 В Харькове в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадала женщина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие случилось около 21:00 часов на перекрестке улиц Золочевского и Залютинскойв Харькове. Патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей" госпитализировали в больницу.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.