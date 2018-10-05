 МИД Венгрии обсудит с послом США ситуацию с украинско-венгерскими отношениями, - Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Сийярто считает, что такой разговор необходим из-за позиции Соединенных Штатов, которые призвали Венгрию не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за разногласий Будапешта и Киева по поводу украинского закона об образовании.
"Мы ожидаем солидарности США", - сказал Сийярто.
Напоминаем, ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г. Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.
Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.
Типа какие мы венгры крутые Что НАТО кое на чем вертим....
Ан нет начинают их на этом же вертеть...
https://youtu.be/6Erhh9gdmu0
пилюлейсанкций впридачу
Наши еще цацкались с этими наглецами почти неделю ((
а шож такое?)))
шож ты фраер здал назад?)
на иобиковские всхлипывания.
но наш петрушка каждый раз с новым номером, креативный, шо ховайся....
такой красавец, которому за 2 года в кресле удалось разделить американцев на за и против,
поссорить США с Европой, поставить под сомнение основы НАТО,
ну и так до бесконечности...
так вот его будут помнить долго.
ПОСЛЕ ....