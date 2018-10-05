EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  2183  53
Все про:Аваков (2572) вертолет (535) МВД (7638) Франция (1986) Airbus (2)

 В Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине скоро начнут работу 15 вертолетных баз и центр обслуживания французских вертолетов Airbus Helicopters.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом глава МВД сообщил в четверг, 4 октября, в ходе рабочего визита во Францию.

"В Украине мы откроем центр обслуживания Airbus Helicopters, создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы", − отметил министр.

Аваков отметил, что ключевая база будет находится в Нежине, а также вдоль границ Украины, однако вся система "будет работать как единый механизм".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков посетил завод "Airbus", где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС. ФОТОрепортаж

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Первые четыре вертолета от французской компании Украина получит до конца этого года. Три вертолета будут выполнять задачи в подразделениях ГСЧС, один - в Национальной гвардии".

Источник: https://censor.net.ua/n3089739
 
 
 Топ комментарии
 
гм, який добрий у нас міністр - пенсіонерам по півтори тисячі гривень в зуби дають, щоб бистріше на той світ пішли, а тут не зажав півмільярда євро для сервісної доставки вертольотами вимерлих пенсіонерів на цвинтар, сервіс понад усе......а може ще й заробітчан будуть верольотами в Європу доставляти, ну це щоб не бузували тут та давали спокійно чминовникам та баригам гроші заробляти....все для народу....райвідділи міліції поскорочували, перетворили їх і відділення, людей на обслуговування районів зменшили - а тут така розкіш на вертольоти....
 показать весь комментарий
 
Какой умный министр, создать 15 баз для того что б французы зарабатывали деньги, а свои похерить
 показать весь комментарий
 
После покупки на полмиллиарда евро полицейских вертолетов, выпрашивать кредит в миллиард у МВФ под повышение цен на газ для украинцев???
Эта шайка явно нас считает лозами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а скільки мільйонів баксів сотками може поміститись в один вєртальот? )))
 показать весь комментарий
 
 
555 миллионов евро. Ни с того ни с сего. Представляю какой откат с таких огромных денег. На 50 итальянских вилл Авакову хватит. Но нельзя качать будку, атопутинападет.
 показать весь комментарий
 
 
Вы просто оскорбили Авакова! Вот так, легким касанием. Всё дело в том, что это вам бы хватило на 50 вилл. А ему- и на одну не хватит. Бо покупать что-то меньшее, по стоимости, чем за 0,5 лярда- ему не к лицу. Уже- не к лицу.
 показать весь комментарий
 
 
путін вже напав - якщо декому ще не дійшло.
 показать весь комментарий
 
 
А виготовити вертольоти в Україні міністру релігія не дозволяє?
 показать весь комментарий
 
Какой умный министр, создать 15 баз для того что б французы зарабатывали деньги, а свои похерить
 показать весь комментарий
 
 
Он, будучи пять дней назад, в Мариуполе, пообещал, что одна из баз будет у нас. То есть, запрет на использование нашего аэропорта касается только полетов гражданских самолетов, о чем давно и заявлялось. Но полиция ведь тоже относится к гражданскому ведомству, а не к военному. А может я ошибаюсь?
 показать весь комментарий
 
 
Как можно было назначить вора-рецидивиста, которого даже обвиняли в заказном убийстве министром МВД?
 показать весь комментарий
 
 
Ворюга и мародёр. Судить этого Собакова надо за эти вертолёты никому не нужные. В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus, - Аваков - Цензор.НЕТ 4910
 показать весь комментарий
 
 
апетит ростет во время еды.
мвд ест больше чем армия во время войны.
это говорит о том кого больше боится власть.
**йла с мордора или собственного народа.
 показать весь комментарий
 
 
гм, який добрий у нас міністр - пенсіонерам по півтори тисячі гривень в зуби дають, щоб бистріше на той світ пішли, а тут не зажав півмільярда євро для сервісної доставки вертольотами вимерлих пенсіонерів на цвинтар, сервіс понад усе......а може ще й заробітчан будуть верольотами в Європу доставляти, ну це щоб не бузували тут та давали спокійно чминовникам та баригам гроші заробляти....все для народу....райвідділи міліції поскорочували, перетворили їх і відділення, людей на обслуговування районів зменшили - а тут така розкіш на вертольоти....
 показать весь комментарий
 
 
чтобы зуб удалить стоит от 400 гривен.
вчера сосед пенсионер удалил, чтобы меньше есть.
а то рева и те полторы тысячи заберет.
 показать весь комментарий
 
 
ну и что принесут Украине потраченные пооллярда? Какой эффект? Поддержали французского производителя? Только печальная лошадь вспоминается.
 показать весь комментарий
 
 
Во время визита министра обороны Британии много чего изменится в Украине....,на Партесь КацаПсины,зачем оно вам??? В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus, - Аваков - Цензор.НЕТ 9717
 показать весь комментарий
 
 
о так, змінилося....ціни зменшилися, суди почали по правді судити, поліцейські перестали разом з прокурорами відфутболювати людей......чи це мені сниться?
 показать весь комментарий
 
 
Янык тоже хотел сделать что-то подобное. Чем это закончилось все знают.
 показать весь комментарий
 
 
Большое интервью министра обороны Британии Гэвин Уильямсона касательно только УКРАИНЫ,напечатала газета The Daily Tetlegraph...
РАБссии вонючке это очень не понравицца....да и многим из вас В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus, - Аваков - Цензор.НЕТ 5951Переводить не буду.... В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus, - Аваков - Цензор.НЕТ 5951
 показать весь комментарий
 
 
- Первым делом мы сломаем вертолёты,
- Ну, а девушек?
- А девушек,- потом.
 показать весь комментарий
 
 
Ці гелікоптери будуть потрібні шпигунам і крадунам, щоб вчасно втікти з країни, їх ніхто псувати не буде. Будуть стояти і чекати свого часу. Поліція як їздить на власних авто, так і буде їздити. І на фронт добре, що якийсь один дадуть. Не для того крадуни до влади прийшли, щоб країну розбудовувати.
 показать весь комментарий
 
 
Целую систему экстренной эвакуации выстраивают.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу лишь то что можно сказать..Отныне в Черном море будут находится постоянно два мощных корабля Британского Королевского флота....,остальное вам знать не положено..............
 показать весь комментарий
 
 
хунта схвалює.
та й американські б не завадили.
 показать весь комментарий
 
Тут Порошенко з протянутою рукою бігає та мільярд кредиту вимолює - а міністр половину цієї суми на вертольотні бази спускає, шикарно живемо, поліцейські мабуть вже на вертольотах на місце злочинів будуть вилітати, бо на автомобілях по селах їх не дочекаєшся.....
 показать весь комментарий
 
 
В Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков

и ПРавильных пацанов ПРи власти.
как и в соседнем северном Мордоре на охоту, рыбалку.......
одна стая. и повадки одинаковы.
только норы и будки разные
 показать весь комментарий
 
 
Владельцы этих вертолётов прямо кинутся обслуживать их в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Если они будут летать так же, как полицаи с маячками перекрёстки проезжают, то хаты вместо металлочерепицы лучше крыть железобетонными плитами в два наката. А будут надоедать, так неучтенных 7,62 хватит за глаза.
 показать весь комментарий
 
 
После покупки на полмиллиарда евро полицейских вертолетов, выпрашивать кредит в миллиард у МВФ под повышение цен на газ для украинцев???
Эта шайка явно нас считает лозами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І де ділись журналісти Схем? Вони(за гроші Порошенка?) слідкують за Юлею і Пінчуком, але в цей час Аваков закупає в Аербасі б/у голікоптери на 200млн. євро дорожче своєї вартості. Чи Аваков з відкатів теж цим журналістам гроші дає?
 показать весь комментарий
 
 
кто кормит дэвушку со схем тот ее и танцует.
скоро все схемы будут с одного корыта питаться.
зачистят до выборов как Шустера и Шеремета......
 показать весь комментарий
 
 
ну а шо, прогрессивно: подлетел на вертолёте к гиперлупу, и через пол-часа можно выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу.
 показать весь комментарий
 
 
Слухайте крадуна Омельяна більше. Омелян - сам гіперлупить державні гроші зі страшною швидкістю. Обрало нам бидло львівське однотурове владу....
 показать весь комментарий
 
 
гарна "схема" можна буде пиляти) бютжет)) і на далі!
 показать весь комментарий
 
 
Думаю тандем Порошенко-Аваков готовиться до виборів, адже вертольоти дозволять швидко доставить своїх "пацанов" на любу дільницю та "порішать" результат голосування на свою користь
 показать весь комментарий
 
 
Наши вертолеты тоже хорошие. Сегодня вот только наблюдала четыре штуки над морем пролетали.
Я не думаю, чтоб кто- то был против того, что мы закупаем вертолеты. Просто всем бы хотелось, чтоб эти закупки были прозрачными, и второе, чтоб это не делалось за счёт обнищания народа, а делалось за счёт налогов выплаченных олигархами в Украине , а не в офшорах. А то все больше похоже на ссср, где при нищем народе было сильное государство. Хотя в нашем случае и о сильном государстве пока речь не идёт.
 показать весь комментарий
 
 
55 вертолетов, 15 баз - сколько потрачено?
Рабочие места?
На эти деньги можно было кормить этих рабочих и их семьи до конца жизни!
 показать весь комментарий
 
 
Пробки спокойно ездить не дают.
Надо задуматься о покупке.
Теперь на ТО летать будет недалеко.
 показать весь комментарий
 
что ни делается или делается везде зрада В Україні працюватимуть 15 вертолітних баз і центр обслуговування Airbus, - Аваков - Цензор.НЕТ 1534
 показать весь комментарий
 
ловко...думал что разово украдут на покупке б/ушных вертолетов по цене новых, а оказывается тут целая схема с 15 базами с обслуживанием и ремонтом..т.е. воровать будут не разово на закупке а постоянно на стационарной основе. И сколько же выйдет цена одного полетного часа на таких золотых вертолетах?
 показать весь комментарий
 
Чеботарь по кличке "чемодан" не додумался одному молодому бизнесмену с армянской фамилией предложить такую схему)) купить б/ушные рюкзаки -продать Назгвардии их через тендер как новые и создать в каждой области центры по их обслуживанию ...Это любимая схема пожарников когда после проверки заставляют подписать договора со своими центрами по обслуживанию огнетушителей, и каждый год платить за их профилактику...
 показать весь комментарий
 
снова кричит, негодует рашистский "народ"-
где ето видано, где ето сльіхано
Украина имеет свой вертолетньій флот.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков
 
 
 
 
 
 вверх