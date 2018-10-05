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Все про:Венгрия (708) НАТО (6028) США (14223) Сийярто (47)

 МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен встретиться с послом США Дэвидом Корнштейном по поводу украинско-венгерского конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Сийярто считает, что такой разговор необходим из-за позиции Соединенных Штатов, которые призвали Венгрию не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за разногласий Будапешта и Киева по поводу украинского закона об образовании.

"Мы ожидаем солидарности США", - сказал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, - руководитель Бюро национальной безопасности Польши

Напоминаем,  ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г. Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.

Также читайте: Реакция Венгрии "фундаментально неадекватна", - Климкин об ответной высылке украинского консула

Источник: https://censor.net.ua/n3089733
 
 
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Тобто Угорщина почала шукати вихід із глухого кута, куди сама себе завела.
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Все простіше - модяри почали 3,14... получати МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9303
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А кому интересно быть бутафорией у венгров на побегушках....чтобы она тут раздув перья скакала и прыгала , мешая решать настоящие вопросы...

Типа какие мы венгры крутые Что НАТО кое на чем вертим....
МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3710

Ан нет начинают их на этом же вертеть...
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А ведь США реально крутые решалы (знают кому что можно зажать). Помните как они быстро разрулили ситуацию при конфликте Пети с Беней?
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про конфликты рассказывай придуркам. они поверят.
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Пускай в штатах выдаст венгерские паспорта там это приветствуют у них с венграми кризис.
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Да если бы они венгры хоть рот раскрыли чтобы втихаря на территории США раздавать свои паспорта да еще и учить новоиспеченных венгропатриотов скрывать это от властей США то в течение одного бы дня вылетели да еще и с кучей пилюлейсанкций впридачу

Наши еще цацкались с этими наглецами почти неделю ((
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интересно)))
а шож такое?)))
шож ты фраер здал назад?)
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Так и хочется назвать этого выскочку - ПЕТУХ ГАМБУРСКИЙ Даже внешне чем то напоминает и такой же задиристый, только забыл что может быть пущен на холодец ((
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если бы не рыжий то можно было бы с вероятностью 100% предсказать реакцию США

на иобиковские всхлипывания.
но наш петрушка каждый раз с новым номером, креативный, шо ховайся....
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Если плохо знаешь русский язык, пиши по-английски.
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если плохо понимаешь о чем речь - не пиши вообще.
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)))))) оценил с украинским флажком.... прямо спец )))
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никогда, Али - но помнить будут долго.
такой красавец, которому за 2 года в кресле удалось разделить американцев на за и против,
поссорить США с Европой, поставить под сомнение основы НАТО,
ну и так до бесконечности...
так вот его будут помнить долго.
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пиндосский куй бесплатно рот не заходит
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Йоббик (сіярто) вважає що Штати знають де та філія Ханти-Мансійського національного округу і чим його мешканці відрізняютьбся від алєнєй? Може йоббик хоче щоби Трамп підігнав йому пантокрин з алєнячих рогів?
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Йобик потребует, чтобы в США ввели обязательное изучение венгерского языка?
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Кегли, ребята, если тронули нацию: они считают себя уникальными и это так
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До разговора с представителем США.....
МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9095

ПОСЛЕ ....
МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто - Цензор.НЕТ 2842
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто
 
 
 
 
 
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