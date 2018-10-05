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 По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в соцсетях рассказал о разгульной жизни бывшего главаря российских наемников Александра Бородая.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"Но Александр Юрьевич - - он не таков, нет! "Надутие щёк" - это непременная часть его "имиджа". ... Распределение денег, поступавших на нужды республики от Константина Малофеева (значительную часть которых он "распределил" в свой собственный и своих приятелей (типа Симунина) карман), а также раздача интервью журналистам - это были, конечно, не единственные его "государственные обязанности". Еще он очень много трепался, пил крепкие (и дорогие) напитки, регулярно пользовался "специфическими" платными женскими услугами и гордо ходил в окружении полутора десятков до зубов вооруженных охранников (у меня, на всякий случай, было всего 4 человека). ... И по ночам - пока регулярно подвыпивший Александр Юрьевич спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, где постоянно проживал, - мы все работали. ... Александр Бородай - человек, давно продавший (за деньги и незаслуженные почести) и честь, и совесть, и элементарную порядочность", - рассказал Гиркин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин 01
По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин 02
По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин 03

Источник: https://censor.net.ua/n3089782
 
 
 Топ комментарии
 
С башировым и петровым надеюсь По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 519
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Це заздрість По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 5100
бородай спав, а гіркін підглядав
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я любдю женщин в отличии от этих уродов. Уночі регулярно підпилий Бородай спав із повіями у віп-номері 5-зіркового готелю, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 791
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Це заздрість По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 5100
бородай спав, а гіркін підглядав
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Полагаю, мы еще услышим много пикатных подробностей из серии "в мире животных". По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 1586
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ну, вот... никогда такого не было и опять По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 2987
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Что-то задержались. Уже скоро обед, а только теперь хорошие новости поступают из страны медведей с балалайками.
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да там её раньше 13-ть жмуров с утреца...\4-ро в раздумье...\)))
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продвигал русский мир везеде где можно...
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Коротка и неказиста
жизнь глупого сепаратиста.

"Ярко" прожжет несколько лет, а потом или уберут, или будет сидеть.
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кстати,
а сбу отработало
а прокуратура выдвинула обвинения против
а суд очно\заочно осудил:
дыркина
бородая
губарева
пушилина
безлера
?
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Я бы не удивился, если бы этот шикарный мачо спал не с проститутками а с самим Стрелковым. Видимо полтора десятка охранников были более желанны.
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Второй день все мысли лишь о шпили вилли
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это точно ) все они такв ГРу прошпилинные
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Навіщо цього бандита тут систематично цитують? Це спосіб відбілювання, чи щось інше? Ніхто не говорить, чому гіркінд так себе веде? Яка мета такої поведінки?
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По сравнению с беременным от чеченцев Бабаем Бородай ещё ничего смотрится. Уночі регулярно підпилий Бородай спав із повіями у віп-номері 5-зіркового готелю, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 8251

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Скрипаль работал в ГРУ, получил дом в Лондоне. Потеев, который сдал Чапман, работал в ГРУ, получил укрытие в США. Хер, который разработал "Новичок", спрятан в Германии. Родченков наебывал всю Олимпиаду, получил убежище в США.
Не тем я занимаюсь. Надо было разрабатывать убийственные яды, ссать в пробирки, бороться со Штатами, воровать секреты, строить ядерное оружие, ебенить полмира - сейчас был бы домик в Лондоне.
А если ты борешься с Путиным - ну кому ты нахуй в демократии нужен?( С)
Аркадий Бабченко
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A вы заметили , что ( КАЛы ) кровавые аферюги луГАНДОНии , ужэ молчат об защите русского языка... ПОНЯЛИ, что эта АФЕРА неканает и смешна...TEПЕРЬ ихняя СКАЗКА-- народ не приял майдановсскую власть...ЧТО во временом понятии ПОЛНЫЙ НОЛЬ !КРЫМ окупировали перед выборами.. НЕ говоря о донбассе
..
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Да у нас такое можно рассказать про каждого чиновника. Каждый вечер проезжаю мимо одного известного развлекательного завидения стоит куча машин с *елитными* номерами и толпы проституток.
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Я же сказал что проезжаю мимо а не тусю там. Во первых там дорого а во вторых там и подстрелить могут. Один раз при мне пьяного главного прокурора Киева за руки держали когда тот на машины с пистолетом бросался. А потом сам сел за руль в состоянии *не держусь на ногах* и уехал. Персонал заведения перекрестился.
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не, ну чо, игореша стрелков - Дартаньян прямо, как прийдет и как начнет всех разоблачать. Издалека оно самое то. Выборы лидеров маладых рЭспублик - ще ті щурячі перегони
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СБУ, треба було послать гейшу, с иголкой в причёске...и нема Бородая Уночі регулярно підпилий Бородай спав із повіями у віп-номері 5-зіркового готелю, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 6202
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Я один так прочитав??? "вічно підпилий!!!" Це який, недопиляний??? Чи трохи в пилюці???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин
 
 
 
 
 
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