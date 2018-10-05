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 Киевские новости
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Все про:дороги (1705) КГГА (2090) Киев (16564)

 Сегодня на Набережном шоссе в Киеве частично ограничат движение транспорта, - КГГА

5 октября на Набережном шоссе в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в направлении транспортной развязки моста им. Патона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"5 октября с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия на Набережном шоссе будет частично ограничено движение в направлении транспортной развязки моста им. Патона", - сказано в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3089742
 
 
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Пятница - это самое оно, чтоб дорогу поремонтировать
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Так у нас же ж делается все наоборот, дорогу перекрывают в пятницу , чтоб это одновременно увидело и прочувствовало много народу и запомнили, что таки да - начали ремонт.
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з водою "гарячою" ))) вже педальніки)) розібрались?!
тепер з дорогами - нагально))), сьогодні то таке))),
а от 06-07.10.18 ))) буде веселіше - весь Київ))) буде бігати - марахвон)
є пропозиція - може взагалі рух на авто в Києві закриємо - буде багато перемог!!! Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 3025 Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 3025 Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 3025
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А шо будет в понедельник? Я шото не в курсе дела Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 4733
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6-7 жовтня це субота-неділя!
а понеділок --завжди важкий день! Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5797
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А в понедельник будут мусора с радарами по дорогам бегать) Марахвонцы))
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Как делают дорожное покрытие в Германии

Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9814
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в Україні не можна так робити - арматуру можна)) німцям продати,
і головне ремонти!!! Сьогодні на Набережному шосе в Києві частково обмежать рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 3460
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня на Набережном шоссе в Киеве частично ограничат движение транспорта, - КГГА
 
 
 
 
 
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