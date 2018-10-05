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 Уполномоченный управитель АРМА приступил к управлению арестованным имуществом АИС в Киеве, Днепре и Одессе

Уполномоченный управитель АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) ООО ЖК "Воздвиженка" приступил к фактическому управлению арестованного недвижимого имущества группы АИС в Киеве регионах.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Украинские новости.

В настоящее время рабочие группы ООО ЖК "Воздвиженка" проводят процедуры приема объектов в Киеве (пер. Балтийский, ул. Молдавская), Днепре (ул. Набережная Победы, ул. Луговая) и Одессе (ул. Атамана Головатого). В число переданных АРМА ООО ЖК "Воздвиженка" зданий входят торговые, производственные, складские и административные помещения. Павел Долженко, директор ООО "Воздвиженка" сообщил, что "на всех объектах начаты все необходимые стартовые управленческие процессы и приняты необходимые меры для обеспечения сохранности имущества. Ведется инвентаризация материальных ценностей и договорных обязательств с арендаторами". Он подчеркнул, что и в Киеве, и в регионах прием недвижимости в управление состоялся без каких-либо эксцессов и поблагодарил правоохранителей за обеспечение порядка.

Напомним, что в рамках уголовного производства по фактам завладения группой АИС денежными средствами АТ "УкрСиббанк" в особо крупных размерах обманным путем, а также фиктивного предпринимательства и подделки документов Голосеевский районный суд г. Киева арестовал 99 объектов недвижимости в различных регионах страны.

Как сообщают СМИ, ранее, в том числе, под эту недвижимость в 2007-2008 годах группа компаний "АИС" получила в "УкрСиббанке" кредиты на общую сумму 50 млн долларов, которые не возвращены по сей день. В сентябре 2018 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало указанную недвижимость в управление ООО "ЖК "Воздвиженка".

Источник: https://censor.net.ua/n3089752
 
   
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прошел по ссылке, нашел более интересное видео
https://www.youtube.com/watch?v=SVB-7IFzNN4

в нормальной стране ПеПо уже бы болтался на тополе

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А что значит управлять арестованным имуществом? Дерибанить, что ли?
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Обращать в доход банка в счёт кредита и %% по нему как с любым залоговым имуществом.
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Приятная новость.Пожелания Укрсиббанку не останавливаться на достигнутом и арестовать активы Святаша по всему миру.Пущай побомжует свинное рыло.
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И всего то 10 лет прошло.
Но группа BNP Paribas как бульдог - вцепилась и не отпускает.
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Молодцы французы! Эта жирная рыговская свинья Святаш умеет только воровать и прикрываться ворами при власти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУполномоченный управитель АРМА приступил к управлению арестованным имуществом АИС в Киеве, Днепре и Одессе
 
 
 
 
 
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