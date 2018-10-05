 В Раде сегодня заслушают Кабмин и примет присягу новый состав ЦИК

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.
Кроме того, в повестке дня рассмотрение в первом чтении проекта закона №4186, которым предлагается закрепить гарантии повышения спортивного мастерства молодежи в виде освобождения от занятий для подготовки и участия во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях и возможности обучения согласно индивидуальным планам и графикам для студентов, учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, принимающих участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.
Другим проектом постановления №5576 предлагается внести изменения в постановления "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
повышение тарифа на эл.энергию ???
https://infofakt.com.ua/ihumenia-upts-mp-pohrozhuie-samohubstvom-u-vypadku-nadannia-tomosu/
Правда, на мотив Наш паровоз вперёд летит"
за таку ВІДВЕРТУ брехню БАНЯТЬ..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20265
Поіменне голосування про проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д) - за основу
04.10.2018 14:23
За:261 Проти:26 Утрималися:4 Не голосували:67 Всього:358
Рішення прийнято
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Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Кількість депутатів: 135
За:95 Проти:1 Утрималися:3 Не голосували:18 Відсутні:18
А як прийшов час голосувати за мову, то виявляється, що справжні друзі брехуна - то новінський та медведчук
Наверное, сейчас сдерживают обвал искусственно, чтоб он достался тем, кт* прийдет после них.
Да уж, думаю, несладко нам прийдется, Всем очень советую задуматься о запасе прочности для своей семьи.
Думаю, ещё года два мы будем выкарабкиваться из покращень и недоделанных реформ.
Пэтя был промежуточным связующим звеном между рыгами и новой Украиной. Он побоялся стать для нас тем, кем стал Саакашвили в своё время для Грузии . Но хотя бы единственное, мы остались Украиной , хоть и с территориальными потерями, но вместе с нашей ненькой, которую люблю всей душой.
А ведь если б не давление общества , не наши добробаты , могло б и этого не быть.
борьба с коррупцией /по новому/
Сколько их присягало,и что с этого,и на Библии,все равно красть не переставали..