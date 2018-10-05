 Автомобиль въехал в электроопору на Львовщине: двое мужчин погибли, еще один - в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 5 октября, около двух часов ночи на улице Львовской в ​​Стрые.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 23-летний житель города Стрый, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара электроопора упала на автомобиль.

Во время ДТП в салоне "Шкоды" кроме водителя находились трое пассажиров, все местные жители. Двое из них в возрасте 30 и 31 года, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один, 26-летний, находится в реанимации.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование.