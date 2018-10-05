 МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Сийярто считает, что такой разговор необходим из-за позиции Соединенных Штатов, которые призвали Венгрию не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за разногласий Будапешта и Киева по поводу украинского закона об образовании.

"Мы ожидаем солидарности США", - сказал Сийярто.

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Напоминаем, ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г. Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.

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