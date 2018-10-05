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 США и Канада в ОБСЕ призвали Россию отказаться от проведения выборов на оккупированной части Донбасса

Представители США и Канады в ОБСЕ призвали Россию отказаться от планов по проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем заявление о так называемых выборах, которые состоятся на подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, под мониторингом БДИПЧ. Они не будут более законными, чем так называемый референдум в Крыму под дулами российских автоматов", - заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене,

Канадский дипломат призвал Россию воспользоваться влиянием на поддерживаемых ею боевиков, чтобы прекратить подготовку к этим нелегитимных выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Представитель США в ОБСЕ также призвал Россию отказаться от "выборов" на оккупированных районах Донбасса.

"Минские соглашения остаются лучшим путем к миру в конфликте. Однако Россия и ее марионетки пытаются создать регресс, заявив про псевдовыборы 11 ноября. Вместе с международным сообществом США призывают отказаться от этих планов", - заявил американский дипломат.

Также читайте: Проведением выборов в ОРДЛО Россия грубо нарушит Минские соглашения, - украинская сторона на переговорах ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3089734
 
 
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Любопытная бумага. А кто это Захарченко и Плотницкий, вы не в курсе?
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Точно не знаю, но думаю, что наверное какие-то понятые.
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Я тоже так было подумал, но даже их адресов нет, чтобы пригласить как свидетелей. Печально.
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Після проведення "виборів" в ордло, які ніхто не визнає росія отримує нові санкції.
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им это не страшно - они затарились в понедельник - долларами по 65 рублей. Теперь до НГ хватит, а там в пьяном угаре очнутся после иордани, но уже по сто. Как говорил Владимир Семёнович - "живём однова"
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Любопытно одно, Захарченко ушел к своим курам, Плотницкий сдрыснул, Кучма отказался от участия. Кто остался отвечать за базар?
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