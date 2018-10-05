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 В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Московской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС источник в силовых структурах.

"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.

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"Оба пилота катапультировались", - сказал источник.Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.

По данным источника в авиаотрасли, поисковая группа Летно-исследовательского института имени Громова на вертолете Ми-8 вылетела на место крушения истребителя МиГ-29.

"Поисковая группа Летно-исследовательского института отправилась на вертолете Ми-8 на место крушения", - сказал собеседник. Он уточнил, что "самолет упал в 50 км от аэродрома ЛИИ в Жуковском, на востоке Московской области".

Источник: https://censor.net.ua/n3089785
 
   
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Озверели каСабы. КажНый день мстят за сбитый самАлЙОт в Сирии.... В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 2315
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По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.Хорошую новость немного испортили(((
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Летели посмотреть на кремлевский шпиль
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смотреть в режиме спутник
https://www.google.com/maps/place/55%C2%B014'16.4%22N+37%C2%B053'17.6%22E/@55.2356978,37.8831592,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.237893!4d37.888223
увидели, и решили помочь
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Если катастрофа штатовского F-35 вызвала вопросы,то с лапотными все закономерно,так что и обсуждать не чего !
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Ну почему хорошие новости так запаздывают? Да и катапультировавшиеся пилоты подпорчивают новость. А в остальном. прекрасная маркиза, все хорошо!
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...а фаміліі льоччікав билі...ну...еті ...два кацапа два вєсьолих друга...
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Ну эти, как их?.. О них еще Слепаков песенку хорошую сочинил...
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Там еще было то ли тили-тили, то ли шпили-вилли...
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Теперь эта песенка прицепилась и звучит в голове У Підмосков'ї розбився винищувач МіГ-29 - Цензор.НЕТ 7655
"Все мысли лишь о шпили-шпили-шпили-вили..."
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Я в кои-веки на обед сходил. А как вспомню клип, блин, сразу губы в улыбке расходятся, есть не мог.
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А я, кстати, пару недель назад накаркал - по аналогии (Британия, два гея...) предположил, что на расее может появиться скрепный ответ одной британской группе.
Под названием "Посоны из фитнес-салона".
И вот пожалуйста.
...хотя у Pet Shop Boys как-то помелодичнее это всё
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Кацапи, а що з цього приводу весело рохкав Задротов? Пам'ятаєте? ))))
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якщо забудуть, на тому світі їм всім нагадають У Підмосков'ї розбився винищувач МіГ-29 - Цензор.НЕТ 5937
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и вот, так всегда... только соберешься поработать. А тут, бац - праздник. А по праздникам я не работаю У Підмосков'ї розбився винищувач МіГ-29 - Цензор.НЕТ 2071
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Хули, будни не имеющей аналогов в мире армии, то сами разобьют самолет, то сами собьют, это же козломордые, чего им удивлятся
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Комплекси С-300 ,як обіцяно РосГенШтабом,вже в Сирії..


ПУТЯ ,ЖГИ !! )))
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В подмосковье самостребился Мих 29 )))
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Це вкотре підтверджує простий факт: проводити демонстрацію сили і бряцати зброєю можна, коли ця зброя НОВА! Коли цій зброї 30-40 або навіть 50 років (як у випадку з Ту-95, наприклад), то такі аварії будуть постійними...
За останні роки рашка через ось такі аварії втратила навіть БІЛЬШЕ літаків, ніж в Сирії... Хоча і в Сирії частина розбилась саме через поломки. І після цього вони ще будуть розказувати, яка вони супердержава?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
 
 
 
 
 
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