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Все про:суд (21387) Ананьев Валерий (13)

 "Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты", - ветеран-десантник и блогер Ананьев. ФОТО

Бывший боец ​​25-й бригады заявил, что не имеет вопросов к полиции. По его информации, ситуация с задержанием случилась "через "профессиональную" работу нескольких людей, которые передавали это дело друг другу".

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот и закончилась история моего задержания. Вчера состоялся суд: дело закрыто, обвинения сняты. На фото со мной парень, которому два года назад я сломал нос, и как вы можете видеть, никто ни на кого обид не держит. Весь этот перформанс состоялся через "профессиональную" работу нескольких людей, которые передавали это дело друг другу. Короче говоря, я пол года, не зная того, находился в розыске, просто из-за некомпетентности отдельных сотрудников отделения. К полиции я вопросов не имею, полицейские, которые меня задерживали, выполняли решение суда. И мне бы не хотелось, чтобы через отдельных людей тень падала на всю структуру",- написал он.

Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты, - ветеран-десантник и блогер Ананьев 01

"Это также касается тех работников полиции, которые делали официальные заявления, в том числе на телевидении, с ложной информацией. Как, например, то, что я был взят на поруки. В комментарии кину фото с реестра, где четко написано "Мера пресечения не избиралась". Подобными поступками Вы дискредитируете полицию. На самом деле, я рад, что это произошло. Много нехороших и неумных людей "раскрылись", когда решили, что у меня действительно большие проблемы. Проблем нет, а вот ваши имена я теперь знаю. ..... если вы решите извиниться, я буду за Вас очень рад. Я благодарен всем, кто поддержал меня, кто приехал под участок, когда меня задержали. Подписывать книги через решетку, это уникальный опыт", - резюмировал Ананьев.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной информации МВД, блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяли, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием.

Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты, - ветеран-десантник и блогер Ананьев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3089787
 
   
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Чудово, що питання вирішилось без прикрих наслідків.
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ох и система у нас правоохоронная.... "Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты", - ветеран-десантник и блогер Ананьев - Цензор.НЕТ 173
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необходимо чтобы служащие госаппарата и судьи несли материальную ответственность за неправомерные действия в пользу того кого незаконно обвинили, оштрафовали, заблокировали работу предприятия или предпринимателя, не дали требуемую информацию на запросы граждан и журналистов....иначе полнейшая безнаказанность и игнорирование законов со стороны якобы слуг народа(
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И наоборот тоже - судьи должны нести криминальную ответственность за принятие любых неправомерных решений - не только когда кого-то обвинили, но и когда оправдали преступника.
И если суды разных инстанций выдают разные решения по одному делу - в конце должно быть разбирательство, кто из судей был некомпетентным и кто должен быть уволен и привлечен к ответственности. Причем разбирательство должны проводить не судьи, а юристы с безупречной репутацией, желательно - иностранцы.
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За обосраного петуха Шейнину, Валере отдельное спасибо! "Закінчилася історія мого затримання. Справу закрито, обвинувачення знято", - ветеран-десантник і блогер Ананьєв - Цензор.НЕТ 3956
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А теперь давайте прикинем сколько государство потеряло бабок на том что менты высасывали из пальца супер дело , когда можно было просто пригласить обоих фигурантов дела и тут же в кабинете принести извенения.
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Мої вітання Вільній Людині , нової зустрічі з океаном ,який Вас захопив.
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Ананьев он и в Африке Ананьев.т.е дрючкарь "Закінчилася історія мого затримання. Справу закрито, обвинувачення знято", - ветеран-десантник і блогер Ананьєв - Цензор.НЕТ 4869. или рукоблуд
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Мои поздравления ! ФСБ в Украине плотно вас присует.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты", - ветеран-десантник и блогер Ананьев. ФОТО
 
 
 
 
 
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