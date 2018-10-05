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 Реформирование безопасности и обороны во время войны - это "козырь" для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох, пребывающий в нашей стране с двухдневным визитом, обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и оборонном секторе.

Турчинов поблагодарил Польшу за неизменную поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности, неизменности позиции по сохранению санкций против РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Реформирование безопасности и обороны во время войны - это козырь для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым 01

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Он также сообщил, что третьего сентября с.г. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стремления Украины вступить в НАТО и Евросоюз. "Опыт Польши по реформированию силовых структур и вступлению в НАТО является для нас путеводителем, помогающим на этом пути", - сказал секретарь СНБО.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, попытки России сорвать мирный процесс урегулирования конфликта и угрозу европейской безопасности в связи с агрессивными действиями Кремля. Секретарь СНБО Украины отметил участие российских военнослужащих в боевых действиях против Объединенных сил, осуществлении противником обстрелов позиций украинских военных с применением запрещенного вооружения, милитаризации Крыма и агрессивных действиях РФ в Азовском море. В этом контексте А. Турчинов сообщил, что СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

"Наша задача - наращивание сил и средств, чтобы отразить российскую агрессию. Согласно решению СНБО, на безопасность и оборону ежегодно тратится более 5% ВВП", - сказал он.
Кроме того, говоря об уровне защиты от киберагрессии, являющейся составляющей гибридной войны, Секретарь СНБО Украины сообщил, "что фактически за несколько лет упорной работы в этом направлении Украина поднялась до уровня многих европейских стран".

А.Турчинов и П. Солох отметили результативное сотрудничество Украины и Польши в военной, оборонной и военно-технической сферах, и высказались за его расширение, а также за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между спецслужбами.
В этом контексте он высказал мнение о перспективности совместных научно-производственных проектов по изготовлению сверхточного и высокотехнологичного оружия, которое должно существенно усилить оборонный потенциал обоих государств и открыть новые совместные возможности в сфере безопасности.

Реформирование безопасности и обороны во время войны - это козырь для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым 02
Реформирование безопасности и обороны во время войны - это козырь для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым 03

Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках перехода Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО. В этом контексте Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что нашу страну интересует опыт Польши "как нового члена НАТО", поскольку сейчас реформирование отечественного сектора безопасности и обороны осуществляется в соответствии со стандартами Альянса. Он также заявил о готовности представителей ВС Украины передать приобретенный боевой опыт в условиях противодействия российской агрессии.
В свою очередь, П. Солох отметил, что "Польша является стратегическим партнером Украины, безопасность которого неразрывно связана с безопасностью вашей страны", добавив, что его страна постоянно напоминает союзникам НАТО о стратегической роли Украины для безопасности Европы. "Ни одно западное государство не тратит столько на безопасность и оборону. То, что Украина делает для своей защиты, и то, что несмотря на военные действия вы реформируете сектор безопасности и обороны, заслуживает большого уважения. Это тот "козырь", который можно использовать в наращивании сотрудничества с НАТО", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3089779
 
 
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Как в тему статья, сразу же за статьей о Семочко! Реформирование безопасности и обороны во время войны - это "козырь"для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым - Цензор.НЕТ 8959
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Семочко - хороший парень и попутчик Революции.
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СССР тратил гигантские средства на содержание целых режимов, политических партий, национально-освободительных движений и прочих платных "союзников". Идеологические соображения у клиентуры Москвы были, но играли микроскопическую роль. Деньги, еще раз деньги.Россия, производящая всего 1,7% мирового ВВП, сырьевой придаток технологически развитых стран, таких трат позволить себе не может. Есть еще одно препятствие: в СССР деньги на подкуп "союзников" шли из госбюджета, а в нынешней Роssии руководство считает госбюджет своим карманом - и тратить собственные средства на сомнительных по качеству клиентов совершенно не намерено.Смысл сирийской авантюры один: если не получается быть великой державой, приходится корчиться и корячиться, чтобы создать видимость великой державы хотя бы для внутренней аудитории. Понты, показуха и притворство.Нет там никакого "плацдарма". Нашли единственного арабского президента в Дамаске, вынужденного пригласить российский контингент и иранцев для защиты своего шаткого положения. Других купить кишка у Кремля тонка".
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Про яку безпеку мова.. Прохідний двір там, все продається і все купується..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформирование безопасности и обороны во время войны - это "козырь" для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым
 
 
 
 
 
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