 Лига Европы: "Динамо" в Чехии сыграло вничью с "Яблонцем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. У "Динамо" забили Цыганков (8 минута) и Гармаш (17 минута), у"Яблонца" на 33 минуте отличился Говорка.
Во втором тайме чехам на 81 минуте удалось сравнять счет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. У "Динамо" забили Цыганков (8 минута) и Гармаш (17 минута), у"Яблонца" на 33 минуте отличился Говорка.
Во втором тайме чехам на 81 минуте удалось сравнять счет.
сцука, понабивали себе на руки и ноги "волков" и "драконов" , а сами по факту дырявые...