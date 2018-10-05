 Германия приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе ЛДНР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Мельник отметил: "Федеральное правительство Германии приветствует принятие Верховной Радой Украины закона о продлении особого статуса оккупированных регионов на Востоке: "Это еще одно доказательство того, что Украина четко отдана выполнению Минских договоренностей".
Все бы это приветствовали.... - ради мира и все такое.....
Это геополитика однако...
Сильная национальная держава в центре Европы и США не нужно...., иначе бы давно бы помогли убрать олигархов и напичкали нас оружием.....
У них склады с вооружением на консервации длиной в километры.... - курдов и афганцев снабжают без меры....
Ну, хоть спть не ложись а празднуй.... )))))
свободу політвв'язням штайнмайерського режиму!
Меркель геть!
Реджеп прийде, порядок наведе!
Розберемося без них....