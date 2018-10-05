 Сегодня на Набережном шоссе в Киеве частично ограничат движение транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"5 октября с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия на Набережном шоссе будет частично ограничено движение в направлении транспортной развязки моста им. Патона", - сказано в сообщении.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
тепер з дорогами - нагально))), сьогодні то таке))),
а от 06-07.10.18 ))) буде веселіше - весь Київ))) буде бігати - марахвон)
є пропозиція - може взагалі рух на авто в Києві закриємо - буде багато перемог!!!
а понеділок --завжди важкий день!
і головне ремонти!!!