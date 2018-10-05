 Председателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В соответствии с Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов Комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - сказано в сообщении.

Председатель Комиссии внесла предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

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"По итогам голосования заместителями председателя Центральной избирательной комиссии избраны Олег Николаевич Конопольский и Евгений Владимировича Радченко, секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Наталия Илларионовна Бернацкая", - добавили в пресс-службе ЦИК.

Слипачук была назначена в ЦИК по квоте депутатской группой "Воля народа".

В то же время в 2004-2011 годах она была партнером юридической фирмы "Василий Кисиль и партнеры", а еще одним из партнеров с 2005 был Алексей Филатов, пока в июле 2014 не стал заместителем главы Администрации Президента. Кроме того, в феврале 2016 года Слипачук стала одним из трех делегированных Президентом Петром Порошенко членов конкурсной комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований.

Она 1968 года рождения, образование юридическое (Киевский национальный университет им. Тара Шевченко), с 2011 года до назначения членом ЦИКа была партнером юридической фирмы "Sayenko Kharenko", где руководила практиками международной торговли и международного арбитража, также с 2014 по октябрь 2017 года она была внештатным консультантом главного юридического управления аппарата Верховной Рады.

Слипачук задекларировала 4 млн 315 тыс. гривен доходов за 2017 год, а также более 0,5 млн долларов сбережений.