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Все про:Германия (3171) закон (2517) Мельник (325) Донбасс (17100)

 Германия приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе Донбасса

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о том, что официальный Берлин приветствовал решение ВР продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Мельник отметил: "Федеральное правительство Германии приветствует принятие Верховной Радой Украины закона о продлении особого статуса оккупированных регионов на Востоке: "Это еще одно доказательство того, что Украина четко отдана выполнению Минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3089730
 
 
 Топ комментарии
 
А если Украина вообще откажется от притензий на крым, на дамбас и на северный поток то Германия будет аплодировать и стоя и лежа и в припрыжку.
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Ублюдки лицемерные, нас наклоняют "дружить" с Лугандоном, хотят повесить этот хомут на шею в таком состоянии, как сейчас, а сами с Хуйлом Северный поток 2 строят, заботясь о своих будущих барышах, насрав на то что у нас идет война.
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О каких ети все дебилоиды минских договоренностях говорят? О тех которые подписал сантехник и бомж? О тех которые были нарушены в первый же день окупацией Дебальцево? Я поражаюсь над европейскими ценностями. С террористом и убийцей можно теперь торговать и сотрудничать лишь бы гомосеков не трогали.
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Что тут удивительного? Германия является одним из гарантов соблюдения минских соглашений.
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Удивительно то что зрадофилы во всю кричали "Зрада!"
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Ничего удивительного, особенно учитывая тот факт что германия как и франция договорилась с кацапами о федерализации Украины через минскую капитуляцию. Ну а дебилы до сих пор продолжают верить, что еврошлюхам есть до нас хоть какое-то дело и даже северный поток-2 и скорое возвращение кацапской делегации в ПАРЕ их не сможет в этом разубедить.
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Ублюдки лицемерные, нас наклоняют "дружить" с Лугандоном, хотят повесить этот хомут на шею в таком состоянии, как сейчас, а сами с Хуйлом Северный поток 2 строят, заботясь о своих будущих барышах, насрав на то что у нас идет война.
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ну а ты чего ожидал?что немцы воспылают к нам любовью и опустят рашу по самое небалуй, наплевав на торговлю и поставки газа?
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Хотелось бы чтобы еврошлюхи вспомнили опыт своих предшественников и не мечтали о том, что очередной фюрер сожрав Украину (Чехословакию) на этом и остановится. Да и нашим евроватникам нужно мозги прочистить, эти убогие до сих пор верят в добрых европейских друзей, которые ночами не спят все за Украину переживают, санкциями рашку вот-вот додавят и через 5лет примут нас в ЕС.
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А как же их гЕйВРОПЕЙСКИЕ ценности, стокгольмский договор, похоже бабло побеждает зло.
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Вот типичная реакция порохобота - человек пишет о том, что еврошлюхи вместе с кацапами хотят уничтожить Украину путем впихивания лугандона путем выполнения минской капитуляции, а шоколадный лизун в ответ его называет "российской мразью". И где же вас таких тупеньких делают?
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А если Украина вообще откажется от притензий на крым, на дамбас и на северный поток то Германия будет аплодировать и стоя и лежа и в припрыжку.
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Украина пока не отказывается, а вот само то население ну никак в партизаны не записывается. Может, они там счастливы?
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Конечно счастливы! Замочили Гиви, Моторолу, Захарченка! И счастливы!
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Вообще-то нынешняя оккупация Донбасса очень похожа на оккупацию немцами во время второй мировой (во всяком случае по рассказам моей родни), народ тогда тоже жил сам по себе, в партизаны особо не лез, но и немцев своими освободителями не считал. Понятно что сейчас лучше мозги промывают кацапские геббельсы, и коллаборационистов больше, но все равно если кацапских оккупантов выгонят, то расстраиваться особо не будут.
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О каких ети все дебилоиды минских договоренностях говорят? О тех которые подписал сантехник и бомж? О тех которые были нарушены в первый же день окупацией Дебальцево? Я поражаюсь над европейскими ценностями. С террористом и убийцей можно теперь торговать и сотрудничать лишь бы гомосеков не трогали.
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Вы потихоньку начинаете понимать что такое Европа. Европа это регион многовековых взаимных, жестоких убийств, где нет ничего святого кроме денег Германия например славиться поместьем где бывший владелец в средневековье приглашал соседей на пир, но с этого праздника никто не возвращался. Только сейчас археологи нашли потайной вход, как оказалось в зале где пировали гости проваливался пол, а под ним была яма с пиками
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Поетому я и голосую за националистов так как не верю в то что ни Рашка ни Европа не заинтересована в сильной самодостаточной Украине.
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Одни предатели поехали в Минск договариваться. А другие предатели из ВР вчера за этот порядок в ОРДЛО проголосовали. Теперь доказывайте в Германии, что это не есть воля народа Украины.
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северныйпоток...северныйпоток...северныйпоток...
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если бы Украина капитулировала, то всем бы сделала приятно....
Все бы это приветствовали.... - ради мира и все такое.....
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Сергей Яценюк 303ea0b9 - США выгодно что бы Украина воевала с рашкой вечно....

Это геополитика однако...
Сильная национальная держава в центре Европы и США не нужно...., иначе бы давно бы помогли убрать олигархов и напичкали нас оружием.....
У них склады с вооружением на консервации длиной в километры.... - курдов и афганцев снабжают без меры....
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Раша не выдержит санкции вечно сами себе противоречите. США помогают очень серьезно, не так как нам хотелось но все же.
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В Минске и была подписана капитуляция, просто для впаривания украинцам ее решили назвать договоренностями.
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хай живе Турецько-Баварська Автономна Республіка!
свободу політвв'язням штайнмайерського режиму!
Меркель геть!
Реджеп прийде, порядок наведе!
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Та "ідутьвонивсіусраку"!!! Порохуйло, Меркель і Хуйло...
Розберемося без них....
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Пусть они у себя приветствуют особый статус Баварии .
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Так они и приветствуют. Если Вы не в курсе, то Германия - федеративное государство, а Бавария официально называется "Свободное государство", имеет свою конституцию, свои суды, в том числе конституционный. Кроме Германии федеративное устройство имеют такие страны как США, Канада, Бельгия, Австрия, Швейцария... Вот откуда вы такие необразованные лезете?
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Правильно что россию не поставили в этот ряд.
Она показывает, что федерации бывают разные, поэтому нужно осторожно относиться к тем, кто пытается прямо сейчас навязать федерализм Украине.

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Речь идёт об особом статусе , а не о федерации , а Бавария уже давно хочет стать Баварской Народной Республикой ! ( Откуда ты Таня такая дремучая ? ! )
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Это точно. русские проститутки во всех борделях Германии.
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Федеративная Германия приветствует ... Німеччина вітає продовження Україною дії закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 6261
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Фрау Ріббентроп задоволена.але нам з того мало радості
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе Донбасса
 
 
 
 
 
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