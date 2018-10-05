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  2022  20
Все про:декларация (1014) Попович (49) суд (21387) судья (2038) Харьковщина (1198) арест имущества (183)

 Дело харьковской судьи Попович: один суд отдал оружие, другой забрал технику

Апелляционный суд Киева снял арест с оружия и техники, изъятых во время обыска квартиры мамы харьковской судьи Ирины Попович. А Соломенский райсуд повторно арестовал. Правда, только гаджеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Заседание Соломенского райсуда об аресте имущества состоялось 2 октября, а решение обнародовали 4-го. В нем говорится о том, что детективу Национального антикоррупционного бюро восстанавливают и удовлетворяют ходатайства об аресте вещей, изъятых во время обыска квартиры, принадлежащей маме Ирины Попович, судьи Хозяйственного суда Харьковской области. Последнюю обвиняли в том, что она скрыла от декларирования свое имущество.

В этом ходатайстве детектив добился ареста планшета, мобильного телефона, двух жестких дисков и пакета документов, которые были найдены во время обыска в ночь на 28 марта этого года.

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В то же время, детективы не ходатайствовали о восстановлении ареста для ружья, патроны и пистолет Glock, которые тоже были арестованы, но защита семьи Попович добилась отмены этого ареста. Обжалование 24 сентября рассматривал Апелляционный суд Киева. Тогда коллегия судей постановила вернуть маме Попович и технику, и документы, и оружие. А Соломенский райсуд через несколько дней пересмотрел это решение.

Напомним, Ирина Попович - судья Хозяйственного суда Харьковской области, которую уличили в том, что она скрывала от декларирования большое состояние, о чем ранее писал Цензор.НЕТ. Расследование было опубликовано на странице проекта "Автомайдана" Prosud в 2016 году. Позже правоохранители открыли уголовное производство. В июне этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Попович о подозрении. Детективы обыскали недвижимость подозреваемой. Был наложен арест на целый ряд вещей. В частности, адвокат безуспешно пытался обжаловать арест автомобиля мужа судьи, бывшего прокурора Харькова Евгения Поповича.

По версии следствия, судья не указала в декларации 2015 года земельный участок, дом, квартиру, паркоместо. Также автомобиль и еще одна квартира могли быть зарегистрированы на подставное лицо.

Источник: https://censor.net.ua/n3089814
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине все равны, но некоторые равнее. Одним направо и налево раздают наградное боевое оружие вплоть до пулемётов и автоматов бесплатно, а другим даже резинострел под запретом.
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Так, Новиков, у меня так же наградное. Лежит дома в сейфе. По работе хватает на постоянке.
Так, что мне от заслуженного отказаться?.
То что "неприкасаемые" судьи и депусраты достали - слов нет (даже не знаете каких). Например за про...б уголовного дела в суде, нихрена никто не получит. За про...б сроков исполнения отдельных поручений прокурорских опером - минимум строгач. Далее нужно продолжать?
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Было бы неплохо чтоб какого нить порохобота вот так же, или двух!

На хуторе Крымка
Тернопольской области 31-
летний Игорь Олейник убил
свою возлюбленную и ее мать,
а потом совершил
самоубийство. До этого он
несколько раз угрожал жертве
расправой, если она откажется
от отношений с ним.
Как пишет местное
издание "Нова", с Галиной
Скаржинской мужчина
познакомился почти год назад и
сразу начал настаивать на
романтических отношениях.
Женщина ему отказала, после
чего в августе 2018-го он
подстерег ее в поле и напал с
ножом. Галине тогда удалось
вырваться, но злоумышленник
травмировал ей руку и спину.
Полиция задержала его, однако
вскоре решила отпустить, после
чего мужчина продолжил свой
террор.
Галина со своим сыном Богданом
недавно переехала из Крымки в
Угрынив к своему жениху
Василию. Однако в день трагедии,
22 сентября, приехала на хутор
навестить свою мать.
"Можно только догадываться,
откуда этот нелюдь узнал, что
Галина приехала на выходные к
своей маме: или следил за ней,
или кто-то сообщил из хутора", -
предположили в СМИ.
Сестра убитой, Оксана, говорит,
что в начале знакомства Галина
была положительно настроена к
Игорю, однако знающие его люди
рассказали ей, каков он на самом
деле. После этого женщина
избегала его общества, а весной
2018-го он и сам перестал к ней
наведываться, пока в августе не
узнал о ее планах на создание
семьи.
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очередная перепечатка пропагандистом ДНР дерьмосайта РФ.
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В Украине все равны, но некоторые равнее. Одним направо и налево раздают наградное боевое оружие вплоть до пулемётов и автоматов бесплатно, а другим даже резинострел под запретом.
 показать весь комментарий
 
 
Так, Новиков, у меня так же наградное. Лежит дома в сейфе. По работе хватает на постоянке.
Так, что мне от заслуженного отказаться?.
То что "неприкасаемые" судьи и депусраты достали - слов нет (даже не знаете каких). Например за про...б уголовного дела в суде, нихрена никто не получит. За про...б сроков исполнения отдельных поручений прокурорских опером - минимум строгач. Далее нужно продолжать?
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У Вас, Фантом, целых два, а, скорее всего, даже три ствола. А у меня ни одного. А я тоже хочу! Вот накоплю с пенсии, и куплю себе ствол, а Вас заставят искать, а Вы фиг найдёте. И будет Вам ещё один строгач с занесением. (Ну, а если серьёзно, то сочувствую Вам, но помочь, к сожалению, не могу. Так же, как и Вы мне).
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В добрый путь. Надеюсь , когда накопите примут "Закон об оружии" (имею в виду короткоствольное). ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НА НЕМЕЦКИХ ОБРАЗЦАХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СНИМАЕТСЯ ВВЕРХ, На ТТ - предохранителя нет - полувзвод. Глок - без самовзвода (предохранитель на спусковом крючке). Во всем нужна тренировка. Из"ятие оружия - не мой функционал. Но если задрачивают - оформляется добровольная выдача. Если хамит при обыскпе через сотрудников национальной полиции. Ждите закона. Он точно будет. Удачи.
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надо было еще и нижнее белье заарестовать, шоб ходила в неглиже
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-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!(с)
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Эй накладатели арестов, проще нужно быть. Проверьте каким образом пистоль Глок и БП к нему попали на территорию Украины. Там и разогнаться можно. Идиоты, кто вас там учит.
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Пистоль можете купить попросить Авакова наградить вас им. Многие серьёзные люди к нему обращаются
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Меня не Аваков награждал "пистолем". У меня древний президентский указ конца 90-х.
Как вы пишите "серьезные люди" с пистолями наградными по улицам не вештаются и патроны "наградные" не отстреливают - купляют у прапоров СВ по частям, а сейчас вообще не проблема.
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Я когда свой "карамультук" получал и такой фамилии, как Пашинский не слышал. Там в "Укрспецэкспорте", "Укроборонресурсе" своих лиц нетрадиционной ориентации хватало.
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Было бы неплохо чтоб какого нить порохобота вот так же, или двух!

На хуторе Крымка
Тернопольской области 31-
летний Игорь Олейник убил
свою возлюбленную и ее мать,
а потом совершил
самоубийство. До этого он
несколько раз угрожал жертве
расправой, если она откажется
от отношений с ним.
Как пишет местное
издание "Нова", с Галиной
Скаржинской мужчина
познакомился почти год назад и
сразу начал настаивать на
романтических отношениях.
Женщина ему отказала, после
чего в августе 2018-го он
подстерег ее в поле и напал с
ножом. Галине тогда удалось
вырваться, но злоумышленник
травмировал ей руку и спину.
Полиция задержала его, однако
вскоре решила отпустить, после
чего мужчина продолжил свой
террор.
Галина со своим сыном Богданом
недавно переехала из Крымки в
Угрынив к своему жениху
Василию. Однако в день трагедии,
22 сентября, приехала на хутор
навестить свою мать.
"Можно только догадываться,
откуда этот нелюдь узнал, что
Галина приехала на выходные к
своей маме: или следил за ней,
или кто-то сообщил из хутора", -
предположили в СМИ.
Сестра убитой, Оксана, говорит,
что в начале знакомства Галина
была положительно настроена к
Игорю, однако знающие его люди
рассказали ей, каков он на самом
деле. После этого женщина
избегала его общества, а весной
2018-го он и сам перестал к ней
наведываться, пока в августе не
узнал о ее планах на создание
семьи.
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Возня пересичных власть не очень интересует... Парой жмуров больше, парой меньше...Вот если бы он затронул интересы какого-нибудь "уважаемого человека"...
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Например омлет на лысине у Барны...это же блть попытка увбивства "заслуженого" яйцещупа, брат которого сидит в Польше пожизнено за убийство...а у нас бы его хто посадил?
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Берешь оружие и возвращаешь гаджеты. Справа харківської судді Попович: один суд віддав зброю, інший забрав техніку - Цензор.НЕТ 2235
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"У цьому клопотанні детектив домігся арешту планшету, мобільного телефону, двох жорстких дисків та пакету документів, які були знайдені під час обшуку в ніч на 28 березня цього року.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3089814" Слабенький перелік, не вистачає два портсигара серебряних, пиджак замшевий, два. Магнитфон касетний - 2... Справа харківської судді Попович: один суд віддав зброю, інший забрав техніку - Цензор.НЕТ 5486 Чі на більшу кількість дзволу не дали, не треба показувати що можна в заставу на пару лимонів . Справа харківської судді Попович: один суд віддав зброю, інший забрав техніку - Цензор.НЕТ 9191
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело харьковской судьи Попович: один суд отдал оружие, другой забрал технику
 
 
 
 
 
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