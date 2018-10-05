Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".
По информации газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести во время закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.
При этом отмечается, что соглашение на производство и доставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.
Помимо этого, возникают трудности и у России, поскольку при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато ему тяжелыми последствиями, так как в США расценят этот кредит как взаимодействие с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции.
Один из собеседников издания назвал ситуацию "неприятной, но никак не критичной".
"Мы в постоянном взаимодействии с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - добавил он.
Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем). Переговоры с Джакартой с разной степенью интенсивности шли три года: в 2015-м индонезийские военные прямо заявили о наличии прямого указания президента страны Джоко Видодо закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и фактических полностью исчерпавших свой ресурс. В первую очередь Минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява).
Местные СМИ уточняли, что закупаемые Су-35 войдут в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там Су-27СКМ и Су-30МК2 сведут в 14-ю эскадрилью.
Поставка первого истребителя Су-35 должна была быть осуществлена в октябре текущего года. Контракт на Су-35 оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на встречные поставки продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.).
Как сообщалось, в сентябре США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.
Как глупо. Китайцы наверно уже их скопировали.
Они и ОСАГО запретили в Индонезии использовать.
Именно по внешнеэкономическим контрактам кацапов нужно бить.
2013: $15.7 млрд
2014: $15.0 млрд
2015: $14.5 млрд
2016: $15.2 млрд
2017: $15.3 млрд
Sony. Продажи игровых приставок Sony PlayStation.
2013: $9.5 млрд
2014: $11.6 млрд
2015: $13.7 млрд
2016: $14.7 млрд
2017: $17.5 млрд
Причем Sony свою продукцию не за пальмовое масло продает
Какой там имидж. Сплошное позорище. Ниче у них нету кроме нефти. Да и ту скоро нечем будет добывать
пердизент расии педофил путенин считает, что антироссийские санкции вредят в первую очередь тем, кто их вводит, и призвал все страны, желающие ввести санкции против РФ, немедленно осуществить свои планы. Об этом педофил заявил на международном форуме "расийская энергетическая неделя", пишет РБК. "Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", - отметил расийский пердизент.