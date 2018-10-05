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 Автомобиль въехал в электроопору на Львовщине: двое мужчин погибли, еще один - в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж

Двое мужчин погибли, еще один попал в реанимацию в результате столкновения автомобиля с электроопорой на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, 5 октября, около двух часов ночи на улице Львовской в ​​Стрые.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 23-летний житель города Стрый, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара электроопора упала на автомобиль.

Автомобиль въехал в электроопору на Львовщине: двое мужчин погибли, еще один - в реанимации, - полиция 01

Во время ДТП в салоне "Шкоды" кроме водителя находились трое пассажиров, все местные жители. Двое из них в возрасте 30 и 31 года, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один, 26-летний, находится в реанимации.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автомобиль въехал в электроопору на Львовщине: двое мужчин погибли, еще один - в реанимации, - полиция 02

Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3089792
 
 
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Тут в теме выше про повышение штрафов такой срач подняли, про геноцид и шоколадную банду. Нада каждому противнику езды по правилам такие фото показывать. Наверное пацаны на шкоде ехали 50 км/ч.
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Видимо необходимо при сдаче на права ввести вопросы, например:

По какой причине произошла (гибель с демонстрацией фотографий)?
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Хорошо что не влетел в людей на беззащитной остановке.
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За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 5 жовтня, близько другої години ночі. Час правильно вибрав, пусто на вулиці в таку годину...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль въехал в электроопору на Львовщине: двое мужчин погибли, еще один - в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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