 В Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом глава МВД сообщил в четверг, 4 октября, в ходе рабочего визита во Францию.
"В Украине мы откроем центр обслуживания Airbus Helicopters, создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы", − отметил министр.
Аваков отметил, что ключевая база будет находится в Нежине, а также вдоль границ Украины, однако вся система "будет работать как единый механизм".
Напомним, Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Первые четыре вертолета от французской компании Украина получит до конца этого года. Три вертолета будут выполнять задачи в подразделениях ГСЧС, один - в Национальной гвардии".
мвд ест больше чем армия во время войны.
это говорит о том кого больше боится власть.
**йла с мордора или собственного народа.
вчера сосед пенсионер удалил, чтобы меньше есть.
а то рева и те полторы тысячи заберет.
РАБссии вонючке это очень не понравицца....да и многим из вас Переводить не буду....
- Ну, а девушек?
- А девушек,- потом.
та й американські б не завадили.
и ПРавильных пацанов ПРи власти.
как и в соседнем северном Мордоре на охоту, рыбалку.......
одна стая. и повадки одинаковы.
только норы и будки разные
Эта шайка явно нас считает лозами.
скоро все схемы будут с одного корыта питаться.
зачистят до выборов как Шустера и Шеремета......
Я не думаю, чтоб кто- то был против того, что мы закупаем вертолеты. Просто всем бы хотелось, чтоб эти закупки были прозрачными, и второе, чтоб это не делалось за счёт обнищания народа, а делалось за счёт налогов выплаченных олигархами в Украине , а не в офшорах. А то все больше похоже на ссср, где при нищем народе было сильное государство. Хотя в нашем случае и о сильном государстве пока речь не идёт.
Рабочие места?
На эти деньги можно было кормить этих рабочих и их семьи до конца жизни!
Надо задуматься о покупке.
Теперь на ТО летать будет недалеко.
где ето видано, где ето сльіхано
Украина имеет свой вертолетньій флот.