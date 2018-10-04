 Лига Европы: "Динамо" в Чехии сыграло вничью с "Яблонцем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. У "Динамо" забили Цыганков (8 минута) и Гармаш (17 минута), у"Яблонца" на 33 минуте отличился Говорка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"

Во втором тайме чехам на 81 минуте удалось сравнять счет.