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 Террористы под руководством кадровых российских офицеров оборудуют новые минные поля неподалеку от населенных пунктов на Донбассе, - ГУР

Российские оккупационные войска продолжают скрыто расширять площади и увеличивать количество заминированных участков местности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР Минобороны.

В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ срочно создаются внештатные саперные группы в составе 3-4 человек для обслуживания существующих и оборудования новых минных полей.

"Подготовку указанных групп осуществляют кадровые российские офицеры инженерных служб, которые сочетают проведения практических занятий с выполнением боевых задач по минированию местности, в т.ч. неподалеку от населенных пунктов, повышает уровень опасности для гражданского населения", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что подготовка внештатных саперов в сокращенные сроки приводит к нарушениям ими мер безопасности при минировании и потерь среди личного состава противника. Так, 3 октября с.г. т.н. военнослужащий одного из подразделений 1 АК ВС РФ подорвался на участке, заминированной учебной саперной группой.

Источник: https://censor.net.ua/n3089811
 
 
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Сепари своїм землячкам готують сюпризи.))
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