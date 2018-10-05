 Месяц назад была попытка теракта в Одессе: полкилограмма взрывчатки, снаряженной поражающим элементом, заложили под автомобиль, - глава полиции Одесчины Головин

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Попытка совершить теракт была. Около месяца назад, на 5-й станции Большого Фонтана возле Международного гуманитарного университета. Полкилограмма взрывчатки, снаряженной поражающим элементом, заложили под автомобиль. Радиус поражения в разлет до 100 метров. Наши взрывотехники вовремя разминировали. Сейчас это дело передано в СБУ", - сообщил Головин, отвечая на вопрос об уровне угрозы в регионе.

"Мы прогнозируем, что ближе к выборам увидим активизацию определенных политических сил, в том числе, наверное, и негативную по определенным районам. Мы к этому готовимся, разрабатываем определенные алгоритмы действий. Фамилии называть не буду. Обозначу так: начиная от "друзей" за поребриком, заканчивая криминально-экономическими группами, которым может быть очень выгодно, если уйдет прокурор области или начальник полиции. Одна из версий – раскачка ФСБ, в том числе путем различных манипуляций", - отметил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Полный текст интервью с главой полиции Одесчины Дмитрием Головиным "В Приднестровье находятся россияне, которые только и ждут, чтобы что-то сотворить на территории нашей области" читайте ЗДЕСЬ.