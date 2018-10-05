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 С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий, - штаб

С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Вильный, Водяное и Гнутово", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что во время обстрелов тяжелое вооружение не применялось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 20 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-службе ОС.

С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089743
 
 
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некоторый беркут был переодетая русня. В Крыму они тоже так делали. Есть фото одноногого.
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Российские военные зимой переодевались в Беркут на Майдане в Киеве03 сентября 2014, 10:5732.4тЧитать материал на украинском
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Возможно, Чепига один из расстрельщиков людей на Майдане из гостиницы. ОН же яныка потом вывозил в росию.
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Он же убивал активистов в других войнах, Чечне?
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"Террорист со стажем'', - турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева. ФОТО

https://censor.net.ua/photo_news/3089493/terrorist_so_stajem_turetskie_smi_uznali_v_polkovnike_gru_chepige_killera_ubivshego_chechenskogo_polevogo
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Людей на Майдане расстреливал беркут, причём на глазах у всего мира, а ты про чепигу пургу гонишь. Ты бывший беркут?
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некоторый беркут был переодетая русня. В Крыму они тоже так делали. Есть фото одноногого.
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Российские военные зимой переодевались в Беркут на Майдане в Киеве03 сентября 2014, 10:5732.4тЧитать материал на украинском
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Он (Чепига) со своим подразделением спецназовцев прибыл в резиденцию Януковича, охранял, а впоследствии эвакуировал его.
Полковник ГРУ
В BBC позвонили по номеру зарегистрированному на родителей Чепиги-Боширова
Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на бывшего журналиста "Центра управления расследованиями" Сергея Канева, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat относительно подозреваемых в отравлении Скрипаля.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/podozrevaemyy-v-otravlenii-skripalya-grushnik-chepiga-vyvozil-yanukovicha-iz-ukrainy-smi-1226097.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил, ранен военнослужащий, - штаб
 
 
 
 
 
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