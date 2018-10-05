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Все про:Китай (958) США (14223) Пенс (56)

 Вице-президент США Пенс обвинил Китай во вмешательстве в дела США, которое превосходит действия РФ

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и целенаправленной работе против президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

КНР "инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть "другого американского президента", добавил он.

По оценке разведки США, китайская сторона намерена "воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем", сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен "наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы" в Соединенных Штатах.

Торговые пошлины вице-президент сравнил с "клиньями", с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств", говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства. Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону "прекратить беспочвенные обвинения и клевету".

Источник: https://censor.net.ua/n3089746
 
   
 Топ комментарии
 
с такими темпами скоро окажется, что сами американцы то в американских выборах участия и не принимали.
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Так и есть! Вот, например, ответ Китая:
КИЕВ. 5 октября. УНН. Китай решительно выступает против необоснованных высказываний о китайской внутреннюю и внешнюю политику, сделанных вице-президентом США Майклом пенсий, считая их безосновательными. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, размещенном на сайте китайского ведомства, передает УНН. "Эти обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая безосновательны. Возводить клевету на китайскую сторону, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США, все равно что наводить тень на плетень, путать истинное и ложное, изощряться в пустых домыслах. Китайская сторона решительно против этого"(с)
А дальше там ещё много чего. Например:
"Китай - строитель мира во всем мире, который вносит свой вклад в прогресс всей планеты, является защитником мирового порядка"(с).

Так шо- вы правы, повторюсь.
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Это- ясно как Божий День. Таки хорошо, что мне удалось уже столько прожить... А Сенатору- так ещё больше повезло!
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Я аж прям задумалась... Віце-президент США Пенс звинуватив Китай у втручанні в справи США, яке перевершує дії РФ - Цензор.НЕТ 4641
Раптом в когось амбіції заграють, то і пожити не дадуть..
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Меня утешает единственное: я сторонник теории, что все, без всякого исключения, процессы в Этом Мире- таки управляемы. Главное, чтобы Управляющие не упустили момент, когда какой-то деятель решит рискнуть и выйти из под Контроля.
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вірете в існування світового уряду ?
в принципі, це можливо..
але ще невідомо, що вони собі запланували.
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Ну, да- верю. В их планы, понятно, не посвящен никто. Потому и просиживаю исключительно в новостях, пытаясь уловить какие-то косвенные предварительные действия.
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мировое правительство..это ес..китай..сша..британия и т.д и т.п. парашку тоже можно считать..
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Я в этом сомневаюсь. Более того- убежден в том, что всеми вами перечисленными управляет какой-то круг Управленцев, не имеющих никакого отношения ни к одному субъекту, вами перечисленному.
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но ведь в мире более двух % больных шизофренией и еще больше в разы с другими отклонениями психики .
и вероятность того что все выйдет из под контроля, очень высока.
тем более это происходило в прошлом неоднократно.
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В том и всё дело. Однако, я поставлю таки на 98%. Так легче жить.
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PS/
Джугашвили и Шикельгрубер тому подтверждение.
оба страдали паранойей.
у обеих была сухорукость. один из признаков паранойи.
которые они пытались скрыть.
но особенно это заметно у стареющего Джугашвили.
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цікаво, що китайці лізуть скрізь, як і кацапи, але у них це відбувається, від перенаселення?!
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це в них від Конфуція - вони починали, це я пам"ятаю - з виробництва заліза в кожному дворі - 70 роки 20 сторіччя))), а зараз виробляють фсе), в тому числі айхвони і ракети, з кораблями! це філософія !!! Віце-президент США Пенс звинуватив Китай у втручанні в справи США, яке перевершує дії РФ - Цензор.НЕТ 4150
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В Китае нет населения больше миллиарда,это сказка для дураков....
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На этот стереотип и сделал ставку Трамп. Потому его и выбрали.
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с такими темпами скоро окажется, что сами американцы то в американских выборах участия и не принимали.
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Не надо скромничать и прятаться. И не нужно совать нос в чужие дела. Віце-президент США Пенс звинуватив Китай у втручанні в справи США, яке перевершує дії РФ - Цензор.НЕТ 8962
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Необходимо различать участие в выборах и влияние на принятие решения.
Не на паРаши ли ТВ сказали про неучастие американцев в выборах?
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это у тебя спросить надо, что там на параша-ТВ. у нас его нет, в отличии от вашего федерального округа паРаши.
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Неважно где я, важно то, что ты постишь здесь херню, которая очень понравится лишнехромосомным...

cimbitep

с такими темпами скоро окажется, что сами американцы то в американских выборах участия и не принимали.
05.10.2018 08:46 Ответить Мне нравится 4
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а мне абсолютно не важно, что тут карябает крепостной хуйла. вот что важно для меня.
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Видишь, а мне важно, чтобы ты не постил сюда рашистскую пропаганду, в этом у нас с тобой и различие...
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рашистская пропаганда у тебя дома. кроме нее там больше ничего нет. вот и переживай там на здоровье.
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Т.е. тебя беспокоит её отсутствие в Украине и ты решил восполнить пробел на форуме Цензора?
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нет. проблема тут в тебе и тебеподобных тролях, неизвестно, что здесь делающих. хотя в общем-то известно, что это я в самом деле? это тебя беспокоит, что-то там беспокоит.
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Двоюродный брат недавно приезжал из Китая, работает он там уже несколько лет. Так с его рассказов я понял, что там в результате экономического бума огромное число селюков переехало в города. Крестьяне 19 века попали в 21 век, с одной стороны высокий уровень технологического развития, а сдругой сельская культура. Эта картинка реально отображает проблему- на одного высокообразованого специалиста десятки или даже сотни полуграмотных горожан в первом поколении.
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ЗЫ: Европоид или африканец для многих китайцев как инопланетянин для нас.
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Так и есть. Это я наблюдал при длительных ремонтах, на китайских судоверфях. Ну и получал подтверждения, от живущих там многими годами инженеров-европейцев. Но! Что было интересно: эти инженеры, показав жуткий быт этих селян, рассказав про их условия работы и контрактов, говорили о том, что подавляющее большинство, заработав какие-то деньги, которых хватит для приобретения какого-то сельхоз-инвентаря, техники- таки возвращаются обратно! Не пропивая заработанное жутким и тяжким трудом.
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Жуткий быт часто обусловлен предведущей сельской жизнью и привычкой довольствоватся малым, желанием накопить поболее. Быт наших заробитчан в европах чем то схож. Иностранные специалисты позволяют себе более комфортные условия по причине более высокой зарплаты и предведущего образа жизни дома.
Интересно то, что некоторые китайские образованые друзья брательника считают, что Китай не имеет особенных перспектив именно в результате рурализации городов. Ну, типа: понаехали.
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Та хрен их чайна-пиплов знает. Они какие-то реально иные. Вот, например, стандартный контракт сварщика, на СРЗ- три года. Его, 1(один) месяц обучают, селят в барак, а барак длиной не менее 250-300 метров, в котором три места, каждые 50 метров, с какими-то удобствами, а койки- трех-ярусные. Ну и вот так они проводят три года. Потом- можно продлить или вернуться домой. Абсолютное большинство, повторюсь- возвращается
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шо то мне все меньше и меньше нравится трамп.
побил горшки со всеми.
и с ЕС и с Китаем, и с Индией и ВСЕ НА РУКУ ***йлу.
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Представим, что это вам отвечает сам Трамп:
-"И часовню- тоже... я???"(с)
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Ну, вы же выше ознакомились с моей приверженностью к теории Управления.
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Зато средних американцев он вполне устраивает. На них он и делает ставку.
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Самое мерзкое руководство в США, переплюнули януковича с азировым.
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Опять рыжий пытается от рашки увести внимание. Нет уж, братцы, сначала ху$ла добейте, а потом переключайтесь на более сильного противника. Это же основа стратегии любой войны, веник по соломинке ломать нужно!
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Не собираюсь оправдывать ни Китай, ни паРашу, но против президента Дональда Трампа больше всего работает сам Дональд Трамп.
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Жалюгідне намагання відвести увагу від розслідування Мюллера.
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Не нравится мне всё это...
Особенно потому, что читая такие новости кацапы радостно потирают волосатые ладошки...
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У китайців така політика-китай усе, інші ніщо! як то так...
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Сто пудов сам трамп эту хрень и раскручивает.
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Лукашенко сразу заявлял, что выберут Трампа, несмотря на все вмешательства. Так как Трамп делал ставку на свой народ, простых фермеров и работяг. Это самый надежный способ победить на выборах.
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Трамп пытается перекроить мировую экономику таким образом, чтобы большинство товаров и услуг снова производилось на территории Штатов. А не так, как это было в последние десятилетия - в США находится штаб-квартира корпорации и платятся налоги в бюджет, а производственные мощности (а с ними и миллионы рабочих мест) расположены в странах третьего мира. Понятно, что это не на руку корпорациям (поскольку даже самого опущенного во всех смыслах американского безработного не заставишь работать за 5 баксов в день). Однако это повышает его рейтинг у простых американцев, многие из которых лишись работы в результате политики предыдущих лет. Из-за этого процедура импичмента крайне опасна развитием противостояния между корпорациями (и лоббируемых ими политиков) с Трампом и поддерживающего его гражданского общества. А такое развитие событий будет куда хуже любой торговой войны
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Пекин принял решение отказаться от закупки нефти у США, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в одной из крупнейших нефтяных компаний Китая - Sinopec.

Как отмечает Reuters, на фоне продолжающегося торгового противостояния между странами китайские импортеры нефти предпочитают не покупать ее у США, несмотря на то, что она в отличие от многих других товаров пока не облагается повышенными пошлинами.
США поставляли нефть в Китай с 2016 года. В списке импортеров американской нефти до последнего времени Китай находился на втором месте после Канады.
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Я уже запутался. Так китай или рашка выбрали президента США?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВице-президент США Пенс обвинил Китай во вмешательстве в дела США, которое превосходит действия РФ
 
 
 
 
 
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