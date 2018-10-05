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 Трое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 20 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 4 октября, ситуация в районе проведения операции ОС оставалась контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Пивденне, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

По позициям украинских войск в районе Луганского оккупанты осуществили два обстрелы из 120-мм минометов. По защитника Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

Трое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 20 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089741
 
 
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Одужання та сил пораненим військовим.
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Та щоб вони, кляті расіянські окупанти, повиздихали!!!! приїджає ота гидота та тринується.... щоб уся расія пішла до чортів.... Одужання пораненним хлопцям!!! Слава Героям України!!!
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Это не просто тренировка а поддержание напряженности. путин хочет миротворцев и выборов лднр. порошенко до выборов президента не может позволить себе согласится на второе. Поэтому пока будет так.
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є ще можливість випробовувати новітню Українську зброю, заряди, та нашіх американських братів!! путін то хуйло, так!!!
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Пожелаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 20 вражеских обстрелов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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