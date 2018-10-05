 Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство обязано предоставлять гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку сейчас в Украине низкие социальные стандарты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Это наш позор. Я это признаю. И мы обязаны дать людям возможность получить субсидию", – заявил Рева.
При этом, по его словам, в системе начисления субсидий были недостатки.
"923 тыс. домохозяйств в Украине показали нулевые доходы [при заполнении документов на получение субсидии]. И если верить этим людям, то они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. И мы предложили им честно показать свои доходы, чтобы те, кто сегодня работает и даже получает минимальную зарплату, платит налоги, платит единый социальный взнос и содержит этих людей, – они вправе спросить этих граждан, почему они этого не делают?" – сказал министр.
Он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн граждан не пришли переоформлять субсидию, хотя им не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Заробітні плати підвищуйте.
пусть лучше самоликвидируется под аплодисменты граждан Украины
Мало того, в большинстве стран сокрытие доходов - это очень тяжкое преступление, которое мощно наказывается.
Глава 2018
Стих 5.10
это вы, свинособаки винторогие , и рева жрете.
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Ви зробили такі правила нарахування субсидій, що тим кому вони потрібні їх не дають. Проколи сьогоднішньої влади: низькі зарплати і пенсії, система субсидій, пенсійна реформа...
Ляпнуть, что я признаю нищету народу , это по меньшей мере глупо. Что сделано ревой и ему подобными для покращення жизни народу.А ничего. Теперь бьют себя в тощую грудь и причитают.
И за хлеб не смогут!
В таких ценах Народ сам виноват! Ему втюхивают его же газ, по баснословной цене. И шо?