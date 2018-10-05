 Сегодня на Набережном шоссе в Киеве частично ограничат движение транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"5 октября с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия на Набережном шоссе будет частично ограничено движение в направлении транспортной развязки моста им. Патона", - сказано в сообщении.

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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.