 Парубий через экзархов пригласил Варфоломея в Украину: "Это будет большим знаком"

"Приглашаю Вселенского патриарха в Украину", - сказал А.Парубий на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине – архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Спикер парламента попросил экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху.
По словам А.Парубия, визит Вселенского патриарха в Украину "будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады".
Он также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято.
В свою очередь, экзархи отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления Томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.
"Я думаю, что его Святейшество … посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение" (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. – Ред.), - сказал епископ Эдмонтонский Иларион.
В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=dC9RC3N1rSs
Удобно придерживаться линии, что церковь отделена от государства. Но по факту - это давно не соответствует действительности. Все и всё взаимосвязано.
раб=виконує волю б*га
Цьому виродку пекло забезпечене і тисячі свічок його не врятує.\\\\\\\
Ну правильно, але хоч мільярд свічок - як Яхве потрапить в пекло, якщо сам створив його для своїх рабів? А Путін буде там де і "іскаріот" - в "раю", так як вірні раби цінуються всюди.
Які ж віруни примітивні
Гаага ждёт НЕГОДЯЯ 21 века...очень Ждёт...
Ах да, если будет Тутмас, то бояться нечего - все дружно рабы побормотали, поразмахивали руками и Путлин сдохнет в моче как Коба, все злые станут очень добрыми, все черноземы станут настолько же плодородными как песок в Израиле, а все веруны получат по килограмму мощей для прикладывания
Вот только вопрос такой: че любой поп высокого ранга под охраной ходит? У него че, нету даже "горчичного зерна" веры? Только один вопрос - и вся эта пещерная шаманская некровера улетает на помойку. Ах да, я не знаю "Ыстины" и буду "гореть вечно"
Побегу в храм как Янукович, сожру кусок б*га, запью его кровьи и все, встану очень добрым и попаду в рай
Какой же бред в 21-м веке.... еще и воевать даже готовы из-за примитивнейших сказок голозадых пастухов.