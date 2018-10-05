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 Политика Украины
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Все про:ВР (22362) Кабмин (10678) ЦИК (2759)

 В Раде сегодня заслушают Кабмин и примет присягу новый состав ЦИК

Верховная Рада сегодня, 5 октября, проведет церемонию принятия присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии и час вопросов к правительству.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.

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Кроме того, в повестке дня рассмотрение в первом чтении проекта закона №4186, которым предлагается закрепить гарантии повышения спортивного мастерства молодежи в виде освобождения от занятий для подготовки и участия во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях и возможности обучения согласно индивидуальным планам и графикам для студентов, учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, принимающих участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.

Другим проектом постановления №5576 предлагается внести изменения в постановления "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Источник: https://censor.net.ua/n3089748
 
 
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Я поддерживаю челендж Володи Зеленского, и говорю- ІДІТЬ В СРАКУ!!!!!

У Раді сьогодні заслухають Кабмін і нові члени ЦВК складуть присягу - Цензор.НЕТ 4746
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І хто насправді рука кремля?! За самий збалансовано правильний закон про мову вони не голосують, а за путінський особливий статус бігом, на догоду москві під схвальне улюлюкання баригоботів, скоти
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Так бы и писали прямо, в раде сегодня полное шапито
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Ігуменя УПЦ МП погрожує самогубством у випадку надання Томосу

https://infofakt.com.ua/ihumenia-upts-mp-pohrozhuie-samohubstvom-u-vypadku-nadannia-tomosu/
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самогубство це смертний гріх, вона має знати.
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та й хер на неї, якщо треба допомогти - хай мені маякне
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Ось і добре. Маасковський сатанат самоліквідується.
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І хто насправді рука кремля?! За самий збалансовано правильний закон про мову вони не голосують, а за путінський особливий статус бігом, на догоду москві під схвальне улюлюкання баригоботів, скоти
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"Разом заспівали Засвісталі козаченьки
Правда, на мотив Наш паровоз вперёд летит"
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ВКИД ГІВНА ЗАЮЛЬКАМИ.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20265

Поіменне голосування про проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д) - за основу
04.10.2018 14:23
За:261 Проти:26 Утрималися:4 Не голосували:67 Всього:358
Рішення прийнято
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У Раді сьогодні заслухають Кабмін і нові члени ЦВК складуть присягу - Цензор.НЕТ 6044
Зберегти в форматі RTFУ Раді сьогодні заслухають Кабмін і нові члени ЦВК складуть присягу - Цензор.НЕТ 6044
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Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Кількість депутатів: 135
За:95 Проти:1 Утрималися:3 Не голосували:18 Відсутні:18
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Як писати біг-борди про мову, то Брехун шоколадне лайно вміє гарно
А як прийшов час голосувати за мову, то виявляється, що справжні друзі брехуна - то новінський та медведчук
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Я поддерживаю челендж Володи Зеленского, и говорю- ІДІТЬ В СРАКУ!!!!!

У Раді сьогодні заслухають Кабмін і нові члени ЦВК складуть присягу - Цензор.НЕТ 4746
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Я не завидую тем, кто прийдет после соевой команды. Они выпотрошили страну, набрали кредитов и обязательств. Я так подозреваю , что заложили все подряд. Хорошо хоть закон про землю не дали им провести. Хотя этот закон нужен, но не тогда , когда страна на грани дефолта.
Наверное, сейчас сдерживают обвал искусственно, чтоб он достался тем, кт* прийдет после них.
Да уж, думаю, несладко нам прийдется, Всем очень советую задуматься о запасе прочности для своей семьи.
Думаю, ещё года два мы будем выкарабкиваться из покращень и недоделанных реформ.
Пэтя был промежуточным связующим звеном между рыгами и новой Украиной. Он побоялся стать для нас тем, кем стал Саакашвили в своё время для Грузии . Но хотя бы единственное, мы остались Украиной , хоть и с территориальными потерями, но вместе с нашей ненькой, которую люблю всей душой.
А ведь если б не давление общества , не наши добробаты , могло б и этого не быть.
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уже определились, кто займет почетную должность пидрахуя?
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Присяга-это вроде анекдота...
Сколько их присягало,и что с этого,и на Библии,все равно красть не переставали..
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Пионерская клятва и то более надежнее.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде сегодня заслушают Кабмин и примет присягу новый состав ЦИК
 
 
 
 
 
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