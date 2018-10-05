 Германия приветствует продолжение Украиной действия закона об особом статусе Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Мельник отметил: "Федеральное правительство Германии приветствует принятие Верховной Радой Украины закона о продлении особого статуса оккупированных регионов на Востоке: "Это еще одно доказательство того, что Украина четко отдана выполнению Минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко