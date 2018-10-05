 77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования ЛилияГриневич во время рассмотрения Конституционным судом производства относительно соответствия Конституции Закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года №2145-VIII, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Гриневич, результаты ВНО в школах национальных меньшинств, где обучение ведется исключительно на родном языке, а государственный язык изучается только как предмет, являются "крайне тревожными".
"Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2018 году 63% учащихся школ, расположенных в местах компактного проживания румынской общины, не сдали тест по украинскому языку и литературе, 67,5% учащихся школ, расположенных в местах проживания венгерской общины, не сдали этот тест, при этом 77,5% выпускников школ Береговского района, где компактно проживает венгерская община, не сдали тест", - сказала министр.
По убеждению Гриневич, это означает, что эти дети не имеют возможности поступить в заведения высшего образования в Украине, не могут строить свою профессиональную карьеру в любом регионе страны.
"Такая ситуация изолирует их только в месте компактного проживания или выталкивает за пределы Украины в их языковую среду", - добавила она.
Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.
«Латвії було нелегко.
Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги -
вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що
у них є своя історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів,
або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній
батьківщині», - розповіла Ніцой.
https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807
ГЕОГРАФІЄЮ.
Кажуть, що
коли Угорщина в грудні 1941 року оголосила війну США, про це, звичайно ж,
відразу доповіли президенту Ф.Д. Рузвельту.
-Угорщина? А
що це?
-Королівство
в Європі.
-А хто у них
король?
-Там немає
короля.
-Короля
немає, але це королівство?
-Всім
заправляє регент.
-А хто
регент?
-Адмірал
Хорті.
-Адмірал? То
їхній флот може становити серйозну загрозу?
-Ні, у них
немає виходу до моря.
-Он як? А
чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
-Ні.
-До
англійців?
-Ні.
-До росіян?
-Ні.
-А до кого ж
у них є претензії? -До Румунії та Словаччини.
-Так значить
вони вороги Румунії й Словаччини...
-Ні, вони
союзники.
Якщо вірити
легенді, остаточно збаламучений цієї миті Рузвельт сказав:
-Я
відмовляюся щось розуміти...
А державна мова вивчається як якийсь там лівий предмет.
Перепрошую.
Не раз писала: тут національні меншини (звичайно, не всі) мають свої суботні чи недільні школи (є при церквах), навчання платне, батьки платять, громади підтримують. Все.
А на тижні - державні чи приватні загальноосвітні школи (розділені - початкові та середні) з французькою чи англійською мовою викладання. Крапка.
кто то удивлен? - я почему то нет.
еще одна ихтамнетовская иобиквзывчатка замедленного действия нарисовалась.
надеюсь керманычи Украины ето понимают.
Почему власть так крепко спит, а просыпается, когда гореть начинает кровать?