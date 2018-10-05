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 Дания выделяет Украине $9,2 млн для Донбасса

Правительство Дании выделит $9,2 млн Программе развития ООН в Украине (ПРООН) на условиях совместного финансирования мероприятий по развитию.

"Этот вклад является началом нового этапа углубленного сотрудничества в рамках реализации нового проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для достижения правосудия, безопасности, защиты окружающей стреды и социальной сплоченности в восточной Украине на период 2018-2021 гг", - отмечается в совместном пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодаря финансовой поддержке Дании ПРООН сможет содействовать усилению влияния общественных организаций и органов местного самоуправления на востоке Украины, которые занимаются темами прав человека и обеспечения возможности для всех граждан пользоваться своими основополагающими правами, иметь доступ к правосудию и активно привлекаться к принятию решений", - подчеркнули в ПРООН.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089756
 
 
 Топ комментарии
 
3 миллиона Торту, 2 миллиона Авакову, 2 миллиона Грицаку, 2 ляма распределить между местными шестерками вроде Туки, на 199 тысяч помпезно отремонтировать блокпост для тамженашилюдей, которые припрутся из дынере за украинскими пенсиями, оставшуюся тысячу баксов выдать порохоботам в виде шоколадных батончиков, чтобы назвали это потужной перемогой.
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А ты думаешь они пойдут в Донбасс?
"Донбасс" сидит на банковой,и все переводит в офшоры..
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Украдут 80%! Остальное тоже украдут
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перед стартом драпа с Украины
нынешним лишним кусок не будет ))) Дания выделяет Украине $9,2 млн для Донбасса - Цензор.НЕТ 322
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А ты думаешь они пойдут в Донбасс?
"Донбасс" сидит на банковой,и все переводит в офшоры..
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А что боятся,дело привычное,чай не в первой ..
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а шо, бамбас разве примет подачку от гейропы ?
за что дидываяваленки ?
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Украина не живет,эти подачки идут Пеци и его команде..
Так что украинский народ не побирушка..
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похоже панамские счета будут пополнены .........
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ну Дамбасс понятие ростяжимое(есть освобожденные территории ) но и правда на фига если от линии разграничения всего 30 км бомбануть могут в любое время -деньги на ветер там кто живет в Горске не далеко от Первомайска пользуються не плохой помощью от ЕС (но все равно любят сЦуко руский мир)
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3 миллиона Торту, 2 миллиона Авакову, 2 миллиона Грицаку, 2 ляма распределить между местными шестерками вроде Туки, на 199 тысяч помпезно отремонтировать блокпост для тамженашилюдей, которые припрутся из дынере за украинскими пенсиями, оставшуюся тысячу баксов выдать порохоботам в виде шоколадных батончиков, чтобы назвали это потужной перемогой.
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Гордий нарот Бамбаса не прийме подачок від геїв!

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То есть в Конча-Заспе появятся девять новых домишек.
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