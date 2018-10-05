 Вакцин против гриппа в Украине пока нет, поставки ожидаются на следующей неделе, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
"Вакцин против гриппа в Украине пока нет. Однако ожидаем их поставки уже на следующей неделе", - отметили в ЦОЗ.
Как сообщалось, согласно прогнозам ВОЗ в Украине, в эпидемическом сезоне, который будет длиться с октября 2018 года до мая 2019-го, будут циркулировать три штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH - 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017. Украинские эпидемиологи отмечают, что основным возбудителем гриппа в следующем эпидемсезоне будет Singapore(H3N2). Он чаще всего вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения. Это тот вирус, который приводит к пневмониям, тяжелым пневмониям и летальным исходам именно среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями.
В мире столько аптек и фармацевтики, что не верится в природность этих штаммов.
імунологія дуже складна, я дещо слухала і так зрозуміла.
тобто проробляються всі вірогідні сценарії змін мікробіологічних організмів.
https://www.youtube.com/watch?v=PUhA6M2mT6k
Все в очечках на цепочках, по-народному - в пенсне,-
Все они открыли что-то, все придумали вакцины,
Так что если я не умер - это все по их вине.
,,,
И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то,-
Подмахну давай, не глядя, медицинский протокол!
Мне приятен Склифосовский, основатель института,
Или вот: товарищ Боткин - он желтуху изобрел.
(с) Вл. Высоцкий "Никакой ошибки"
В Японии Тамифлю запретили из-за случаев самоубийства детей. Юлька не могла не знать, что в Японии Тамифлю запрещено и сама лично разгружала самолёт с ящиками Тамифлю.
Технически невозможно сделать вакцину против гриппа вследствии постоянной мутации вируса и невозможности вследствии этого факта произвести вакцину ДО эпидемии.
Вспомните, как перед Майданом, когда ещё было всё спокойно, на Украину надвигались 3 новейших гриппа, канадский, европейский и какой-то NH c цифрами. Случился Майдан и гриппы не решились пересечь границу Украины, хотя были наилучшие условия для распространения вирусов, массовые скопления людей по всей Украине.
Самое лучшее средство от гриппа, это Майдан.