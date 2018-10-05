 Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Беспомощность в деле Семочко. Три дня назад "Наші гроші" опубликовали материал об имуществе и связях с РФ первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Установлены российские паспорта его семьи, три дома в Козине, приобретенные его семьей за время войны. Комментариев ноль. Молчит президент, который его назначал и присвоил генеральское звание, молчит СВР, один из руководителей которой засветился таким образом на связях с РФ", - отметил он.
"Что стало ясно за эти три дня молчания? 1. В сюжете сказана правда, и как-то разумно объяснить свои богатства и свою жизнь в РФ семья Семочко не может. При этом семья Семочко прекрасно осознает аморальность и сомнительность своего положения - и никак не комментирует и объясняет ситуацию. 2. Президент Порошенко несмотря на такой фактаж убирать Семочко не спешит - значит, в целом, то, что связано с Семочко, не было секретом. Значит, президент показывает, что его подчиненные имеют право на такой образ жизни, и обнародованная информация не является критичной для продолжения службы. Вся внешняя разведка знает, что первый зам связан с РФ, и он продолжает исполнять свои обязанности. Власть показывает свою беспомощность в реагировании на кризис. Несмотря на всю лояльность и отношения с Семочко, президент обязан продемонстрировать принципы", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".
"3. Чтобы потушить скандал, избрана тактика умалчивания. Семочко получил задачу придумать, как это можно объяснить. Президент же считает, что Семочко "слили" враги, и что это намеренная провокация против него самого. Но вступаться публично за такую просто позорную ситуацию президент не будет. В стиле Петра Алексеевича ситуацию просто подвесили в воздухе, наблюдая, куда повернется общественное мнение. 4. Единственным фактором, который может сдвинуть скандал с мертвой точки и заставить власти шевелиться, является НАБУ. Дело возбуждено, и от того, как активно будут действовать детективы, зависит, услышим ли мы вообще какую-то реакцию властей на данное дело", - резюмировал Бутусов.
Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Бо Наші гроші - то Radio Liberty and Washington District Columbia behind.
Так що забздить.
Такие ценные "кадры" без отката на повышение не идут, а паханы не прикрывают.
Пепо даже кровати в борделе на Банковой не переставлял.
Оставил от папиредникав. И ПРоституток в него набрал с того же Сарая.
Кстати, тут недавно почитал новости нашего северного соседа и, вы таки знаете, я им поверил. Все фсе врут. Прсто ФСЕ.
Я имею сказать о двух турристах в Британии с с 1/6 части суши (не имею ввиду японскую еду). Они не террористы и никого не травили.
Просто приехали коммивояжеры-распростронители соответствующей парфюмерии. Приехали в Солсбери предложить хозяину-бомжу неизвестный, но, весьма новый и интригующий запах. Но хозяина дома и одновременно бомжа не было дома. Ушел, шельма, вместе с дочерью по помойкам лазить. Ну тогда эти представители канадской компании, в качестве пробника просто помазали ручку двери, а сам флакончик из-под пробного запаха выбросили. Ну, да, забыли записку приколоть к косяку (возможно из-за того, что были заняты другими косяками). Ну и фсе. А тут все кричать начали - террористы, террористы.
Какие же они террористы???
Если я не прав, и, даже не лев, то прошу мне объяснить.
"силовиків" України на найвищих посадах.. котрі залишились "після союзу"..
коли союз розпадався , замісник КДБ УКраїни(філіалу КГБ СССР) виїхав в Москву з персональними справами ВСІХ силовиків України..
ТОБТО -"куди не плюнь" на українського генерала -силовика віком "від 50-ти" -ймовірна "кремлівська консерва".
Найправильніше зробила Чехія -провела повне "множення на нуль" місцевих КГБ-стів..
ЗВИЧАЙНО ВИНЕН..
тому що у нього така кадрова політика "Бізнесмена" -призначати відданих собі..
Аце "чрєвато" ..пізнішим падінням рейтингу.
"відддані" не найрозумніші..тай й зраджують ЛЕГКО,
Кому-то - дворцы, деньги, золото, а кому-то - смерть из-за предательства.
Отмолчаться, а там быдло погудит и утихнет.
Впрочем, это действительно так.
Зі стовбуром, корінням,
Листям та насінням,
Йдіть в сраку!
Ну ладно, Томос - то таке, задля піару. Але тримати за пазухою таку промоскальську тварину, добре розуміючи, на кого вона працює, - ???...
Пєтя, ти сам себе закопав. Міг стати "батьком нації", став звичайним ***. Шкода
Это один из способов очистить верхушку - выбросить с кресла и посадить в тюрьму этих таких нужных воров, воров, потому что в стране нищего народа отрымуваты десятки миллионов долларов - воровство, каким бы "нужным" ты не был. И заменить заляпанных московской грязью людей на других. Нет среди украинцев? ПУСТЬ ЭТО БУДУТ АМЕРИКАНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ, их, по крайней мере, многоходовочками не обманешь.
Почему до сих пор не?
Ну потому что в таком случае СЯДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО воровской сволочи по всей стране, со всех "посад".
Но народу будет лучше.
Вот такой тугой узел. Циничные экономические взаимоотношения. Никакой морали и совести у этих людей нет и тем более им плевать, кто из них лоялен москве, кто Вашингтону и т.д. Бизнес превыше всего.
Каждый из феодалов является вассалом другого феодала, повыше рангом. Следовательно Семочко служит кому-то из князей-олигархов. Порошенко не может уволить Семечку, потому что поссориться с его хозяином. А сам Порошенко тоже не всесилен, его власть держиться на договорняке между крупнейшими олигархами. Олигархи поддерживают Порошенка админресурсом из своих личных вертикалей, он дает им право контролировать госорганы, бюджетные потоки и тому подобные ништяки. То есть блюдет сложившуюся систему феодальных отношений.
Конечно же это не оправдывает Порошенка. Он мог бы еще в начале своего срока начать войну против крупных феодалов, заручившись поддержкой среднего класса, гражданского общества и значительной части народных масс. Так делали некоторые короли в средневековье, боролись с крупными феодалами заручившись подержкой городов, и заодно укрепляли свою власть.
Но Порошенко выбрал другой путь. Он свято чтит феодальные договорянки и предпочитает быть первым среди равных, набивать карманы, чем влезать в войну со знатью и делать историю.
У Порошенко принципы совершенно иные - принцип круговой поруки, например - он его и демонстрирует.
От кого-то или это дедукция?
Вот два выражения:
Президент считает...
Президент, наверное, считает...
Для человека, написавшего то или иное, это может иметь совершенно разные последствия, ведь речь о президенте и безопасности страны, нет?
це не безпорадність, це зрада, покарання за яку є лише одне.
но виноваты СМИ и враги ... вся Украина.
а для ПОПа это норма ... только таких на должности в высшее эшелоны влады.
С чем всех и поздравляю!