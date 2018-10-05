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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:Бабий Яр (72) евреи (239) Израиль (887) Кличко (2583) Холокост (95) Ложкин (148)

 Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма "Дорога в Бабий Яр". ФОТОрепортаж

3 октября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялась украинская премьера документального фильма "Дорога в Бабий Яр" израильского режиссера Бориса Мафцира. Ранее лента демонстрировалась в Мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Приуроченное к 77-й годовщине трагедии событие организовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" при поддержке КГГА и Посольства Государства Израиль в Украине. Партнеры показа - Genesis Philanthropy Group, Еврейская конфедерация Украины и Adamovskiy Foundation, сообщили в пресс-службе Ложкина.

Премьерный показ открыли исполнительный директор Мемориального центра Яна Баринова, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, мэр Киева Виталий Кличко, Посол Государства Израиль Джоэль Лион, правозащитник Натан Щаранский, Председатель Совета директоров Genesis Philanthropy Group Геннадий Газин и режиссер фильма Борис Мафцир. Среди гостей премьеры были представители органов власти, еврейских общин Киева, Украины, иностранные дипломаты, ученые, лидеры общественного мнения.

Фильм посвящен первым месяцам нацистской оккупации и истории Холокоста в Украине 1941 года. Съемочная группа фильма повторила весь путь нацистских оккупантов от западных границ Украины, шаг за шагом посещая места массовых убийств, скрупулезно документируя, как с первых дней вторжения на территорию Украины нацисты город за городом отрабатывали систему массового уничтожения украинских евреев, которая позднее, осенью 1941 года, с беспощадной жестокостью сработала в Киеве. "Именно в Украине, по дороге в Бабий Яр, нацисты решили, что массовые расстрелы - тот метод, который позволит "окончательно решить еврейский вопрос". В Украине не было концлагерей. Евреев не выселяли, не превращали в рабов. Их просто уничтожали", - написал на своей странице Facebook Борис Ложкин, комментируя событие.

Историки, принимавшие участие в работе над фильмом, в частности профессор Йельского университета Тимоти Снайдер и украинские исследователи Холокоста Фаина Винокурова и Михаил Тяглый, воссоздают страшную механику преступления. В картине раскрываются детали того, как нацистская пропаганда сумела с помощью манипуляций направить антисталинские настроения населения в русло антисемитизма и заставить покорно принять смерть сотни тысяч людей.

"Фильм рассказывает множество историй - каждая особенная, но все об одном. Есть и истории праведников - людей, спасавших евреев от смерти. Пользуясь случаем, перед показом фильма я предложил Виталию Кличко поддержать проект Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" - назвать киевскую улицу в честь одного из украинских героев-спасителей", - отметил Ложкин.

Кличко напомнил, что мэрия продолжает поддерживать идею создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". "Я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Пока жива память о Холокосте, пока мы помним каждую жертву, каждого Праведника народов мира, пока мы помним историю, Холокост не повторится", - подчеркнул он.

Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма Дорога в Бабий Яр 01
Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма Дорога в Бабий Яр 02
Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма Дорога в Бабий Яр 03
Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма Дорога в Бабий Яр 04
Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма Дорога в Бабий Яр 05

Источник: https://censor.net.ua/n3089760
 
 
 Топ комментарии
 
Альо, жиденята, коли Голодомор признаєте?
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да я в курсе - потому типа и спрашиваю ...., - ато гЄноцидили видители только их..., а теперь они ..
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Документально зафіксовано терор нацистів проти бандерівців.
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"пишут" баблом , лицемерием , и манипуляциями ...
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... кРавчук, кУчмо , юЩ, зЕко -хам , пОрох ...- коли у нас таке відюудеться..., от тоді і почнеться історія України як П. Кореїї ...

ЕКС-ПРЕЗИДЕНТА ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ЗАСУДИЛИ ДО 15 РОКІВ УВ'ЯЗНЕННЯ ЗА КОРУПЦІЮ Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/eks-prezidenta-pivdennoyi-koreyi-zasudili-do-15-rokiv-uv-yaznennya-za-korupciyu-1228377.html
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Бандера сам був в'язнем нацистського концтабору.
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п.с.
не пригадую , ІзраЄль визнав Голодомор Українців , чи ні ...
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да я в курсе - потому типа и спрашиваю ...., - ато гЄноцидили видители только их..., а теперь они ..
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Альо, жиденята, коли Голодомор признаєте?
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Никогда. Это ж их пацаны его и устроили. Только говорить об этом нельзя - антисемитизм.
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Там ISTV на баннері промайнуло, значить це проект олігарха Пінчука.
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Документально зафіксовано терор нацистів проти бандерівців.
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Лобіюють будову нової споруди на землі яка простоює. Я теж за будову меморіального центру- але не торгового центру, а споруди аналогічної пам'ятнику Голодомору, без сотень офісів. А таблички, і маленька будочка типу часовні. Це якраз буде кошерно. Причому обов'язково зі ггадкою що не тільки євреїв там розстрілювали.
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Есть фильмы, конференции, встречи различных политиков. Нет одного: Научного исследования, раскопок, идентификации как отдельных жертв, так и тех кто совершал преступления в Бабьем яру. Таким образом вся мишура вокруг этого места превращается в мифологемму, где много слов и патетики но мало доказательств. Точнее не мало а их не предоставлено вообще. Ложкін, Кличко та посол Ізраїлю відкрили прем'єрний показ фільму "Дорога до Бабиного Яру" - Цензор.НЕТ 9807
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Вопрос. Будь то фильм про уничтоженных в Бабьем яру украинских националистах, мы бы лицезрели на мероприятии виталика и ложкина..?
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Ривлина еще раз пригласите, пусть опять обосрет всех совковыми высерами и ни одна скотина из "элиты нации" не плюнет в мерзкую лживую морду ублюдка.
Кстати, на Луну не летают потому что там ноцисты. Технологии у них на порядок лучше любых известных. Вдуматься только - собрали десятки тысяч людей с пожитками и телегами на углу двух улиц, в то самое время когда были массовые пожары(дата из слов одного "очевидца"), благодаря красножопым мародерам, а потом дематериализовать не только трупы, но и пули и гильзы. Да еще стереть память - до 60-х даже не вспоминали это(иудеи киевские то есть).
Есть такая вещь - чем громче визжат красножопые о чем-то = либо сами виновны, либо прикрывают свои преступления, либо просто выгодно.
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Бабин Яр - це інтернаціональна могила ! Так, більшість вбитих там були євреями але чому це повинно затьмарювати пам'ять про вбитих там циган, психічно хворих (ці категорії вбивали тільки за сам факт їх існування, як і євреїв), українців, московинів й інших небажаних для нацистів людей ?
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До речі, Бабин Яр це не найперше і не найбільше масове знищення євреїв ! Наприклад, в Кам'янці-Подільському відбулася така акція раніше і жертв там було більше але Бабин Яр був розпіарений краще.
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Треба зробити там розкопки, запросити з усього світу відомих археологів, криміналістів, задіяти найсучаснішу наукову апаратуру...відкрити усі архіви, що стосуються Бабиного Яру з одночасним широким висвітленням у провідних світових ЗМІ цього процесу...хіба хтось буде проти цього? що правда не зрозуміло, чого цього досі ніхто не робив...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛожкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма "Дорога в Бабий Яр". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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