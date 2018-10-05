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 Фигурант "дела Сенцова" Чирний в следующем году получит право на условно-досрочное освобождение, - адвокат Новиков

Защита осужденного по "делу Сенцова" преподавателя истории из Крыма Алексея Чирния намерена в 2019 году подавать прошение о его условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил адвокат Чирния Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В то же время Новиков считает, что Чирния "никто не отпустит". По мнеию адвоката, препятствиями для условно-досрочного освобождения осужденного могут стать взыскания в колонии.

"Алексею в 2017 году специально выписали четыре подряд нарушения, чтобы перевести его в колонию более жесткого режима содержания. Вот сейчас, когда он вернулся в свою прежнюю колонию, он пока еще формально "чист": у него нет новых взысканий, но посмотрим, что там будет происходить", – рассказал Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ отказала в передаче Киеву троих незаконно осужденных украинцев - Клыха, Карпюка и Чирния, - замглавы Минюста Петухов

Защитник Чирния отметил, что "другим людям из списка политзаключенных часто специально выписывают искусственно созданные нарушения из серии "не заправил койку", или "не вовремя доложил дежурному офицеру при входе в камеру".

Ранее стало известно, что Чирний отбывает наказание в исправительной колонии №15 Батайска в Ростовской области России.

Также читайте: Заявление Москальковой о невозможности обмена Сенцова из-за его гражданства - вранье, - адвокат Новиков

Напоминаем, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

Чирния обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Ему осталось отсидеть 2 года и 7 месяцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089736
 
 
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2 года и 7 месяцев. То херня. Раньше в морфлоте дольше служили.
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У рукожопов опять не расьтёть.

В Массандре гниет рекордный урожай винограда

4.10.2018 18:10

В этом году урожайность виноградников на ЮБК могла бы составить 50 центнеров с гектара при обычных 20-30. Но три четверти муската белого попросту сгнили, потому что уборку не начали вовремя, сообщили «Примечаниям» виноградари филиала «Гурзуфский». Пресс-служба ПАО «Массандра» гибель урожая отрицает.

В этом году ПАО «Массандра» - главное винодельческое предприятие Крыма - могло бы собрать рекордный урожай сырья. Из-за благоприятных погодных условий урожайность составила около 50 центнеров с га против средних 23 центнеров в прошлом году. Однако реальная урожайность в сезоне 2018 года, скорее всего, упадет до 26, прогнозируют виноградари. Они утверждают, что из-за неправильно выбранного момента сборки виноград сначала высох, а затем сгнил.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-massandre-gniet-rekordnyj-urozhaj-vinograda/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигурант "дела Сенцова" Чирний в следующем году получит право на условно-досрочное освобождение, - адвокат Новиков
 
 
 
 
 
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