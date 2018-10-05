 С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Вильный, Водяное и Гнутово", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что во время обстрелов тяжелое вооружение не применялось.

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"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-службе ОС.