 В Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом глава МВД сообщил в четверг, 4 октября, в ходе рабочего визита во Францию.

"В Украине мы откроем центр обслуживания Airbus Helicopters, создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы", − отметил министр.

Аваков отметил, что ключевая база будет находится в Нежине, а также вдоль границ Украины, однако вся система "будет работать как единый механизм".

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Напомним, Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Первые четыре вертолета от французской компании Украина получит до конца этого года. Три вертолета будут выполнять задачи в подразделениях ГСЧС, один - в Национальной гвардии".