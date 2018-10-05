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 Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ"

Власти Индонезии решили отложить покупку 11 российских истребителей Су-35. Причиной отсрочки исполнения контракта стали опасения возможных санкций со стороны США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

По информации газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести во время закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

При этом отмечается, что соглашение на производство и доставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Помимо этого, возникают трудности и у России, поскольку при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато ему тяжелыми последствиями, так как в США расценят этот кредит как взаимодействие с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции.

Один из собеседников издания назвал ситуацию "неприятной, но никак не критичной".

"Мы в постоянном взаимодействии с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - добавил он.

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Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем). Переговоры с Джакартой с разной степенью интенсивности шли три года: в 2015-м индонезийские военные прямо заявили о наличии прямого указания президента страны Джоко Видодо закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и фактических полностью исчерпавших свой ресурс. В первую очередь Минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява).

Местные СМИ уточняли, что закупаемые Су-35 войдут в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там Су-27СКМ и Су-30МК2 сведут в 14-ю эскадрилью.

Поставка первого истребителя Су-35 должна была быть осуществлена в октябре текущего года. Контракт на Су-35 оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на встречные поставки продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.).

Как сообщалось, в сентябре США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3089758
 
 
 Топ комментарии
 
В связи с этим производители молочной продукции из роССии ожидают существенный дефицит пальмового масла и начали изучать возможность применения в своем производстве различных нефтепродуктов.
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Индия также послала Мавзолейное Быдло с СУ-57....,везет Плешивому на Вяличие.... Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 3247 Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 3247
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Вот такие действия очень больно бьют по имиджу, самолюбию и экономике москальщины! Экспорт вооружений и военной техники - одна из основных статей дохода мокселей в целом, ближнего окружения и самого карлика-педофила в частности.
Именно по внешнеэкономическим контрактам кацапов нужно бить.
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"первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем"

Как глупо. Китайцы наверно уже их скопировали.
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В связи с этим производители молочной продукции из роССии ожидают существенный дефицит пальмового масла и начали изучать возможность применения в своем производстве различных нефтепродуктов.
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Правильно. Нічого купувати російський мотлох..
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Объективности ради, надо признать, что Су 35 довольно удачная модель самолета , обладающая отличными ТТХ.
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А коцсабам напольза за напользой, да, казламордые ??? Бггг
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Су-35 это произведение искусства. Любой самолет рядом с ним похож на летающее корыто. Но это чисто как самолет. А для истребителя еще важны радары, ракеты, незаметность, РЭБ.
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Двигатели, материалы, руки, которые растут не из ж.пы....
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С двигателем у него все в порядке.
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По летным характеристикам F-35 уступает даже самолетам 80-х, причем почти по всем параметрам. Он выглядит как бегемот, и летает как бегемот. Все из-за незаметности.
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Его главное преимущество незаметность.
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Та да,а евреи идиоты и купили 53 Ф35,вместо отличных рашкаванских Су35.и дрючат на Ф 16-Ф35 все рашкаванское ПВО в Сирии
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И таки да-Лада Калина ничем не уступает Кадиллаку,такие же 4 колеса и руль и тоже ездит.
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ага, только он насбивает самолетов 80-х ... сколько у него ракет хватит и свалит в закат, скинув управляемую бомбу на радар который его не засёк, км за сто
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ватного искусства, он и в подмётки не годится Раптору
Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 957
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Ну так они не только от самолетов отказались.
Они и ОСАГО запретили в Индонезии использовать.
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Вот такие действия очень больно бьют по имиджу, самолюбию и экономике москальщины! Экспорт вооружений и военной техники - одна из основных статей дохода мокселей в целом, ближнего окружения и самого карлика-педофила в частности.
Именно по внешнеэкономическим контрактам кацапов нужно бить.
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Россия. Продажи вооружения и военной техники.
2013: $15.7 млрд
2014: $15.0 млрд
2015: $14.5 млрд
2016: $15.2 млрд
2017: $15.3 млрд

Sony. Продажи игровых приставок Sony PlayStation.
2013: $9.5 млрд
2014: $11.6 млрд
2015: $13.7 млрд
2016: $14.7 млрд
2017: $17.5 млрд

Причем Sony свою продукцию не за пальмовое масло продает

Какой там имидж. Сплошное позорище. Ниче у них нету кроме нефти. Да и ту скоро нечем будет добывать
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не забудем сказать, что в статистику по сруцке продажам входят "подарки" Ассаду и прочим уебанам, которые никогда не будут оплачены. Они уже оплачены пенсиями сруцке сторужек
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Это точно. Большая часть поставок это по-сути подарки. Остальное в кредит. Причем кредит выдает сама рашка. А его возврат часто бартером в виде бананов и пальмового масла. Потому как долларов у "клиентов" отродясь не было. Берут рашистское оружие потому что на таких условиях им его никто больше не даст
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Индия также послала Мавзолейное Быдло с СУ-57....,везет Плешивому на Вяличие.... Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 3247 Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 3247
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РАБссия откажется от доллара,век свободушки не квакать,а куда девацца? Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 4473 Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 4473
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ПОСЛЕДСТВИЯ ...всегда наступают ПОСЛЕДСТВИЯ , и для придурков плюющих на мировой порядок они будут только наростать
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"неприятной, но никак не критичной" - это означает, что сруцких ибут а они крепчают?)))
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а вот пердизент кацапстана не боится ничего...

пердизент расии педофил путенин считает, что антироссийские санкции вредят в первую очередь тем, кто их вводит, и призвал все страны, желающие ввести санкции против РФ, немедленно осуществить свои планы. Об этом педофил заявил на международном форуме "расийская энергетическая неделя", пишет РБК. "Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", - отметил расийский пердизент.
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ага, значит партия кокса по линии дип.миссии , всё таки дошла до абонента
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это не потому, что в Индонезии пальмового масла не хватает, а потому что руськое оружие - гавно, даже для этих островитянских аборигенов
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИндонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ"
 
 
 
 
 
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