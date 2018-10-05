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Все про:обстрел (7273) ОГА (1376) Клименко Юрий (36)

 Сегодня утром террористы осуществили артобстрел Крымского, поселок обесточен, - ОГА

В результате обстрела российскими наемниками Крымского перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, сегодня утром в результате артиллерийского обстрела поселка Крымское перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, которая питала этот населенный пункт.

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"В очередной раз враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди жителей прифронтовой полосы. Но мы готовы оперативно локализовать любые повреждения инфраструктурных объектов и коммуникаций. В частности, ремонтные бригады ГСЧС и ЛЭО уже работают на объекте. Председатель районной государственной администрации В.Сергиенко лично отвечает за восстановление энергоснабжения жителям Крымского", - написал Клименко.

Сегодня утром террористы осуществили артобстрел Крымского, поселок обесточен, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089817
 
 
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И опять террористы а не разейские войска... Сегодня утром террористы осуществили артобстрел Крымского, поселок обесточен, - ОГА - Цензор.НЕТ 1231 Ну лишь бы не нарушали минские перемирия. Главное что Украина выполнила свои обязанности перед террористами.
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когда уже в даунецке свет будут отключать?
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раисянские ублюдки так и будут мочить безнаказанно?
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Интересно а кто в Одессе что обстреливает? Регулярно сайт Облэнерго сообщает об отключении света. Даже на абсолютно новых кабельных линиях у них регулярно происходят аварии.Свет отключают без предупреждения на пол дня и больше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня утром террористы осуществили артобстрел Крымского, поселок обесточен, - ОГА
 
 
 
 
 
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