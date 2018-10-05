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Все про:ДТП (5197) Харьков (4015) патрульная полиция (1171)

 В Харькове в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадала женщина

В Харькове в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадала женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие случилось около 21:00 часов на перекрестке улиц Золочевского и Залютинскойв Харькове. Патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей" госпитализировали в больницу.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник: https://censor.net.ua/n3089732
 
 
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Уже и трукамы вам мусорам выдали и пристегиваться заставляют и свет днем включать, а ездить вы так и не научились.Учились бы на столбах, женщина в чем виновата?
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Головне, аби вертольоти до них не потрапили... В Харькове в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадала женщина - Цензор.НЕТ 7705
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за мусорами уже скорая ездит? Свежо, а главное должно быть эфективно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадала женщина
 
 
 
 
 
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