 Суд над Януковичем: адвокат Горошинский цитирует Вольтера с Платоном и взывает к залу. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:38 "Ну и напоследок, святая святых, как понимать, что когда сторона защиты приносит ноутбук, и на этом ноутбуке появляется свидетель защиты, например Николай Янович Азаров, и говорит, что готов свидетельствовать, суд ему отказывает! Как это объяснить?! Суд говорит, что стадия не та. А мы что куда-то спешим?" - говорит Горошинский.

Напомним, что речь идет о ситуации, когда адвокаты принесли ноутбук и сказали, что экс-премьер Азаров готов по видео выйти на связь. Потом якобы он начал говорить, но заел плеер и таким образом выяснилось, что это запись Николая Азарова, которую включили адвокаты.

"Как только подорвано доверие, решения суда нет, точка. Ведь никто не поверит в справедливость этого приговора", - восклицает Горошинский.

"Но у нас с вами, коллеги, есть возможность исправить ошибки. И суд об этом знает. У судей есть нерассмотренные ходатайства, которые он может рассмотреть. И тогда все скажут, что судьи сделали все возможное!" - добавляет защитник.

"А почему все это происходит? Какие причины? Я скажу словами отца философии Платона, который в своей работе под названием "Государство" сказал о справедливости: "Справедливость это - когда каждый занимается своим делом, и не мешает другим заниматься своим делом". Все наши беды в стране, в государстве от того, что лидерами, хотя нет, не лидерами, а руководителями являются случайные люди! Полный непрофессионализм!" - говорит Горошинский.

10:32 Защитник говорит, что в стране полностью рушится правоохранительная система. Вспоминает люстрацию, судебную реформу, совет добропорядочности и так далее

"На вас, уважаемые коллеги-судьи, оказывалось давление, я это докажу!" - обращается адвокат к судьям.

"Можно ли доверять решениям судей, если вот сейчас произошла ликвидация судов. И два дня назад сформированы новые аппеляционные суды. Мы изучаем приказ президента о переводе судей. И одни фамилии в приказе есть, а некоторые исчезли... И процедуры отбора нет! Президент Петр Порошенко, свидетель в этом суде, поставит свою точку - будет ли дальше судья работать или нет. И ваш статус, уважаемые судьи, на данный момент не определен. И ваша судьба зависит от решения одного человека - от свидетеля в этом деле Петра Порошенко. Теперь ответьте, можно ли говорить о доверии?! Вы завели себя в такой тупик, что когда эта папка, которая лежит у меня на столе, попадет в Европейский суд по правам человека, дело развалится!" - продолжает свою речь Горошинский.

Он напоминает, что Интерпол отказался разыскивать Януковича, посчитав этот запрос политическим.

"Зачем вы, обвинение, выдумываете велосипед и зачитываете подозрение в выключенный экран, если есть процедура?!" - говорит адвокат. Он пересказывает процедуру, где говорится, что подозрение нужно вручить лично или задействовав механизм международно-правовой помощи.

"А почему вы уверены, что человек, который будет на экране, это будет Янукович?! Именно поэтому должна быть задействована процедура международно-правовой помощи, чтобы по ту сторону экрана были уполномоченные лица!", - восклицает адвокат. Он настаивает, что участвовать обвиняемый в процессе может лишь при использовании этого механизма.

10:18 Горошинский перессказывает, как это было. "Генпрокурор является в суд и в выключенный экран читает подозрение! Разве это говорит о доверии?! Кто такой генеральный прокурор? Это политический оппонент Виктора Януковича! Может ли политический оппонент судить объективно?! Можно ли доверять решению досудебного следствия?!" - продолжает обращаться к судьям и залу Александр Горошинский.

Адвокат рассказывает подробно о том, как Апелляционнгй суд определял подсудность. Горошинский говорит, что до решения генпрокурор Юрий Луценко озвучил и то, что это суд Оболонский и состав суда. "Ну разве это не свидетельствует о том, что решение не будет объективным?!" - говорит адвокат.

"А кто вообще политические оппоненты Виктора Януковича? Кто эти люди? Это в большинстве своем свидетели обвинения! Мы еще детально разберем их показания. Они не дают факты, имена, не говорят, каковы обстоятельства дела, они пересказывают свое видение, свои впечатления, свои оценочные суждения. А как иначе? Они ведь сделали все, чтобы выгнать его из страны, захватили власть?!" - говорит Горошинский.

10:05 "Уважаемый суд, уважаемые слушатели, мне выпала честь высказать свое видение этого дела, которое оговаривается людьми, народом, в адвокатском сообществе, за рубежом", - говорит Горошинский.

"Я хотел бы начать свое выступление с цитаты Вольтера: "Опасно быть правым, когда власть ошибается!". Опасно быть Виктору Януковичу правым, когда власть ошибается. Уважаемые присутсвующие есть хоть у кого-то сомнение в том, что это дело политическое? Что Януковича судят его политические оппоненты? Они хотят уничтожить его политически, как политика, как гражданина, уничтожить физически!", - говорит Горошинский.

Адвокат Горошинский не читает речь, а говорит самостоятельно - не заглядывая в записи.

"По моему убеждению, в данном деле на данный момент не важно уже, будет ли приговор обвинительным. Важно, поверят ли в приговор граждане Украины, профессиональное сообщество, иностранные граждане и наблюдатели. Рассматривая вопрос о доверии к решению суда, я хочу задать вопросы. Скажите пожалуйста, судьи, прокуроры, слушатели, можно ли доверять суду или решениям на досудебного этапе, когда между Святошинским районный судом и Ростовским была обозначена дата допроса Виктора Януковича. Что произошло? 25 ноября 2016 года допрос был сорван. Я, как участник, иду в дело и из СМИ утром выясняю, что в Святошинском суде оборван кабель, нет энергоснабжения. Мы прибываем, нам говорят, что починили, есть шансы начать заседания. Позже мы выясняем, что наши подзащитные, спецназовцы "Беркута", не могут выехать из СИЗО, потому что десять неизвестных людей блокируют выезд и проводят досмотр конвойных автомобилей!" - подробно перессказывает адвокат Горошинский события ноября 2016 года, когда Януковича допрашивался в Святошинском суде по делу о беркутовцах. Тогда в перерыве генпрокурор Юрий Луценко и зачитал Виктору Януковичу (он был на связи из Ростова) сообщение о подозрении.

Это было подозрение в совершении государственной измены - именно так и началось данное дело о госизмене, которое сейчас слушается в Оболонском суде.

10:00 Зашли судьи. Прибыл адвокат Александр Горошинский и адвокат по назначению Юрий Рябовол. Горошинский говорит, что не нужно менять порядок, нужно дать возможность дочитать свою речь Байдыку (вчера Байдык не явился в суд, сообщив, что лежит в больнице), а после он готов выступить. "Ну и на самом деле, я еще не до конца готов, хотел бы изучить дело до конца", - говорит Горошинский.

Судья Девятко: "Уважаемый защитник, суд повторно просит вас начать читать свои дебаты".

Горошинский соглашается. Становится за трибуну.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.