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 Парубий через экзархов пригласил Варфоломея в Украину: "Это будет большим знаком"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

"Приглашаю Вселенского патриарха в Украину", - сказал А.Парубий на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине – архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента попросил экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху.

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По словам А.Парубия, визит Вселенского патриарха в Украину "будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады".

Он также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято.

В свою очередь, экзархи отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления Томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.

"Я думаю, что его Святейшество … посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение" (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. – Ред.), - сказал епископ Эдмонтонский Иларион.

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В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3089759
 
   
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Быдло Гундяевское....тьфу пля..тошнит от вашео дохло Мавзолея чЛЕНИНА.... Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2061
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Нехай краще поставить свічку за спокій раба Божого Володимира(Путіна),хоча це йому вже не допоможе.Якщо суд В Гаазі не відбудеться,то він предстане перед Судом Божим і відповість за всі злочини проти людяності:вбивства в Чечні,Беслані,Сирії,Донбасі,знищені житлові будинки в Волгограді,Москві та інших містах Росії,сотні невинних жертв в московському театрі Норд-Ост.Цьому виродку пекло забезпечене і тисячі свічок його не врятує.
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Вспомнил .. 2014 год как путлер свечку ставил в Храме РПЦ -- и что он сказал ?? За новороссиию м__ять ..
Парубий через экзархов пригласил Варфоломея в Украину: "Это будет большим знаком" - Цензор.НЕТ 4539
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Вот кто мне объяснит: сколько можно так называемой власти пиариться на поповском бизнесе по продаже чудес и свечек, если церковь у нас отделена от государства?
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парубийцу можно, он на рошеновских фронтах ранетый
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отделена? ой ли? Ну не может Церковь, как институт, существовать в Государстве обособленно. Приезжают представители церквей к нашим с визитами? Границу пересекают? Таможенный и паспортный контроль проходят? Наши в госмиграционной службе паспорта оформляют? Право собственности Церкви в госРеестре прав собственности регистрируется? В госРеестре юридических и физических лиц церковные объекты регистрируются? Машини церкви в госЦентрах регистрируются? Договора на поставку тепла, электроэнергии и т.д. заключаются?
Удобно придерживаться линии, что церковь отделена от государства. Но по факту - это давно не соответствует действительности. Все и всё взаимосвязано.
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Да я то в курсе, что во все века та самая церковь была главным инструментом в обработке так называемой паствы в нужном для государства направлении. Как и в курсе, что церковный доход не облагается налогом, а следовательно - это громаднейшие никем, кроме попов, не учтенные доходы сугубо в свой карман.
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знак что за Геноцидом стоит чужинська церква
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Ща Гоффноеды Мавзолейные вылезут из Берлог и Скрепов ВОНЮЧИХ правду матку рубить....Крысы Позорные.... Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 7620 Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 7620
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Быдло Гундяевское....тьфу пля..тошнит от вашео дохло Мавзолея чЛЕНИНА.... Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2061
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а при чем здесь логопед... пусть бы его пригласил новый Патриарх УПЦ КП... это выглядело бы намного логичнее, чем бред падлувлия...
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Сегодня кстати на РАБссии праздник...25 лет назад был расстрелян парламент РАБссии по имени Белый дом...было убито свыше 300 хмырей,ранено около 500...Майдан типа прошел... Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 7905
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С праздником КацаПсины,поп Гундяй вас Крыс спасёт..... от ФСБэшной банды Плешивого Окурка.... Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 8077 типа Поп Гапон в 1905 году...Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 8077
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Нехай краще поставить свічку за спокій раба Божого Володимира(Путіна),хоча це йому вже не допоможе.Якщо суд В Гаазі не відбудеться,то він предстане перед Судом Божим і відповість за всі злочини проти людяності:вбивства в Чечні,Беслані,Сирії,Донбасі,знищені житлові будинки в Волгограді,Москві та інших містах Росії,сотні невинних жертв в московському театрі Норд-Ост.Цьому виродку пекло забезпечене і тисячі свічок його не врятує.
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раба Божого Володимира(Путіна)\\\\

раб=виконує волю б*га

Цьому виродку пекло забезпечене і тисячі свічок його не врятує.\\\\\\\


Ну правильно, але хоч мільярд свічок - як Яхве потрапить в пекло, якщо сам створив його для своїх рабів? А Путін буде там де і "іскаріот" - в "раю", так як вірні раби цінуються всюди.
Які ж віруни примітивні Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 1101
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Бог Есть ИСТИНА...Чечня Грузия Украина Сирия...
Гаага ждёт НЕГОДЯЯ 21 века...очень Ждёт...
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ватников порвет на куски от бессильной злобы
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На РАБссии события начала октября 1993 года назвали Черным Октябрём,а события 25 октября 1917 года Красным....
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Я офигеваю....по версии ольгинской мокши и местных зрадофилитиков и это для Украины плохо. Короче Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 9770
Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 7635
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Я от религии весьма далек,но это событие всячески приветствую. Значение приезда Патриарха и канонизация афтокефалии трудно переоценить. Это мощнейший удар по имперским сусалам. Добро пожаловать в Украину!!
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Было бы очень хорошо, если бы его Святейшество приехали в Украину.
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Ага, траванут еще всех "новичком", а дебил-Земан опять скажет что в Чехии его производили Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2990
Ах да, если будет Тутмас, то бояться нечего - все дружно рабы побормотали, поразмахивали руками и Путлин сдохнет в моче как Коба, все злые станут очень добрыми, все черноземы станут настолько же плодородными как песок в Израиле, а все веруны получат по килограмму мощей для прикладывания Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2990
Вот только вопрос такой: че любой поп высокого ранга под охраной ходит? У него че, нету даже "горчичного зерна" веры? Только один вопрос - и вся эта пещерная шаманская некровера улетает на помойку. Ах да, я не знаю "Ыстины" и буду "гореть вечно" Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2990
Побегу в храм как Янукович, сожру кусок б*га, запью его кровьи и все, встану очень добрым и попаду в рай Парубій через екзархів запросив Варфоломія до України: "Це буде великим знаком" - Цензор.НЕТ 2990
Какой же бред в 21-м веке.... еще и воевать даже готовы из-за примитивнейших сказок голозадых пастухов.
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