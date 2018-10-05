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 Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко получил задачу придумать, как можно объяснить приобретенные за время войны три дома в Козине и российские паспорта его семьи.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки

Беспомощность в деле Семочко. Три дня назад "Наші гроші" опубликовали материал об имуществе и связях с РФ первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Установлены российские паспорта его семьи, три дома в Козине, приобретенные его семьей за время войны. Комментариев ноль. Молчит президент, который его назначал и присвоил генеральское звание, молчит СВР, один из руководителей которой засветился таким образом на связях с РФ", - отметил он.

"Что стало ясно за эти три дня молчания? 1. В сюжете сказана правда, и как-то разумно объяснить свои богатства и свою жизнь в РФ семья Семочко не может. При этом семья Семочко прекрасно осознает аморальность и сомнительность своего положения - и никак не комментирует и объясняет ситуацию. 2. Президент Порошенко несмотря на такой фактаж убирать Семочко не спешит - значит, в целом, то, что связано с Семочко, не было секретом. Значит, президент показывает, что его подчиненные имеют право на такой образ жизни, и обнародованная информация не является критичной для продолжения службы. Вся внешняя разведка знает, что первый зам связан с РФ, и он продолжает исполнять свои обязанности. Власть показывает свою беспомощность в реагировании на кризис. Несмотря на всю лояльность и отношения с Семочко, президент обязан продемонстрировать принципы", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Необходимо вызвать в Раду Грицака и провести спецслушания по ситуации с замглавы внешней разведки Украины Семочко, - Егор Соболев. ВИДЕО

"3. Чтобы потушить скандал, избрана тактика умалчивания. Семочко получил задачу придумать, как это можно объяснить. Президент же считает, что Семочко "слили" враги, и что это намеренная провокация против него самого. Но вступаться публично за такую просто позорную ситуацию президент не будет. В стиле Петра Алексеевича ситуацию просто подвесили в воздухе, наблюдая, куда повернется общественное мнение. 4. Единственным фактором, который может сдвинуть скандал с мертвой точки и заставить власти шевелиться, является НАБУ. Дело возбуждено, и от того, как активно будут действовать детективы, зависит, услышим ли мы вообще какую-то реакцию властей на данное дело", - резюмировал Бутусов.

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089777
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко лично подписал приказ о его назначении и теперь конечно молчит в тряпочку, его мол слили враги и подбросили несколько дорогих домов.))
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Проклятые враги !
Коварно подбросили ему имущества на миллионы долларов , сменили бедняге гражданство , подсунули ему в друзья кацапов-шпионов !
Нет границ их подлости !
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ЭТО называеться предательство--Семочко должен сидеть за измену родине с конфискацией имущества да 3 го колена !!! Парни погибают а эта гнида жиреет Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4249
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Вважаю, що пані помиляється.
Бо Наші гроші - то Radio Liberty and Washington District Columbia behind.
Так що забздить.
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Ну как за какие?
Такие ценные "кадры" без отката на повышение не идут, а паханы не прикрывают.
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пеця покрывает предателей да он и сам такой
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в итоге, что мы имеем.
Пепо даже кровати в борделе на Банковой не переставлял.
Оставил от папиредникав. И ПРоституток в него набрал с того же Сарая.
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Смотришь на фотку человека и сразу видишь высокодуховное лицо, изможденное игрой на виолончели. А все движимое и недвижимое имущество ему, бедному, подбросили враги и обвинили в коррупции по отношению к родной виолончели.
Кстати, тут недавно почитал новости нашего северного соседа и, вы таки знаете, я им поверил. Все фсе врут. Прсто ФСЕ.
Я имею сказать о двух турристах в Британии с с 1/6 части суши (не имею ввиду японскую еду). Они не террористы и никого не травили.
Просто приехали коммивояжеры-распростронители соответствующей парфюмерии. Приехали в Солсбери предложить хозяину-бомжу неизвестный, но, весьма новый и интригующий запах. Но хозяина дома и одновременно бомжа не было дома. Ушел, шельма, вместе с дочерью по помойкам лазить. Ну тогда эти представители канадской компании, в качестве пробника просто помазали ручку двери, а сам флакончик из-под пробного запаха выбросили. Ну, да, забыли записку приколоть к косяку (возможно из-за того, что были заняты другими косяками). Ну и фсе. А тут все кричать начали - террористы, террористы.
Какие же они террористы???
Если я не прав, и, даже не лев, то прошу мне объяснить.
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поправте, у рашки там вже 1/9 суходолу, а скоріше болот.
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проблема..
"силовиків" України на найвищих посадах.. котрі залишились "після союзу"..

коли союз розпадався , замісник КДБ УКраїни(філіалу КГБ СССР) виїхав в Москву з персональними справами ВСІХ силовиків України..


ТОБТО -"куди не плюнь" на українського генерала -силовика віком "від 50-ти" -ймовірна "кремлівська консерва".
Найправильніше зробила Чехія -провела повне "множення на нуль" місцевих КГБ-стів..
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Чи винен ПЄЦя ,у цій ситуації .що призначив чергову "кремлівську консерву " На пост ?
ЗВИЧАЙНО ВИНЕН..
тому що у нього така кадрова політика "Бізнесмена" -призначати відданих собі..
Аце "чрєвато" ..пізнішим падінням рейтингу.
"відддані" не найрозумніші..тай й зраджують ЛЕГКО,
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Ну да, это враги силком втюхали ему все, чем он владеет, чтобы его, бедного, опорочить. А сколько еще таких семочков в СБУ и армии...
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Похоже на первую чеченскую войну в РФ. Чеченцы признавали, что покупали военную информацию у силовой верхушки в Москве. А потом много погибло, попав в засады.
Кому-то - дворцы, деньги, золото, а кому-то - смерть из-за предательства.
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Шановні вороги може хто хоче мене опорочити,я готовий!!Номер банківської картки 0000 0000 0000 0000.З нетерпінням чекаю!!!
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Яка дзеркальна ситуація: пеця мовчить, бо нічого сказати, і хуйло замовк, бо теж нічого сказати. І тут, і там - розвідники, чи разводільникиПорошенко вважає, що заступника голови СЗР Семочка "злили" вороги, і це навмисна провокація проти нього самого. Щоб загасити скандал - обрано тактику замовчування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3551
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Типичная тактика свинорылого мародера.
Отмолчаться, а там быдло погудит и утихнет.
Впрочем, это действительно так.
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Влада та всі її гілки,
Зі стовбуром, корінням,
Листям та насінням,
Йдіть в сраку!
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Не розумію я гідранта. Тут тобі Томос і тут тобі вереск про санкції для Мацковії... і тут тобі ця гидота, яку пєтя прикриває.
Ну ладно, Томос - то таке, задля піару. Але тримати за пазухою таку промоскальську тварину, добре розуміючи, на кого вона працює, - ???...
Пєтя, ти сам себе закопав. Міг стати "батьком нації", став звичайним ***. Шкода
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Дело вовсе не в том,знал Порох или не знал,кого назначал на такую должность. Он мог реально и не знать,Грицак притащил бумажку,Петя и подписал. Сомневаюсь,что он читает и проверяет личные дела, всех чиновников,которых назначает на должности. Вся беда в том,что в Украине,что раньше и что сейчас,на высоких гос. должностях,сидят абсолютно беспринципные люди,которым глубоко насрать на страну. Их цель-собственное обогащение и все. Они вовсе не обязательно должны любить россию или ненавидеть Украину,им предложили способ обогатиься-они его приняли и плевать на все. Такой тип людей наносит урон стране .даже больший,чем идейные фанатики россии . Я не верю,что в СБУ сидят лохи,которые не знают,подноготную своих коллег,все там прекрасно знают,но молчат,потому,что им плевать на суверенитет страны,которой,они якобы служат,вот и вся петрушка.
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2-й человек во внешней разведке, человек имеющий доступ к гостайне, это далеко не все чиновники. о назначаемом на подобную должность президент знает все.
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Что плохого в том что кремлёвские враги сливают своих агентов в Украине?
Это один из способов очистить верхушку - выбросить с кресла и посадить в тюрьму этих таких нужных воров, воров, потому что в стране нищего народа отрымуваты десятки миллионов долларов - воровство, каким бы "нужным" ты не был. И заменить заляпанных московской грязью людей на других. Нет среди украинцев? ПУСТЬ ЭТО БУДУТ АМЕРИКАНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ, их, по крайней мере, многоходовочками не обманешь.
Почему до сих пор не? Порошенко вважає, що заступника голови СЗР Семочка "злили" вороги, і це навмисна провокація проти нього самого. Щоб загасити скандал - обрано тактику замовчування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9331
Ну потому что в таком случае СЯДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО воровской сволочи по всей стране, со всех "посад".
Но народу будет лучше.
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Грузины от пиндосов уже сидели в креслах. Воровали похлеще наших. и работали на пиндосию
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Петру Алексеичу даже пришлось отменить торжественные открытия остановки в Горишних Плавнях и отремонтированного курятника в Жмеринке, чтобы не говорить на невдобную тему
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петрушка избрал верную тактику. быдло побесится немного и успокоится. Ылиты продолжат життя па-навому.
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вот это финт ногами пан барига спалил себя полностью шо ты на службе в хуйлостане на подачках
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....слили воаги!Виходить о Порошенку,ті хто хоче правди і справедливості,той ворог гаранта!Круто!!!
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Понятно, что слили. Грицак и слил. Но ведь бьіло же, что сливать!
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предательство и жестокое убийство двухсот больных на афере с лекарствами должны быть наказаны. его преступление посерьезней чем у всяких розенблядей и "брилиянтовых прокуроров".
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Петр Порошенко не комментирует ситуацию с агентом фсб россии - Семечко в связи с тем, что последний является родственником одного из украинских олигархов: Г. Боголюбова. Боголюбов - друг и партнер Б. Ложкина (бывшего Главы АП). Ложкин - друг и парнер П. Порошенка.
Вот такой тугой узел. Циничные экономические взаимоотношения. Никакой морали и совести у этих людей нет и тем более им плевать, кто из них лоялен москве, кто Вашингтону и т.д. Бизнес превыше всего.
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Тут все очень просто. Наша система устроена по принципу феодальной лестницы. На самом верху несколько князей-олигархов, под ними графы и бароны, то есть высшие чиновники типа этого Семечки, еще ниже рыцари - то есть чинуши среднего ранга, и в самом низу всякая местная мелкота.
Каждый из феодалов является вассалом другого феодала, повыше рангом. Следовательно Семочко служит кому-то из князей-олигархов. Порошенко не может уволить Семечку, потому что поссориться с его хозяином. А сам Порошенко тоже не всесилен, его власть держиться на договорняке между крупнейшими олигархами. Олигархи поддерживают Порошенка админресурсом из своих личных вертикалей, он дает им право контролировать госорганы, бюджетные потоки и тому подобные ништяки. То есть блюдет сложившуюся систему феодальных отношений.
Конечно же это не оправдывает Порошенка. Он мог бы еще в начале своего срока начать войну против крупных феодалов, заручившись поддержкой среднего класса, гражданского общества и значительной части народных масс. Так делали некоторые короли в средневековье, боролись с крупными феодалами заручившись подержкой городов, и заодно укрепляли свою власть.
Но Порошенко выбрал другой путь. Он свято чтит феодальные договорянки и предпочитает быть первым среди равных, набивать карманы, чем влезать в войну со знатью и делать историю.
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Есть одно но.Феодалы такие як Балицкий, грозятся уйти с территорией под другого короля,если король Петя почне их трогать
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Петро Олексійович, як успішний бізнесмен, напевно оцінив шанси одного і іншого шляху зв'язування української держави до купи. Обраний шлях йому показався більш реальним. Вкажіть сформовану силу середнього класу, на яку можна спертися будь-якому президенту. А така сила повинна бути добре представленою в парламенті. Нема поки-що такої сили. То бют набивається в захисники, то радикали, то регіональні шматки сильно за народ заболіли переживаннями.
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Жінка мене кожен день шпиняє; "не матюкайся у нас діти",я відчуваю вже що у мене й матюки вже закінчуються!
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"Несмотря на всю лояльность и отношения с Семочко, президент обязан продемонстрировать принципы"

У Порошенко принципы совершенно иные - принцип круговой поруки, например - он его и демонстрирует.
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Юрий, при всем уважении, откуда вы знаете, что "Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого"?
От кого-то или это дедукция?
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Декілька разів перечитала, і так і не зрозуміла про що він пише. Сімочку і причетних необхідно брати за зябра і давити, але що за дурня з "телепатією" Бутусова?
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Вам публично раскрыть источник информации в окружении гаранта, или как?
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не передергивайте, не тот случай.
Вот два выражения:
Президент считает...
Президент, наверное, считает...
Для человека, написавшего то или иное, это может иметь совершенно разные последствия, ведь речь о президенте и безопасности страны, нет?
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Да,упорол През косяк с этим контрразведчиком-хуже врядли могло бы быть,особенно щас-перед выборами-то ли еще будет?
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Прошу, господа, заметить, что этот мегаскандал не обсуждается ни на одном из каналов - хоть пропорошенсковском 5ом или "Кривом", хоть на типа оппозиционном 112м или НЬЮСЕ. В качестве дымовой завесы срочно выброшен в эфир для хавания пиплом фарс с якобы наездом на свободу слова вчерашним голосованием в Раде. В том, что Порошенко даже не коллаборант, а агент Путина дальше сомневаться может только очень недалекий человек. Но многих именно это и устраивает.
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За такое блядство во-время войны со-стороны органов безопасности , в то время когда гибнут тысячи молодых украинцев , надо расстреливать на месте , включая самого гнилого президента !
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Это стиль работы президента которому пофигу государство. Он создал на старых развалинах еще более коррупционную систему, сел на схемы, назначил и окружил себя преданными людьми. Весь бардак . социальная несправедливость и нищета--есть плод бездарной внутренней и внешней политики Порошенка. Бутусов прав. И задавать ему глупые вопросы не надо.
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это по информации источников или просто фантазии?
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написано: "Влада показує свою безпорадність у реагуванні на кризу."
це не безпорадність, це зрада, покарання за яку є лише одне.
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це все рівно, якби Штірліца Гітлер призначив заступником Шеленберга, і при цьому всі знали, шо він російський шпигун...
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неужели ФСБ и семочка уже конкретно держат Пороха за фундуки, не давая ему "ні бзднуть ні перднуть"?
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ну еще вариант, что это семочко - двойной агент... или тройной, а бабло, полученное за предательство какой-нить из его родин решил потратить с толком... ну не выбрасывать же его...
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он таких назначает, что их просто грех не слить!
но виноваты СМИ и враги ... вся Украина.
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Ну і як же, в таких умовах, ВР вчора прийняла закон про окуповані території (9153)?
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"семья Семочко прекрасно осознает аморальность и сомнительность своего положения" -
а для ПОПа это норма ... только таких на должности в высшее эшелоны влады.
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пробито очередное ДНО!
С чем всех и поздравляю!
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Петя ж мажор.А така поведiнка,уйти от проблемы,пока папик всё порешает,для мажора нормальная Порошенко вважає, що заступника голови СЗР Семочка "злили" вороги, і це навмисна провокація проти нього самого. Щоб загасити скандал - обрано тактику замовчування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7368
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Порошенко в Україні не президент а заробітчанин. Це не його країна і він тут в разі чого не збирається жити. Лікується, відпочиває, нерухомість він має там а не тут. Україна йому потрібна лише з точки зору заробляння грошей. Таке саме ставлення до України мають і ті, хто в його команді. Семочка в ній. А інших там просто не може бути.Тому з точки зору Порошенка Семочка все роблять вірно. Це журналюги сволочі. Можна бути впевненим-нічого Семочці не буде.Порошенко прекрасно знав, що той має зв,язки з ворогом та грабує Украйну. І для Порошенка це не злочин, бо і він те саме робить.
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Ну как может отказаться ПАП от кошелька который приносил доход в его копилку это еще раз характеризует ПАП который живет по принципу деньги не пахнуть и его полное отсутствие моральных устоев и человеческих чувств барыга он и есть барыга.
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Если Голубана не тронули, то Семочку тем более не тронут.
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А хіба це ганебне призначення одного лише семочко ? Імпічмент собаці! В іншій країні вже революція була б...А тут стадо байдуже
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Да у нашего президента все связаны с РФ включая самого. Патриотизм - это для лохов. К сожалению...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов
 
 
 
 
 
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