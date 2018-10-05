 Вице-президент США Пенс обвинил Китай во вмешательстве в дела США, которое превосходит действия РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Пенс заявил в четверг, 4 октября, во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.
КНР "инициировала беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году, отметил Пенс. Китай желает видеть "другого американского президента", добавил он.
По оценке разведки США, китайская сторона намерена "воспользоваться любыми расхождениями во взглядах между федеральным и местным уровнем", сообщил Пенс. Он упомянул обнародованный Пекином в июне документ, в соответствии с которым Китай должен "наносить точные и осторожные удары, разделяя различные внутренние группы" в Соединенных Штатах.
Торговые пошлины вице-президент сравнил с "клиньями", с помощью которых Пекин распространяет свое политическое влияние. При этом предполагаемое вмешательство россиян во внутренние дела США меркнет по сравнению с действиями Китая, заявил Пенс, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской разведки.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". Китай "всегда следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств", говорится в опубликованном 5 октября заявлении внешнеполитического ведомства. Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, отметила Чуньин, призвав американскую сторону "прекратить беспочвенные обвинения и клевету".
КИЕВ. 5 октября. УНН. Китай решительно выступает против необоснованных высказываний о китайской внутреннюю и внешнюю политику, сделанных вице-президентом США Майклом пенсий, считая их безосновательными. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, размещенном на сайте китайского ведомства, передает УНН. "Эти обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая безосновательны. Возводить клевету на китайскую сторону, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США, все равно что наводить тень на плетень, путать истинное и ложное, изощряться в пустых домыслах. Китайская сторона решительно против этого"(с)
А дальше там ещё много чего. Например:
"Китай - строитель мира во всем мире, который вносит свой вклад в прогресс всей планеты, является защитником мирового порядка"(с).
Так шо- вы правы, повторюсь.
Раптом в когось амбіції заграють, то і пожити не дадуть..
в принципі, це можливо..
але ще невідомо, що вони собі запланували.
и вероятность того что все выйдет из под контроля, очень высока.
тем более это происходило в прошлом неоднократно.
Джугашвили и Шикельгрубер тому подтверждение.
оба страдали паранойей.
у обеих была сухорукость. один из признаков паранойи.
которые они пытались скрыть.
но особенно это заметно у стареющего Джугашвили.
Не на паРаши ли ТВ сказали про неучастие американцев в выборах?
cimbitep
с такими темпами скоро окажется, что сами американцы то в американских выборах участия и не принимали.
05.10.2018 08:46 Ответить Мне нравится 4
Интересно то, что некоторые китайские образованые друзья брательника считают, что Китай не имеет особенных перспектив именно в результате рурализации городов. Ну, типа: понаехали.
побил горшки со всеми.
и с ЕС и с Китаем, и с Индией и ВСЕ НА РУКУ ***йлу.
-"И часовню- тоже... я???"(с)
Особенно потому, что читая такие новости кацапы радостно потирают волосатые ладошки...
Как отмечает Reuters, на фоне продолжающегося торгового противостояния между странами китайские импортеры нефти предпочитают не покупать ее у США, несмотря на то, что она в отличие от многих других товаров пока не облагается повышенными пошлинами.
США поставляли нефть в Китай с 2016 года. В списке импортеров американской нефти до последнего времени Китай находился на втором месте после Канады.