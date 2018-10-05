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 Германия приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе ЛДНР

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о том, что официальный Берлин приветствовал решение ВР продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Мельник отметил: "Федеральное правительство Германии приветствует принятие Верховной Радой Украины закона о продлении особого статуса оккупированных регионов на Востоке: "Это еще одно доказательство того, что Украина четко отдана выполнению Минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3089730
 
   
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Что тут удивительного? Германия является одним из гарантов соблюдения минских соглашений.
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Удивительно то что зрадофилы во всю кричали "Зрада!"
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Ублюдки лицемерные, нас наклоняют "дружить" с Лугандоном, хотят повесить этот хомут на шею в таком состоянии, как сейчас, а сами с Хуйлом Северный поток 2 строят, заботясь о своих будущих барышах, насрав на то что у нас идет война.
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ну а ты чего ожидал?что немцы воспылают к нам любовью и опустят рашу по самое небалуй, наплевав на торговлю и поставки газа?
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А если Украина вообще откажется от притензий на крым, на дамбас и на северный поток то Германия будет аплодировать и стоя и лежа и в припрыжку.
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Украина пока не отказывается, а вот само то население ну никак в партизаны не записывается. Может, они там счастливы?
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Конечно счастливы! Замочили Гиви, Моторолу, Захарченка! И счастливы!
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О каких ети все дебилоиды минских договоренностях говорят? О тех которые подписал сантехник и бомж? О тех которые были нарушены в первый же день окупацией Дебальцево? Я поражаюсь над европейскими ценностями. С террористом и убийцей можно теперь торговать и сотрудничать лишь бы гомосеков не трогали.
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Вы потихоньку начинаете понимать что такое Европа. Европа это регион многовековых взаимных, жестоких убийств, где нет ничего святого кроме денег Германия например славиться поместьем где бывший владелец в средневековье приглашал соседей на пир, но с этого праздника никто не возвращался. Только сейчас археологи нашли потайной вход, как оказалось в зале где пировали гости проваливался пол, а под ним была яма с пиками
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Поетому я и голосую за националистов так как не верю в то что ни Рашка ни Европа не заинтересована в сильной самодостаточной Украине.
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северныйпоток...северныйпоток...северныйпоток...
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если бы Украина капитулировала, то всем бы сделала приятно....
Все бы это приветствовали.... - ради мира и все такое.....
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Сергей Яценюк 303ea0b9 - США выгодно что бы Украина воевала с рашкой вечно....

Это геополитика однако...
Сильная национальная держава в центре Европы и США не нужно...., иначе бы давно бы помогли убрать олигархов и напичкали нас оружием.....
У них склады с вооружением на консервации длиной в километры.... - курдов и афганцев снабжают без меры....
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Бля, Германия подхуйловная нас приветствует)))
Ну, хоть спть не ложись а празднуй.... )))))
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хай живе Турецько-Баварська Автономна Республіка!
свободу політвв'язням штайнмайерського режиму!
Меркель геть!
Реджеп прийде, порядок наведе!
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Та "ідутьвонивсіусраку"!!! Порохуйло, Меркель і Хуйло...
Розберемося без них....
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Пусть они у себя приветствуют особый статус Баварии .
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таков суровый закон бытия-если у незаможников нема грошей, приходится расплачиваться натурой
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Это точно. русские проститутки во всех борделях Германии.
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ты ничего не попутал,куртизан? в ростове, вон украинские девахи демпингуют сильно,ростовским-конкуренция, да и на ленинградке от них отбою нет... Германия приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе ЛДНР - Цензор.НЕТ 1286
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе ЛДНР
 
 
 
 
 
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