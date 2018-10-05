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Все про:вакцина (353) грипп (382) Минздрав (1726)

 Вакцин против гриппа в Украине пока нет, поставки ожидаются на следующей неделе, - ЦОЗ

Иммунологические препараты против гриппа в Украине пока отсутствуют. Однако уже на следующей неделе ожидаются их поставки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

"Вакцин против гриппа в Украине пока нет. Однако ожидаем их поставки уже на следующей неделе", - отметили в ЦОЗ.

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Как сообщалось, согласно прогнозам ВОЗ в Украине, в эпидемическом сезоне, который будет длиться с октября 2018 года до мая 2019-го, будут циркулировать три штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH - 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017. Украинские эпидемиологи отмечают, что основным возбудителем гриппа в следующем эпидемсезоне будет Singapore(H3N2). Он чаще всего вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения. Это тот вирус, который приводит к пневмониям, тяжелым пневмониям и летальным исходам именно среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3089738
 
 
 Топ комментарии
 
В этом году эпидемии не будет. В связи с отключением горячей воды все мылись исключительно холодной, чем основательно закалили свои организмы...
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Вполне естественные события. Вакцин нет, зато в избытке вспышки инфекционных болезней и повсеместная супрун
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Одна з найбільших країн Європи бігає закуповує вакцини --- прогресссссссс реформ, зато нікому не потрібні вертольоти Аваков закуповує за півмільярда євро.......Особливо обдаровані не можуть визначитись з пріорітетами в тому, що для країни важливіше......
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коли завершиться утилізація аборигенів?
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Вполне естественные события. Вакцин нет, зато в избытке вспышки инфекционных болезней и повсеместная супрун
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Вот толи дело при януковиче. Вакцины были Супрун не было и никто не болел.
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я просто не понял за кого ты педалишь? Что все плохо и зрада я уже понял
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А совсем недавно рапортовали, что обеспечены всеми вакцинами, как никогда прежде....
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Я не проп3стил? Про зраду кровавых барыг ботня уже отписалась?
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А эти многочисленные штаммы как появляются? Неужели вирус сам мутирует, без помощи человека? - Не верю.
В мире столько аптек и фармацевтики, что не верится в природность этих штаммов.
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в імунній системі людини бесперервно виробляються антитіла на всі випадки, за принципом тієї ж самої мутації, "заносяться в пам'ять", але в штучному екземплярі.
імунологія дуже складна, я дещо слухала і так зрозуміла.
тобто проробляються всі вірогідні сценарії змін мікробіологічних організмів.
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Треба послухати щє Бо не зовсім так. Але майже
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Я знаю, що не зовсім так. Поясніть простіше.
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Нєнєнє. В мене немає стільки часу . Імунологія - це дуже серьйозна наука. Складна. Ви або самі шукайте щось, звісно, якщо є час і натхнення, а головне бажання. Бо розуміння певних імунологічних процесів дозволить вам більше зрозуміти, наприклад, результати аналізу - це буває корисно коли ваш доктор не зовсім розуміє (не рідкість).
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И с помощью человека и сам мутирует. У вирусов есть генетический механизм само мутаций. Это одна из причин, почему нет абсолютных ни лекарств от вирусных заболеваний, ни абсолютных вакцин. Поэтому если хотите дать своим детям-внукам профессию на всю жизнь - подтолкните их в вирусологию
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В этом году эпидемии не будет. В связи с отключением горячей воды все мылись исключительно холодной, чем основательно закалили свои организмы...
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Еще лифты отключить! Для сердечно сосудистых
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И всех посадить на диету: стол № 0-а (от всех болезней)
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На стене висели в рамках бородатые мужчины -
Все в очечках на цепочках, по-народному - в пенсне,-
Все они открыли что-то, все придумали вакцины,
Так что если я не умер - это все по их вине.
,,,
И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то,-
Подмахну давай, не глядя, медицинский протокол!
Мне приятен Склифосовский, основатель института,
Или вот: товарищ Боткин - он желтуху изобрел.
(с) Вл. Высоцкий "Никакой ошибки"
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Одна з найбільших країн Європи бігає закуповує вакцини --- прогресссссссс реформ, зато нікому не потрібні вертольоти Аваков закуповує за півмільярда євро.......Особливо обдаровані не можуть визначитись з пріорітетами в тому, що для країни важливіше......
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Вертопрахи важнее, поскольку уносить задницы при шухере на вакцинах не получится. Баксоподъемность не та Вакцин проти грипу в Україні поки немає, поставки очікуються наступного тижня, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3403
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Юля перекормила Вакцинами в свое время.... Вакцин проти грипу в Україні поки немає, поставки очікуються наступного тижня, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9885 Вакцин проти грипу в Україні поки немає, поставки очікуються наступного тижня, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9885
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Птичий Грипп завалим свиным гриппом и будет всё хаккей... ,Лук чеснок и всё в поряде... Вакцин проти грипу в Україні поки немає, поставки очікуються наступного тижня, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8395
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Вы забыли о более эффективном средстве профилактики - украинской горилке с перчиком.
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Нет помогает. Неделю лечусь, за день съедаю головку чеснока и без толку. Вот думаю, может начать пить водочку, вирус опьянеет и тогда добить его чесноком
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9.08.2009 "Исследование показало что "лекарство" "от гриппа" Тамифлу вызывает тошноту и кошмары у детей": http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/Swine_flu/article6734056.ece - и это не мудрено, Уотсон, поскольку Тамифлу в своей основе опасный "цитостатик", то есть тканевой яд.
В Японии Тамифлю запретили из-за случаев самоубийства детей. Юлька не могла не знать, что в Японии Тамифлю запрещено и сама лично разгружала самолёт с ящиками Тамифлю.
Технически невозможно сделать вакцину против гриппа вследствии постоянной мутации вируса и невозможности вследствии этого факта произвести вакцину ДО эпидемии.
Вспомните, как перед Майданом, когда ещё было всё спокойно, на Украину надвигались 3 новейших гриппа, канадский, европейский и какой-то NH c цифрами. Случился Майдан и гриппы не решились пересечь границу Украины, хотя были наилучшие условия для распространения вирусов, массовые скопления людей по всей Украине.

Самое лучшее средство от гриппа, это Майдан.
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Самое лучшее средство от гриппа - это большие инвестиции в науку. Что неприемлемо политикам. Ведь они результаты дают тогда, когда о политике уже забыто. Вот инвестиции в какую-нибудь красную ленточку это инвестиция...
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задрал этот МОЗ..вечно чего-то нет...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВакцин против гриппа в Украине пока нет, поставки ожидаются на следующей неделе, - ЦОЗ
 
 
 
 
 
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