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Все про:голодовка (696) политзаключенные (1031) Сенцов (869)

 Российские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал В.Максименко в пятницу российскому "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о прекращении О.Сенцовым голодовки сообщили некоторые СМИ.

"Я благодарю всех, кто принимал участие и наших (ФСИН. - Ред.) врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - сказал В.Максименко.

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Отметим, что в настоящее время других подтверждений о том, что Сенцов прекратил голодовку нет.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/n3089774
 
 
 Топ комментарии
 
Очень жаль человека. Видно что сильная и волевая личность. Но голодовка в путинской тюрьме изначально не лучшая идея. Рассчитывать на милосердие хуйла крайне опрометчиво. И на то, что испугается смерти Олега тоже. Это животное 20 лет купается в крови уже наверное сотен тысяч невинных жертв. Одной больше, одной меньше... Он и Савченко отпустил только потому, что стал очевиден масштаб её глупости и безвредности для путинского режима. С Сенцовым другое дело. Крымчанин, умён, талантлив... Такой на свободе не нужен.
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тобто Сєнцов мордує бідну росєєчку
який поганець..
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ху#ло на отпустит Сенцова,савченко он освободил потому что она била агентов и заслана для разрушения Украины как государства ,а Сенцов совсем другая история, шо тут не ясно.Отправить
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Точно. Как Надюху в своё время. Российские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку - Цензор.НЕТ 8300
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из-за тебя захотелось в гастроном бежать... Російські тюремники стверджують, що Сенцов припинив голодування - Цензор.НЕТ 4928
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Как пишет Новая газета, заместитель директора ФСИН, целый генерал-лейтенант Валерий Максименко умилительно сообщает, якобы Сенцов даже скушал курочку, пожертвованную некой докторицей. Во какой циничный гуманизм в Рассее!
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Этот хенерал дебил, так как не знает элементарных вещей, после такого длительного и жесткого голодания, "скушать курочку" это равносильно самоубийству.
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Это они завуалированно сообщили о его смерти? Или просто с3,14здели?
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О смерти почетного гражданина Парижа? Завуалированно? Не рискнули бы.
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ху#ло на отпустит Сенцова,савченко он освободил потому что она била агентов и заслана для разрушения Украины как государства ,а Сенцов совсем другая история, шо тут не ясно.Отправить
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Просто припинилася чергова комедія: далі так - "гібридно голодувати" вже було не смішно. Живий організм стільки не живе, навіть на половину. Далі Сенцов мав би або померти, або ... припинити комедію. Померати він явно не хотів...
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Очень жаль человека. Видно что сильная и волевая личность. Но голодовка в путинской тюрьме изначально не лучшая идея. Рассчитывать на милосердие хуйла крайне опрометчиво. И на то, что испугается смерти Олега тоже. Это животное 20 лет купается в крови уже наверное сотен тысяч невинных жертв. Одной больше, одной меньше... Он и Савченко отпустил только потому, что стал очевиден масштаб её глупости и безвредности для путинского режима. С Сенцовым другое дело. Крымчанин, умён, талантлив... Такой на свободе не нужен.
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... абсолютно согласен, Олег очень много сделал для Украины, ему надо жить... для себя, для родных... и для нас...
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Ну ща посыпятся возгласы всяких геращенок. Ждём-с.
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Голодовка - это шантаж,
А поддаваться на шантаж никому нельзя...
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тобто Сєнцов мордує бідну росєєчку
який поганець..
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Ну, если он за 5 месяцев голодовки не умер - он нас всех переживёт.
Пусть кушает и выздоравливает.

Ну и немного оффтопа.
"Поезд шел тихо и было темно,
пианисты, машинисты, кочегары и проводники
играли в домино, чтоб не пропасть с тоски...
И в этот трудный час, за каждого из нас,
Доктор Хайдер,
Доктор Хайдер,
Доктор Хайдер снова начал есть!" (с)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийские тюремщики утверждают, что Сенцов прекратил голодовку
 
 
 
 
 
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