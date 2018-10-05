 Дело харьковской судьи Попович: один суд отдал оружие, другой забрал технику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Заседание Соломенского райсуда об аресте имущества состоялось 2 октября, а решение обнародовали 4-го. В нем говорится о том, что детективу Национального антикоррупционного бюро восстанавливают и удовлетворяют ходатайства об аресте вещей, изъятых во время обыска квартиры, принадлежащей маме Ирины Попович, судьи Хозяйственного суда Харьковской области. Последнюю обвиняли в том, что она скрыла от декларирования свое имущество.
В этом ходатайстве детектив добился ареста планшета, мобильного телефона, двух жестких дисков и пакета документов, которые были найдены во время обыска в ночь на 28 марта этого года.
В то же время, детективы не ходатайствовали о восстановлении ареста для ружья, патроны и пистолет Glock, которые тоже были арестованы, но защита семьи Попович добилась отмены этого ареста. Обжалование 24 сентября рассматривал Апелляционный суд Киева. Тогда коллегия судей постановила вернуть маме Попович и технику, и документы, и оружие. А Соломенский райсуд через несколько дней пересмотрел это решение.
Напомним, Ирина Попович - судья Хозяйственного суда Харьковской области, которую уличили в том, что она скрывала от декларирования большое состояние, о чем ранее писал Цензор.НЕТ. Расследование было опубликовано на странице проекта "Автомайдана" Prosud в 2016 году. Позже правоохранители открыли уголовное производство. В июне этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Попович о подозрении. Детективы обыскали недвижимость подозреваемой. Был наложен арест на целый ряд вещей. В частности, адвокат безуспешно пытался обжаловать арест автомобиля мужа судьи, бывшего прокурора Харькова Евгения Поповича.
По версии следствия, судья не указала в декларации 2015 года земельный участок, дом, квартиру, паркоместо. Также автомобиль и еще одна квартира могли быть зарегистрированы на подставное лицо.
Так, что мне от заслуженного отказаться?.
То что "неприкасаемые" судьи и депусраты достали - слов нет (даже не знаете каких). Например за про...б уголовного дела в суде, нихрена никто не получит. За про...б сроков исполнения отдельных поручений прокурорских опером - минимум строгач. Далее нужно продолжать?
купитьпопросить Авакова наградить вас им. Многие серьёзные люди к нему обращаются
Как вы пишите "серьезные люди" с пистолями наградными по улицам не вештаются и патроны "наградные" не отстреливают - купляют у прапоров СВ по частям, а сейчас вообще не проблема.
На хуторе Крымка
Тернопольской области 31-
летний Игорь Олейник убил
свою возлюбленную и ее мать,
а потом совершил
самоубийство. До этого он
несколько раз угрожал жертве
расправой, если она откажется
от отношений с ним.
Как пишет местное
издание "Нова", с Галиной
Скаржинской мужчина
познакомился почти год назад и
сразу начал настаивать на
романтических отношениях.
Женщина ему отказала, после
чего в августе 2018-го он
подстерег ее в поле и напал с
ножом. Галине тогда удалось
вырваться, но злоумышленник
травмировал ей руку и спину.
Полиция задержала его, однако
вскоре решила отпустить, после
чего мужчина продолжил свой
террор.
Галина со своим сыном Богданом
недавно переехала из Крымки в
Угрынив к своему жениху
Василию. Однако в день трагедии,
22 сентября, приехала на хутор
навестить свою мать.
"Можно только догадываться,
откуда этот нелюдь узнал, что
Галина приехала на выходные к
своей маме: или следил за ней,
или кто-то сообщил из хутора", -
предположили в СМИ.
Сестра убитой, Оксана, говорит,
что в начале знакомства Галина
была положительно настроена к
Игорю, однако знающие его люди
рассказали ей, каков он на самом
деле. После этого женщина
избегала его общества, а весной
2018-го он и сам перестал к ней
наведываться, пока в августе не
узнал о ее планах на создание
семьи.