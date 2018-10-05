EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1212  2
Все про:взятка (4120) суд (21387) судья (2038) Высший совет правосудия (218)

 Высший совет правосудия оспаривает иск пойманного на взятке судьи Новака

Судья Голосеевского суда Андрей Новак обжаловал свое отстранение от работы. Высший совет правосудия против - подали апелляцию.

В Едином реестре судебных решений опубликовано постановление об открытии апелляционного производства, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пойманный на взятке в $8 тыс. судья Новак пытается восстановиться на работе через Верховный Суд

Судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака задержали на взятке детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (далее - НАБУ). Это произошло 23 апреля этого года. Новак требовал и получил от посредника 1,5 млн грн за решение в пользу человека, который через суд восстанавливался на работе, утверждали в НАБУ.

Подозреваемый вышел под залог в 120 тысяч гривен. Он был отстранен от работы на два месяца с учетом уголовного производства. Срок отстранения сбегал 24 июня. Правоохранители подали ходатайство о продлении действия этой меры пресечения, но Новак его отменил решением Кассационного суда.

Апелляционный иск Высшего совета правосудия обжалует решение в пользу Новака. Апеллянт просит отказать судье Голосеевского райсуда в праве вернуться к работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3089794
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия оспаривает иск пойманного на взятке судьи Новака
 
 
 
 
 
 вверх