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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (55) КГГА (2090) Киев (16564) Пантелеев (35)

 В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам

НАК "Нафтогаз" и КП "Киевтеплоэнерго" отработали рабочий вариант мирового соглашения, которое должно быть утверждено на заседании Хозяйственного суда г. Киева. После этого будет заключен договор на поставку газа между НАК "Нафтогаз" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Об этом в среду во время выступления на заседании Киевсовета заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы осознаем колоссальное напряжение и недовольство части киевлян, которые до сих пор не имеют горячего водоснабжения у себя в домах. Но решение проблемы зависело не только от города. И алгоритм, который был согласован для разрешения ситуации с задолженностью, имеет последовательный характер: выполнение одного пункта позволяет начать другой. К сожалению, постановление Кабинета Министров Украины № 705, принятое еще 29 августа, выполнено только вчера. То есть вечером 3 октября Министерство финансов Украины перечислило средства НАК "Нафтогаз" как выполнение обязательств государственного бюджета на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию. Это, в свою очередь, позволяет решить вопрос штрафов и пени, которые были начислены на основную часть задолженности перед НАК "Нафтогаз", - сказал он.

Уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с "Нафтогазом". Соглашение должно быть утверждено в Хозяйственном суде г. Киева. Заседание назначено на 10 октября. После получения решения будут заключены договоры на поставку газа и возобновлена ​​работа объектов теплогенерации - ТЭЦ-6 и почти 200 котельных.

"Я хочу подчеркнуть, что пока без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечены районы, которые получают теплоноситель от ТЭЦ-5 (работа которой сейчас обеспечена закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода "Энергия". Киев более четырех месяцев остается, по сути, без газа. Однако даже в таких условиях нам удалось не допустить угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и остановки процессов жизнедеятельности", - пояснил он.

Напомним, что в апреле 2018 г. завершилось почти 17-летнее соглашение города с ПАО "Киевэнерго": функция снабжения горячей воды и тепла перешла к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", стала причиной отсутствия газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения по задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решаются отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, что имеет источники для компенсации.

Источник: https://censor.net.ua/n3089784
 
 
 Топ комментарии
 
если судить по теплу в домах, педалька с отбитыми мозгами самый позорный мэр! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 4894
и самое плохое, с каждым новым мэром ситуация всё хуже и хуже. думал, что "марсианин" пробил дно... ан нет! мЭрско! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 6759
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станьте в угол,там 90 градусов.Ваш Виталик Кличко.
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Так мені та багатьом киянам не потрібна гаряча вода, бо є бойлери.
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"багатьом киянам" - не значить, що всім. А малозабезпечені? А люди з інвалідністю? А пенсіонери? А ті, хто проживає у будинках із старою електромережею, де неможливо встановити бойлери?
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А Коболев с сынулей Витренки не хотят подать на киян в стокгольмский арбитраж? Можно ещё премию по-легкому срубить
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Печерский суд: приказываю подогреть холодную воду, чтобы она стала горячей.
Подпись: и/о царя Р.В. Киреев.
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если судить по теплу в домах, педалька с отбитыми мозгами самый позорный мэр! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 4894
и самое плохое, с каждым новым мэром ситуация всё хуже и хуже. думал, что "марсианин" пробил дно... ан нет! мЭрско!
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Пиздаболы Педалик и Гнойсман. Готов обосновать)))
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не треба), це всім відомо, крім порохоботів! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 5786
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просто "грандиозное улучшение качества" коммунальных услуг...сопоставимое с галопирующим поднятием цен на них
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і хто повірить, що віталька керує Києвом?! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 9047
а опалювальний сезон, теж рішенням суду буде в Києві?! В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам - Цензор.НЕТ 4481
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станьте в угол,там 90 градусов.Ваш Виталик Кличко.
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Как бы не ругали Омельченко( да, дед еще тот), но, такого бардака при нем было. Кличко однозначно худший мер за историю Киева, даже Черновецкого переплюнул. Кстати, Сырец, Шевченковский район-горячей нет.
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не подавали гар воду из-за неналичия бабок у киева??

а может бабки были, но были потрачены на покупку ОВГЗ по 18% годовых на 3 месяца??

какой-никакой мильярд вложили в овгз, получили праценты 18% годовых -
усе - можно возврашщать воду ну и навар в карман положить.

а вы как думали??

данецким воду не отключали - боятся стука касок на площади перед администрацией.

а киевскому быдлу - пажалста - все стерпит.

100 чел расстреляли на майдане - стерпели,
3 мес нет гарячей воды - терпят.

ну не все,
кто не сагласен,
поехал в польши-расеи.
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поздравляю киевлян: на шаг ближе к Европе. осталось подтянуть тарифы на коммуналку((.
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ну с горячей водой все понятно... а что с холодной? почему из крана течет какое-то болото??? при кипячении на посуде остается такой известковый налет, какого я за 52 года своей жизни не видела! это даже не техническая вода, это болото! вообще фильтровать перестали? если человеку дано быть боксером, то зачем марать свою жизнь позорным мэрством, ну не для кличка эта должность, ну совсем не для него...
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То есть начало исправления своих же косяков спустя 4 (прописью - четыре) месяца они записывают себе как +10 к доблести.
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То есть, в Голосеевском, типа, все пучком с горячей водой???????
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Ну, пованивающие, когда вам уже мыться разрешат? АХ-ХА-ХА-ХА!!!
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Бойлери давно є, тому сморід лише з твого кацапського рота.
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Необхідно захистити бізнес та дати повітря інвестиціям у державу, - Філя Жебровська

Про це заявила Філя Жебровська, голова Наглядової ради ПАТ "Фармак".
Напередодні суду щодо захисту торгової марки "Корвалол" Філя Жебровська розповіла про необхідність захисту бізнесу від неправомірних дій, інновації ПАТ "Фармак" та важливість збереження традицій у бізнесі. https://24tv.ua/neobhidno_zahistiti_biznes_ta_dati_povitrya_investitsiyam_u_derzhavu__filya_zhebrovska_n1042563
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Это не они виноваты. У этих тварей всё нормально и с горячей водой и со всеми остальными благами. Это же мы их выбрали и они все,во главе с Кличко издеваются над нами,причём каждый раз всё в боле и более изощрённой форме. При этом не забывают пиариться и играть в "благодетелей" обещая с МАРТА МЕСЯЦА,вот вот дать горячую воду и наказать всех негодяев ( т.е. самих себя),кто допустил этот беспредел.....Люди! Пожалуйста,не верьте словам-верьте делам и не выбирайте подобных уродов с отбитыми ,напрочь,мозгами в органы власти. Сами же потом будете страдать.
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Звездит, в Шевченковском тоже 4 месяца нет горячей воды
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Может это пригород какой одноэтажный? или это реально люди в обычных многоэтажках живут банально без горячей воды что ли?
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Не в обиду киевлянам, но уже 70% страны поставили бойлеры и забыли о том что такое централизованное горячее водоснабжение. А сколько газа можно было бы на этом сэкономить!
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И что характерно, ноль извинений от Виталика и КМДА за то, что сотни тысяч киевлян 3-4 месяца без горячей воды. Виталик! Извинения на стол!
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Следовательно в следующий раз воду дадут только в результате объявления ядерноф й войны против кгга.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам
 
 
 
 
 
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