 Индонезия остановила закупку российских истребителей Су-35 из-за угрозы санкций, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

По информации газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести во время закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

При этом отмечается, что соглашение на производство и доставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Помимо этого, возникают трудности и у России, поскольку при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато ему тяжелыми последствиями, так как в США расценят этот кредит как взаимодействие с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции.

Один из собеседников издания назвал ситуацию "неприятной, но никак не критичной".

"Мы в постоянном взаимодействии с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко

Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем). Переговоры с Джакартой с разной степенью интенсивности шли три года: в 2015-м индонезийские военные прямо заявили о наличии прямого указания президента страны Джоко Видодо закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и фактических полностью исчерпавших свой ресурс. В первую очередь Минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява).

Местные СМИ уточняли, что закупаемые Су-35 войдут в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там Су-27СКМ и Су-30МК2 сведут в 14-ю эскадрилью.

Поставка первого истребителя Су-35 должна была быть осуществлена в октябре текущего года. Контракт на Су-35 оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на встречные поставки продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.).

Как сообщалось, в сентябре США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.