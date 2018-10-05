 В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС источник в силовых структурах.

"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.

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"Оба пилота катапультировались", - сказал источник.Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.

По данным источника в авиаотрасли, поисковая группа Летно-исследовательского института имени Громова на вертолете Ми-8 вылетела на место крушения истребителя МиГ-29.

"Поисковая группа Летно-исследовательского института отправилась на вертолете Ми-8 на место крушения", - сказал собеседник. Он уточнил, что "самолет упал в 50 км от аэродрома ЛИИ в Жуковском, на востоке Московской области".