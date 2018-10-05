 Украина ждет официальную информацию от РФ о прекращении голодовки Сенцовым, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Не комментирую российские СМИ, через которые уже неоднократно запускалась разная ложная и недостоверная информация. Нам нужна официальная информация от РФ, которая пытает и удерживает Олега, а не от российских пропагандистов", - написала она.

Геращенко добавила, что МИД Украины, Уполномоченный по правам человека запросили от РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова.

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"Также мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега, и с которым в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцову", - добавила она.

Ранее российское информагентство "Интерфакс" сообщило о прекращении голодовки Сенцовым. Издание ссылается на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко. Он утверждает, что лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету для выведения его из голодовки.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.