством фонда "Liberale Moderne", экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3089835
 
 
 Топ комментарии
 
напомните..

а какую должность сейчас занимает в руководстве страны Яйце нюх?
И какого хера оно от имени страны ездит по миру терки трет?
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напомните..

а какую должность сейчас занимает в руководстве страны Яйце нюх?
И какого хера оно от имени страны ездит по миру терки трет?
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Он глава партии "Народного фронта". Экс премьер-министр Украины.
Учите матчасть.

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Напомним:
"Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году на счетах Госказначейства было

108 000 гривен: "Когда я ушел, на счетах правительства у нас уже было 4 миллиарда долларов". Источник: https://censor.net.ua/n3089835"
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Кто ему эту бороду присоветовал? Или, это после того, как его Барна, за интимные места с трибуны ВР тащил? Тогда- нормально, ещё чуток подлиннее отрастет и будет за что в следующий раз вытаскивать. Предусмотрителен Яценюк, не отнять!
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видимо барна с интима скаль снял..... а потом было брыдко и он с размаху на морду налепил.....и получился уродец....
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а кто такой яйценююк....... ?? неужеди пи дораст раз в европе принимают?
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Так вот почему строительство "Северного потока 2" так поперло.
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Цікаво про що може говорити канцлер з цим авантюристом .
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Либо у Яценюка хорошие лоббисты и денег он на них не жалеет. Либо Меркель совсем ничего не понимает в том что происходит в Украине.
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либо Яценюк имел вес тогда, если с ним и сейчас говорят, принимают, слушают. Повторюсь, жаль что его ушли с поста, он был там на своем месте.
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Вам з Канадської ВПНщини, видніше і зрозуміліше, ніж Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, те що відбувається в Україні?
Ви дійсно такої думки про себе?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина на повестке дня персонально у канцлера Германии, - Яценюк встретился с Меркель
 
 
 
 
 
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