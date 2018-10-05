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Все про:АПК (98) дотации (66) сельское хозяйство (220) Карасик (1)

 Эффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству использованных средств, - экс-министр аграрной политики Карасик

Абсолютные цифры использования агродотаций не является показателем эффективности государственных программ поддержки сельского хозяйства.

Об этом заявил дважды министр аграрной политики (1992 -1995 гг. и 1997 -2000 гг.), Герой Украины Юрий Карасик, передает РБК-Украина.

По его словам, критерием эффективности господдержки является длительный результат, который измеряется не в деньгах, а в стабильном росте макропоказателей в отраслях, в которые направлялись средства.

"Конечно, можно с легкостью раздать 6,3 млрд гривен, и даже гораздо больше, просто в руки, за сам факт существования сельхозтоваропроизводителя. Но такой подход не обеспечит устойчивых положительных сдвигов в АПК. Это значит просто сжечь деньги", - сказал он.

Карасик напомнил, что спецрежим НДС, действовавший с 1999 по 2017 год в АПК, был надежной помощью отрасли и способствовал ее масштабированию. Сейчас же, в условиях принципиально разного уровня развития растениеводства и животноводства, обеспечение унифицированного уровня их поддержки приведет к дальнейшему увеличению этого разрыва. Поэтому государство абсолютно правильно сфокусировало бюджетный ресурс на поддержке наиболее проблемных секторов - в первую очередь, выращивании КРС.

Принципиальным требованием, которое выдвигается к программам поддержки, является их системность и последовательность, считает экс-министр. "Нельзя бросить терапию через год, в масштабах отрасли не может быть быстрых и простых решений", - сказал он.

Карасик убежден, что при соблюдении этого условия эффект государственной поддержки будет очевиден даже нынешним ее критикам.

Отмечается, что в 2018 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 6,3 млрд гривен. При этом процент использования по некоторым программам остается небольшим. В проекте государственного бюджета на 2019 год фигурирует цифра 6,9 млрд гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3089804
 
 
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По количеству украденного можно оценивать только уровень воровства...
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Це ж треба з таким розумним виглядом говорите те, що всім відомо
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их надо оценивать по количеству спыжженых сжыжшенных
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Показателем эффективности является благополучие косюков, бахматюков и прочих нуждающихся аграриев...)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству использованных средств, - экс-министр аграрной политики Карасик
 
 
 
 
 
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