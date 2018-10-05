 В Раде сегодня заслушают Кабмин и примет присягу новый состав ЦИК

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.

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Кроме того, в повестке дня рассмотрение в первом чтении проекта закона №4186, которым предлагается закрепить гарантии повышения спортивного мастерства молодежи в виде освобождения от занятий для подготовки и участия во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях и возможности обучения согласно индивидуальным планам и графикам для студентов, учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, принимающих участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.

Другим проектом постановления №5576 предлагается внести изменения в постановления "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".