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Все про:выборы (20524) ЦИК (2759) Слипачук (1)

 Председателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук

5 октября состоялось первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии. На нем были рассмотрены вопросы избрания Председателя Комиссии, двух заместителей Председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В соответствии с Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов Комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - сказано в сообщении.

Председатель Комиссии внесла предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

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"По итогам голосования заместителями председателя Центральной избирательной комиссии избраны Олег Николаевич Конопольский и Евгений Владимировича Радченко, секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Наталия Илларионовна Бернацкая", - добавили в пресс-службе ЦИК.

Слипачук была назначена в ЦИК  по квоте депутатской группой "Воля народа".

В то же время в 2004-2011 годах она была партнером юридической фирмы "Василий Кисиль и партнеры", а еще одним из партнеров с 2005 был Алексей Филатов, пока в июле 2014 не стал заместителем главы Администрации Президента. Кроме того, в феврале 2016 года Слипачук стала одним из трех делегированных Президентом Петром Порошенко членов конкурсной комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований.

Она 1968 года рождения, образование юридическое (Киевский национальный университет им. Тара Шевченко), с 2011 года до назначения членом ЦИКа была партнером юридической фирмы "Sayenko Kharenko", где руководила практиками международной торговли и международного арбитража, также с 2014 по октябрь 2017 года она была внештатным консультантом главного юридического управления аппарата Верховной Рады.

Слипачук задекларировала 4 млн 315 тыс. гривен доходов за 2017 год, а также более 0,5 млн долларов сбережений.

Источник: https://censor.net.ua/n3089831
 
 
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Очередной мультимиллионер ,вернее мультимиллионерша,за деньги нищих баранов !
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как гордо звучит: обновленная ЦИК! но вибирать будете по прежнему кота в мешке по закрытым спискам. прызыдентмыру свое слово держит
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"Список новых членов ЦИК в представлении Президента может выглядеть так:

Слипачук Татьяна Владимировна (неизвестно, предположительно от "БПП "Солидарность", ведь она уже была членом конкурсной комиссии для избрания руководящих должностей в Государственном бюро расследований по квоте Президента)" Председателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук - Цензор.НЕТ 7918
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Марина уверена в петре, там наверняка висячка, вот физкультурница и без кипиша
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А шо есть варианты? От Йульки там чы от Свободы...Офшорная канешна, иначе бы не пролезла
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Та это я понимаю, шо у нее тоже диабет, но не всю же жизнь она торты жрала, где то до кондитера харчевалась же
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ніщеброд конкретний, навіть поля для гольфу нема )))
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не, ну а шо пэтька может поделать？не попрет же против своих, в самом то деле. Он в ответе за тех, кого породил
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папередники из оппозиции к рулю,а рулевые в оппозицию )))
круговорот в Украине ))) Головою оновленої ЦВК обрано Тетяну Сліпачук - Цензор.НЕТ 1864
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Ага і "демократію" показати. Дивіться, голова нового ЦИК не по квоті БПП. Хоча ж, насправді, суті не міняє. Риги і є риги.
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А, када я прачитал статю, то тама таво небыло написано
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Татьяна Слипачук
Партнер фирмы Sayenko Kharenko, руководитель практики международной торговли и международного арбитража.
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Очередной мультимиллионер ,вернее мультимиллионерша,за деньги нищих баранов !
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Йдуть барани, б"ють в барабани,
Шкуру на барабани дають самі барани. )))
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Гендерное равенство соблюдено - два мужика и две бабы, но баба всё равно рулит. Огласите весь список, пжлста.
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как гордо звучит: обновленная ЦИК! но вибирать будете по прежнему кота в мешке по закрытым спискам. прызыдентмыру свое слово держит
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А прохендовський що? Тихо пішов у тінь?
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ну шо вы напали на девочку, может она хАрошая
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Улыбается то как ! Еще бы. Получила самую прибыльную должность в стране. Из Петиных назначенцев все дерьмо. Думаете это исключение? Только по тому что у нее украинская фамилия?
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Это хорошо. Вот только,извиняюсь,фамилия подозрительная. После выборов легко будет кликуху приклеить.
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тоже обратил внимание на не двусмысленность в фамилии без "чук"？
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У нее зрение ухудшится еще до выборов, чтобы обеспечить хазяину нужный результат.
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Цифры будут двоится когда результаты Порошенко считать будет?
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Это радует будет Петр Алексеевич Президентом. А агентам-подхуйловикам ничего в Украине не светит!
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Интересно, во сколько раз увеличатся статки этой розкошной дамы?
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А не сколько не увеличатся. А родычи будут богатеть.
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"Слипачук задекларировала 4 млн 315 тыс. гривен доходов за 2017 год, а также более 0,5 млн долларов сбережений."
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Можна ставки ставити - Щорічне зростання статків у рік

1. $1 млн
2. $10 млн
3. $100 млн
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Танькіна бабуля резко піде на права здавати, шоб через місяць-другий на РенджРовері картопельку з дачі возити. )))
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Майдана не было. Был эскимосский переворот парашенки.
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Короче вона из команді Саенко Харенко
Михаил Харенко специализируется на сопровождении международных сделок в областях финансового права, рынков долгового и акционерного капитала, реструктуризации задолженности. Опыт Михаила Харенко включает работу как с ведущими международными инвестиционными банками (Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, HSBC, VTB и др.), так и с украинскими компаниями (ДТЭК, «Интерпайп», «Метинвест», Ferrexpo и др.) в отношении сопровождения крупнейших выпусков еврооблигаций, частных размещений и IPO, сделок в сфере синдицированного и обеспеченного финансирования.

В 2011-году ЮФ «Саенко Харенко» под руководством Михаила Харенко выступила в роли «собирателя талантов», существенно усилив команду. К фирме присоединились известные специалисты: Сергей Погребной (партнер практики разрешения споров, ранее управляющий партнер ЮФ «Бизнес-Право Аудит»), Татьяна Слипачук

Короче Ахметовская
Юрист года - Михаил Харенко - Юридическая практика Головою оновленої ЦВК обрано Тетяну Сліпачук - Цензор.НЕТ 122

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Партнерка мальдівсько-сліпотрастових без сумніву служитиме вірою і правдою порохоригам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук
 
 
 
 
 
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