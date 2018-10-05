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 Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Шаройко

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного белорусским судом за шпионаж.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик.

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - сказал глава КГБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шаройко дали 8 лет тюрьмы еще в феврале, - в КГБ Беларуси раскрыли детали приговора украинскому журналисту

23 мая стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089766
 
 
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а переговоры то по прежнему в Минске проводят.

перенесли бы уже в москву из этого филиала кацапов, зачем это лицемерие?
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А марионеток тупина дальше Минска никуда не пускают из за санкций.
Один конь-лавров со своей свитой изредка куда то выбирается.
Білорусь розглядає питання про помилування українського журналіста Шаройка - Цензор.НЕТ 6397
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Бєларусь дружня слов'янська країна? Давайте арештовуйте бєларуських журналістів за шпіонаж.
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Ну так беззаветно и преданно быть на побегушках у хуйлостана, не каждому дано быть такими добрыми и отзывчивыми... Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 4404
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та це не доброта, а холопство перед росіянами
очєнь вам врєдіт..
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Вы считаете акт помилования не как жест доброй воли и великодушия, а как холопство перед россиянами? Они так ваших не жалеют.
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