 Вице-президент США Пенс обвинил Китай во вмешательстве в дела США, которое превосходит действия РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

КНР "инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть "другого американского президента", добавил он.

По оценке разведки США, китайская сторона намерена "воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем", сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен "наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы" в Соединенных Штатах.

Торговые пошлины вице-президент сравнил с "клиньями", с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств", говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства. Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону "прекратить беспочвенные обвинения и клевету".