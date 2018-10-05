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 Политика Украины, Общество
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Все про:голодовка (696) Денисова (297) Сенцов (869)

 Советник Путина заявил, что владеет информацией от ФСИН о том, что Сенцов написал заявление об отказе от голодовки, - Денисова

Советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмена Людмила Денисова.

"Я только что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Причины российский чиновник не знает", - написала она.

Денисова отметила, что сейчас украинец встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги. 

Советник Путина заявил, что владеет информацией от ФСИН о том, что Сенцов написал заявление об отказе от голодовки, - Денисова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У него развилась гипоксия, тюремщики намерены кормить Олега принудительно, - адвокат Динзе о Сенцове

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089825
 
 
 Топ комментарии
 
верить пуйлу и его шавкам, то себя не уважать
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Информировали его те же люди, которые рассказали, что Петров и Васечкин Боширов -гражданские?
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И Денисова, наверно, облегчённая вздохнула: не нужно теперь ей лишний раз напрягаться и снова демонстрировать свой непрофессионализм.
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верить пуйлу и его шавкам, то себя не уважать
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А кому ты веришь? Неужели украинской власти? Или ЕС?
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Ну уж точно не путлеровским шавкам.
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"Об отказе от голодовки..." в случае, если ему приготовят на гриле заднюю ногу Путина. Радник Путіна заявив, що має інформацію від ФСВП, що Сенцов написав заяву про відмову від голодування, - Денісова - Цензор.НЕТ 6650
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сумнівна інформація..
чому не покажуть самого Сєнцова ?
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В народі ці препарати називають "сироватка правди"...
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Информировали его те же люди, которые рассказали, что Петров и Васечкин Боширов -гражданские?
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значит ...стали насильно кормить...ибо дела были... совсем не очень
надоело панькаться
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Это вчера было. Если из-за этого, то правильно сделал. Он то понимает, что всем на него насрать. Я бы на его месте так бы и сделал.
04.10.18 15:37 Иск Олега Сенцова против России принят Европейским судом по правам человека.
https://censor.net.ua/news/3089633/isk_olega_sentsova_protiv_rossii_prinyat_evropeyiskim_sudom_po_pravam_cheloveka_foto
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Дай Бог, чтобы так и было. Потому что голодовка - неправильное решение. А вот иск в ЕСПЧ против кацапстана - правильное. Олег еще молод, у него есть семья, а хуйло не вечное, как и сам кацапстан. Дай, Боже, Олегу сил!
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В том смысле, что он привлек к себе внимание- это было правильно. Еще не известно принял бы ЕСПЧ это решение, если бы не его голодовка. Все бы забыли, что где-то за полярным кругом есть такой заключенный Сенцов.
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И пока жив истец, иск имеет силу и продолжение
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И Денисова, наверно, облегчённая вздохнула: не нужно теперь ей лишний раз напрягаться и снова демонстрировать свой непрофессионализм.
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сенцова уже замочили чтобы сказать потом что он умер не от голодовки а по другой причине .
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Ложь и кацапы - понятия неразделимые. Этому их научили их богоизбранные хозяева.
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Начальник колонии в Лабытнанги ничего не знает о прекращении голодовки осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым, - корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Путина заявил, что владеет информацией от ФСИН о том, что Сенцов написал заявление об отказе от голодовки, - Денисова
 
 
 
 
 
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