 Уполномоченный управитель АРМА приступил к управлению арестованным имуществом АИС в Киеве, Днепре и Одессе

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Украинские новости.

В настоящее время рабочие группы ООО ЖК "Воздвиженка" проводят процедуры приема объектов в Киеве (пер. Балтийский, ул. Молдавская), Днепре (ул. Набережная Победы, ул. Луговая) и Одессе (ул. Атамана Головатого). В число переданных АРМА ООО ЖК "Воздвиженка" зданий входят торговые, производственные, складские и административные помещения. Павел Долженко, директор ООО "Воздвиженка" сообщил, что "на всех объектах начаты все необходимые стартовые управленческие процессы и приняты необходимые меры для обеспечения сохранности имущества. Ведется инвентаризация материальных ценностей и договорных обязательств с арендаторами". Он подчеркнул, что и в Киеве, и в регионах прием недвижимости в управление состоялся без каких-либо эксцессов и поблагодарил правоохранителей за обеспечение порядка.

Напомним, что в рамках уголовного производства по фактам завладения группой АИС денежными средствами АТ "УкрСиббанк" в особо крупных размерах обманным путем, а также фиктивного предпринимательства и подделки документов Голосеевский районный суд г. Киева арестовал 99 объектов недвижимости в различных регионах страны.

Как сообщают СМИ, ранее, в том числе, под эту недвижимость в 2007-2008 годах группа компаний "АИС" получила в "УкрСиббанке" кредиты на общую сумму 50 млн долларов, которые не возвращены по сей день. В сентябре 2018 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало указанную недвижимость в управление ООО "ЖК "Воздвиженка".