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 Украина ждет официальную информацию от РФ о прекращении голодовки Сенцовым, - Ирина Геращенко

Украинская сторона ждет официальную информацию из Российской Федерации о том, что политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Не комментирую российские СМИ, через которые уже неоднократно запускалась разная ложная и недостоверная информация. Нам нужна официальная информация от РФ, которая пытает и удерживает Олега, а не от российских пропагандистов", - написала она.

Геращенко добавила, что МИД Украины, Уполномоченный по правам человека запросили от РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку

"Также мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега, и с которым в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцову", - добавила она.

Украина ждет официальную информацию от РФ о прекращении голодовки Сенцовым, - Ирина Геращенко 01

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У него развилась гипоксия, тюремщики намерены кормить Олега принудительно, - адвокат Динзе о Сенцове

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089801
 
 
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вот это активно распространяется на Кавказе.... - например на Кавказ-Центр...
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Украина ждет официальную информацию от РФ о прекращении голодовки Сенцовым, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2728 Одеса-Сінгапур‏ @uanews3 8 ч.8 часов назад

Доброволец,которого Генеральная прокуратура Украины выдала российской ФСБ,Тимур Тумгоев в тяжелом состоянии в карцере,ему отбили почки и слезенку... ©

Оксана Корчинская,народный депутат Украины
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Голодування - це дуже серйозна форма протеста ! Його або не починай або доводь до кінця. Інакше, безрезультатне припинення голодування дає підстави тюремникам не звертати уваги на такий метод боротьби. Савченко гралася з голодуваннями: голодую - не голодую. Хоча в її випадку ймовірно це була тільки вистава ФСБ для українців.
Згадайте бійців ІРА яки оголосили голодування і всі повмирали за місяць-два але Тетчер не пішла на їх умови. А тут голодують по півроку ...
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Юрко Янгол - "Його або не починай або доводь до кінця" - может вначале голодовки и были такие планы, но организм в качестве защиты отключает волю и мозг...

Люди людей ели во время голода между прочим...
Если Сенцов прекратил голодовку, то осуждать его не стоит... - это не он проиграл... , а циничные, продажные политики планеты Земля.... и людишки в целом...
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Если кобыла Савченко прекратила голодовку, то это человечество проиграло? Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9040
Ну проиграло и проиграло. Голодовкой больше - голодовкой меньше, Нади от этого меньше не стало Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6336 Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6336
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Голодовки разные бывают, Сенцову литрами вливали все что нужно для жизни через капельницу, так можно очень долго голодать.
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Вливали литрами? Тогда это не голодовка, а взаимозаменяемая терапия Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7467
Вот что такое голодовка Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9445

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Не надо наступать на "грабли Савченко". Хотел бы голодовкой сделать Украине хорошо - уже давно бы сделал и на смерти Сенцова Кацапстан получил бы новые санкции, а так это все лишь показуха.
Сенцова менять надо лишь на незначительных русских.
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Хуйло не допустить щоб він вмер, це не входить в його плани.

P.S. А шо це ти вєщаєш з-за паребіка?
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В том и дело, что только финал голодовки принесет позитивные плоды для Украины. А так это не более чем показуха, как у малолеток, которые во всю трубят, что хотят покончить жизнь самоубийством, и режут одну венку Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3435

Тебе что, кацапский прокси глаза колет? Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4664 Україна чекає на офіційну інформацію від РФ про припинення голодування Сенцовим, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4664
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Ирке наложенным платежом придет питательная смесь и клизма
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что за чепуху она несет - по официальной информации от рф он вообще никакую голодовку не держит
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А чего Йугик или Семочко не могут поехать к своим коллегам и убедиться лично? Или они только выдавать ФСБ добровольцев воевавших против РФ могут?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ждет официальную информацию от РФ о прекращении голодовки Сенцовым, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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