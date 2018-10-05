 Суд оштрафовал экс-полицейского за то, что тот не подал декларацию "в связи с увольнением"

Также обвиняемому запретили занимать государственные или муниципальные должности в течение ближайших двух лет, сообщает Цензор.НЕТ.

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По мнению суда, говорится в приговоре, именно такое решение нужно, чтобы обвиняемый исправился. А также, чтобы он и другие не совершали в будущем аналогичные преступления.

В материалах дела говорится, что мужчина работал полицейским, в январе 2017 руководство подписало приказ о его увольнении по собственному желанию, а вступил он в действие в начале марта того же года, когда полицейский получил на руки трудовую книжку. Именно эти три месяца и не задекларировал обвиняемый. Точнее, сделал это уже после того, как получил повестку из суда.

Во время производства были допрошены руководство и коллеги подсудимого. Например, заместитель командира роты рассказала, что напоминание о заполнении деклараций, разъяснения законодательства и т.д. рассылала патрульным через мессенджер Viber. А потом уже полицейские подписывались в ведомости, что с документами ознакомлены.

Коллега обвиняемого, который тоже свидетельствовал в суде, хотя и подтвердил историю о рассылке в мессенджере, но не смог вспомнить, чтобы для них проводились какие-то разъяснения антикоррупционного законодательства. В т о же время перед строем полисменам давали подписывать ведомости, где он доверительно ставил свой автограф, а другие полицейские никогда этого не делали, поскольку эти ведомости были незаполненными.

Бывший полицейский свою вину так и не признал. Суд все же пришел к выводу, что незнание законодательства не освобождает от ответственности.