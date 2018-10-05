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 Политика Украины
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Все про:субсидия (413) Министерство социальной политики (589) Рева Андрей (404)

 Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева

В Украине 923 тыс. домохозяйств сообщили о нулевых доходах при заполнении документов на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, если верить этим людям, они не имеют ни копейки на проживание.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство обязано предоставлять гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку сейчас в Украине низкие социальные стандарты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Это наш позор. Я это признаю. И мы обязаны дать людям возможность получить субсидию", – заявил Рева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый шестой украинский заробитчанин может иметь проблемы с пенсионным обеспечением, - Рева

При этом, по его словам, в системе начисления субсидий были недостатки.

"923 тыс. домохозяйств в Украине показали нулевые доходы [при заполнении документов на получение субсидии]. И если верить этим людям, то они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. И мы предложили им честно показать свои доходы, чтобы те, кто сегодня работает и даже получает минимальную зарплату, платит налоги, платит единый социальный взнос и содержит этих людей, – они вправе спросить этих граждан, почему они этого не делают?" – сказал министр.

Он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн граждан не пришли переоформлять субсидию, хотя им не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для тех, кто в полном объеме выполняет условия пенсионной программы, сроки выхода на пенсию не изменились, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3089807
 
 
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Це ГАНЬБА просто..
Заробітні плати підвищуйте.
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та розкручуйте інфляцію..потрібні справжні реформи та зміна системи управління..
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за деякими даними бізнес може дозволити собі платити більші оклади.
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Доведіть, що ціна на газ повинна бути саме такою, обгрунтуйте тарифи, бо так платити дурних немає. Якийсь суцільний лохотрон, хто кого надурить..
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Тебе Рева зарплату платит? Не паразитируй! Зарабатывай сам.
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а чому Рева, за мої податки в тому числі, має жити краще ніж я ?
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не здивуюсь, якщо він і субсидію отримує на всі свої житлові володіння.
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Рева говорить про низькі стандарти, а не про те, що хтось не хоче заробляти. При низьких стандартах нормально заробляти не виходить.
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стандарти чого?
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вальцманат занялся самокритикой?
пусть лучше самоликвидируется под аплодисменты граждан Украины
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чемодан вокзал россия
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ну да да, логика железная раз вы еще ходите значит где то деньги берете на жратву!! какое нахер твое собачье дело откуда люди берут деньги на жратву!!
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так пусть эти люди не клянчат деньги у государства!
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а почему это Рева может брать деньги от государства а люди нет?!! кто так решил?!! как по мне я лучше деньги людям отдам а Рева ПЕЦЯ ГРОСЯ и остальная шобла пусть хрен с редькой едят!!
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я клянчу? чтобы ты гавно знало я ИТишник даже не госслужащий, так что иди... далеко млять иди вместе со своим ревой!!
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В принципе, в любой стране интересуются, где человек берет деньги на жратву.
Мало того, в большинстве стран сокрытие доходов - это очень тяжкое преступление, которое мощно наказывается.
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да ты что, ну покажи мне например английский закон или американский про то что каждый должен открыть свои доходы свои счета в банках и на крайняк свой кошелек!! давай показывай пездун!!
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Конечно не могут, ведь все проедают. Или ненасытные, или так платят. Скоро субсидии на еду брать будут.
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кацап, откуда тебе знать, как мы едим?
это вы, свинособаки винторогие , и рева жрете.
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Он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн граждан не пришли переоформлять субсидию, хотя им не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Источник:
https://censor.net.ua--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ви зробили такі правила нарахування субсидій, що тим кому вони потрібні їх не дають. Проколи сьогоднішньої влади: низькі зарплати і пенсії, система субсидій, пенсійна реформа...
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багато зараз скаржаться, що субсидію їм відмінили.
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Моя мати, що отримує пенсію 2600 грн відмовилася йти і отримувати субсидію. Чому? А тому, що при срср вона отримувала пенсію 132 рубл., що була найбільша пенсія. Тепер просити у держави відмовляється, тим більше знайдуть привід не давати. Таких пенсіонерів повно і тут влада програє на 100%.
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Компенсация за жильё, за коммуналку, матпомощь ... - это только для Депутатов, министров и администрации президента, как самым неимущим слоям населения. Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева - Цензор.НЕТ 6936
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Я это признаю, - Рева...

Ляпнуть, что я признаю нищету народу , это по меньшей мере глупо. Что сделано ревой и ему подобными для покращення жизни народу.А ничего. Теперь бьют себя в тощую грудь и причитают.
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Со всем согласен. НО! Это ваше "...бьют себя в тощую грудь" ...
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Поднимите цену на хлеб до 100 евро буханка.
И за хлеб не смогут! Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева - Цензор.НЕТ 9212
В таких ценах Народ сам виноват! Ему втюхивают его же газ, по баснословной цене. И шо?
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У государства нет своих денег, все это деньги людей, налогоплательщиков. И количество субсидий это показатель неэффективной экономической политики. В другой стране таких "менеджеров" как рева и иже с ним гнали бы в шею.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева
 
 
 
 
 
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