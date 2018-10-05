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 ОБСЕ зафиксировала 177 танков террористов, размещенных вне выделенных мест хранения вооружения

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что террористы разместили 177 танков недалеко от временно оккупированных областных центров - Луганска и Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении миссии.

1 октября за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в по доступным СММ данным воздушного наблюдения было обнаружено 27 танков (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Бугаевки, 11 танков на полигоне вблизи Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), 30 танков (неустановленного типа, - Ред.) на полигоне недалеко от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

По данным ОБСЕ, 18 танков террористов находились на полигоне вблизи Мирного (28 км к юго-западу от Луганска), а также 43 танка (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Мануйловки, что в 65 километрах к востоку от Донецка.

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2 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 17 танков (вблизи Бугаевки) и 31 танк (Т-72) недалеко от Круглика.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал девять единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа) и 20 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Бугаевки, а также 32 единицы буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне около Мирного.

7 сентября 2018 года беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3089761
 
 
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абсолютно верно. вот только хватит ли смелости главнокомандующему дать приказ на их использование?
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Судя с последнедних выступлений порошенка о том что Украина силовым путем не будет возвращать донбасс, не знаю...
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Не возвращать, а мочити їх якщо посунуть далі.
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Якийся сюр. Посеред Эвропи, якісь бандюки мають аж 177 танків (це ті що зафіксовані не "на месте") а всьому "мировому сообществу" до дупи. А якісь там бійці з пукалками, яких називають "ИГИЛ" - так угроза всьому миру. Та всі їх намагаються знищити. ось розжуйте мені, в чому різниця ?
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