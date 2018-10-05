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 Политика Украины
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 77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич

В 2018 году более 67% выпускников школ в местах компактного проживания венгерского общества и 63% выпускников в местах проживания румынской общины не смогли набрать минимальный тестовый балл по ВНО по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщила министр образования ЛилияГриневич во время рассмотрения Конституционным судом производства  относительно соответствия Конституции Закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года №2145-VIII, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Гриневич, результаты ВНО в школах национальных меньшинств, где обучение ведется исключительно на родном языке, а государственный язык изучается только как предмет, являются "крайне тревожными".

"Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2018 году 63% учащихся школ, расположенных в местах компактного проживания румынской общины, не сдали тест по украинскому языку и литературе, 67,5% учащихся школ, расположенных в местах проживания венгерской общины, не сдали этот тест, при этом 77,5% выпускников школ Береговского района, где компактно проживает венгерская община, не сдали тест", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ начал рассмотрение представления нардепов относительно конституционности статьи 7 Закона "Об образовании"

По убеждению Гриневич, это означает, что эти дети не имеют возможности поступить в заведения высшего образования в Украине, не могут строить свою профессиональную карьеру в любом регионе страны.

"Такая ситуация изолирует их только в месте компактного проживания или выталкивает за пределы Украины в их языковую среду", - добавила она.

Также читайте: Венгрия находит новые поводы для недовольства языковой политикой в Украине, - Гриневич

Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

Источник: https://censor.net.ua/n3089737
 
 
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А чого очікувати від дітей, чиї батьки безідейні пристосуванці ? Це ж потенційні сепаратисти і колаборанти. Не хочете вчити мову - валіть нх на угорщину, румунію! Мови народу бояться лише окупанти! Розвели з ними тут гру в демократію. Без тотальної українізації ну ніяк!

«Латвії було нелегко.
Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги -
вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що
у них є своя історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів,
або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній
батьківщині», - розповіла Ніцой.
https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807


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ІСТОРІЯ З
ГЕОГРАФІЄЮ.

Кажуть, що
коли Угорщина в грудні 1941 року оголосила війну США, про це, звичайно ж,
відразу доповіли президенту Ф.Д. Рузвельту.

-Угорщина? А
що це?

-Королівство
в Європі.

-А хто у них
король?

-Там немає
короля.

-Короля
немає, але це королівство?

-Всім
заправляє регент.

-А хто
регент?

-Адмірал
Хорті.

-Адмірал? То
їхній флот може становити серйозну загрозу?

-Ні, у них
немає виходу до моря.

-Он як? А
чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?

-Ні.

-До
англійців?

-Ні.

-До росіян?

-Ні.

-А до кого ж
у них є претензії? -До Румунії та Словаччини.

-Так значить
вони вороги Румунії й Словаччини...

-Ні, вони
союзники.

Якщо вірити
легенді, остаточно збаламучений цієї миті Рузвельт сказав:


відмовляюся щось розуміти...
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Я реально не розумію: як можна в державних школах провадити навчання чужою мовою ?
А державна мова вивчається як якийсь там лівий предмет.
Перепрошую.
Не раз писала: тут національні меншини (звичайно, не всі) мають свої суботні чи недільні школи (є при церквах), навчання платне, батьки платять, громади підтримують. Все.
А на тижні - державні чи приватні загальноосвітні школи (розділені - початкові та середні) з французькою чи англійською мовою викладання. Крапка.
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"77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку"

кто то удивлен? - я почему то нет.
еще одна ихтамнетовская иобиквзывчатка замедленного действия нарисовалась.
надеюсь керманычи Украины ето понимают.
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Это вина не жителей, это вина украинской власти. Та же фигня была и в Крыму , и как я понимаю , на Донбассе. Насильно не заставишь изучать, тем более если под боком страна с более высоким уровнем жизни, такая как венгрия, а тебе всякие консулы впихивают мысль что ты венгр. Да еще и воют о том, что это территория Венгрии. Тут должна работать власть,школа и СБУ. Не исправим ситуацию - будет второй Крым.
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77% посетителей Цензора не умеют грамотно без ошибок писать ни на одном языке. Так что тут все нормально.
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а у форрумчан тут шо - сочинение на без ошибок?
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Гриневич очнулась, а СБУ со щебенкой.
Почему власть так крепко спит, а просыпается, когда гореть начинает кровать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич
 
 
 
 
 
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