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 Лига Европы: "Динамо" в Чехии сыграло вничью с "Яблонцем"

В Чехии во 2 туре группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо"сыграло вничью 2:2 с местным "Яблонцем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. У "Динамо" забили Цыганков (8 минута) и Гармаш (17 минута), у"Яблонца" на 33 минуте отличился Говорка.

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Во втором тайме чехам на 81 минуте удалось сравнять счет.

Источник: https://censor.net.ua/n3089729
 
 
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бесславные ублюдки.
сцука, понабивали себе на руки и ноги "волков" и "драконов" , а сами по факту дырявые...
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если читаете это, то поймёте о чём : ваш уровень -это спортзал "ЦСКА" с ветеранами или "клетка" на Куренёвке и то ещё не известно или там что -то сможете...
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Пока президентом остается Суркис, кина не будет(
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В тебя только дети верят и то некоторые.
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Не понимаю за что этим дырявым такие баблища платят, та в селах бесплатно команды и то лучше играют.
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Аж интересно стало. Названия сел не подскажете?
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