 С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Вильный, Водяное и Гнутово", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что во время обстрелов тяжелое вооружение не применялось.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-службе ОС.
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С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий
https://censor.net.ua/photo_news/3089493/terrorist_so_stajem_turetskie_smi_uznali_v_polkovnike_gru_chepige_killera_ubivshego_chechenskogo_polevogo
Полковник ГРУ
В BBC позвонили по номеру зарегистрированному на родителей Чепиги-Боширова
Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на бывшего журналиста "Центра управления расследованиями" Сергея Канева, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat относительно подозреваемых в отравлении Скрипаля.
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