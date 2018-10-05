 В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС источник в силовых структурах.
"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.
"Оба пилота катапультировались", - сказал источник.Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.
По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.
По данным источника в авиаотрасли, поисковая группа Летно-исследовательского института имени Громова на вертолете Ми-8 вылетела на место крушения истребителя МиГ-29.
"Поисковая группа Летно-исследовательского института отправилась на вертолете Ми-8 на место крушения", - сказал собеседник. Он уточнил, что "самолет упал в 50 км от аэродрома ЛИИ в Жуковском, на востоке Московской области".
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B014'16.4%22N+37%C2%B053'17.6%22E/@55.2356978,37.8831592,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.237893!4d37.888223
увидели, и решили помочь
"Все мысли лишь о шпили-шпили-шпили-вили..."
Под названием "Посоны из фитнес-салона".
И вот пожалуйста.
...хотя у Pet Shop Boys как-то помелодичнее это всё
ПУТЯ ,ЖГИ !! )))
За останні роки рашка через ось такі аварії втратила навіть БІЛЬШЕ літаків, ніж в Сирії... Хоча і в Сирії частина розбилась саме через поломки. І після цього вони ще будуть розказувати, яка вони супердержава?